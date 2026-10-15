용인시의회, 경기남부광역철도 등 6개 사업 국가철도망 반영 촉구

큰사진보기 ▲경기 용인특례시의회는 15일 제307회 임시회 제2차 본회의에서 경기남부광역철도 등 6개 철도사업을 제5차 국가철도망 구축계획에 반영할 것을 촉구하는 결의안을 채택했다. ⓒ 용인시의회 관련사진보기

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경기 용인특례시의회는 15일 제307회 임시회 제2차 본회의에서 경기남부광역철도 등 6개 철도사업을 제5차 국가철도망 구축계획에 반영할 것을 촉구하는 결의안을 채택했다.이상욱 의원(더불어민주당)과 강영웅 의원(국민의힘)이 공동 대표발의한 결의안에는 반도체 산업단지 조성에 따른 교통수요 증가에 대비해 경기남부 광역철도망을 확충해야 한다는 내용이 담겼다.시의회가 반영을 요구한 사업은 경기남부광역철도, 경강선 연장, 중부권 광역급행철도, 분당선 연장, 경기남부 동서횡단선, SRT 복복선화 등 6개다.시의회는 경기남부광역철도가 용인·수원·성남·화성 등 주요 도시를 연결해 교통 혼잡을 줄이고, 경강선 연장은 용인 동부권의 철도 접근성을 개선할 수 있다고 설명했다.중부권 광역급행철도는 이동·남사 국가산업단지와의 연계가 필요하다고 강조했으며, 분당선 연장을 통해 수지·기흥지역과 용인·화성·오산의 주요 생활권을 연결해야 한다고 밝혔다.경기남부 동서횡단선은 동탄과 이동·남사 국가산업단지, 원삼 반도체클러스터, 이천 반도체 산업거점을 연결하는 노선으로 제안했다.또 SRT 복복선화를 통해 수도권 남부의 고속철도 수송능력을 확대하고 장래 교통수요에 대비해야 한다고 주장했다.시의회는 결의안에서 국토교통부에 6개 철도사업의 국가철도망 구축계획 반영과 후속 절차의 신속한 추진을 요구했다. 경기도에는 해당 사업의 계획 반영을 위한 국토교통부와의 협의 강화를 촉구했다.이상욱·강영웅 의원은 "반도체 산업단지 조성과 도시개발에 따른 인구 및 교통수요 증가에 대비하려면 철도 인프라 확충이 함께 추진돼야 한다"는 취지로 제안 이유를 설명했다.시의회는 채택한 결의안을 국토교통부와 국회, 경기도, 수원·화성·성남시의회 등 관계기관에 전달할 예정이다.