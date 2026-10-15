강경젓갈축제 30년, 올해는 상월고구마와 손잡았다

큰사진보기 ▲15일 충남 논산시 강경읍 금강둔치에서 열린 제30회 강경젓갈축제 젓갈 판매장에서 관람객이 새우젓을 구매하며 함박웃음을 짓고 있다. 입맛에 맞는 젓갈을 고른 관람객의 밝은 표정에서 가을 장터의 넉넉한 정이 묻어난다. ⓒ 서준석 관련사진보기

"얼쑤, 좋다!"

큰사진보기 ▲15일 충남 논산시 강경읍 금강둔치에서 열린 제30회 강경젓갈축제 ‘주민자치 동아리 화합 한마당’에서 성동면 주민자치회 회원들이 기타 선율에 맞춰 호흡을 맞추며 연주하고 있다(강사 도기욱). 회원들이 정성껏 준비한 기타 연주는 가을 축제장에 잔잔한 감동을 더했다. ⓒ 서준석 관련사진보기

큰사진보기 ▲15일 충남 논산시 강경읍 금강둔치에서 열린 제30회 강경젓갈축제 ‘논산시 주민자치 동아리 화합 한마당’에서 시민들이 무대를 바라보며 박수를 치고 환호하고 있다. 이날 도기정·이찬주 전 논산시주민자치협의회장과 백성현 논산시장, 김선광 논산시주민자치협의회장, 나경필 강경젓갈축제추진위원장도 시민들과 함께 공연을 즐기며 흥을 돋웠다. ⓒ 서준석 관련사진보기

큰사진보기 ▲15일 충남 논산시 강경읍 금강둔치에서 열린 제30회 강경젓갈축제 젓갈 판매장에서 한 관람객이 오징어젓갈을 구매하고 있다. 짭조름하면서도 매콤한 오징어젓갈은 밥반찬으로 인기가 높아 축제장을 찾은 관광객들의 입맛을 사로잡고 있다. ⓒ 서준석 관련사진보기

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큰사진보기 ▲15일 충남 논산시 강경읍 금강둔치 주무대에서 열린 제30회 강경젓갈축제 ‘논산시 주민자치 동아리 화합 한마당’에서 백성현 논산시장이 축사를 하고 있다. 백 시장은 주민들의 적극적인 참여에 감사의 뜻을 전하며 축제의 성공을 기원했다. 왼쪽부터 김선광 논산시주민자치협의회장, 백성현 시장, 나경필 강경젓갈축제추진위원장. ⓒ 서준석 관련사진보기

큰사진보기 ▲15일 충남 논산시 강경읍 금강둔치에서 열린 제30회 강경젓갈축제 어리굴젓 담그기 체험 부스에서 참가자들이 즉석에서 어리굴젓을 담고 있다. 1만원이면 직접 담근 어리굴젓을 가져갈 수 있어 관람객들의 관심을 끌었다. 싱싱한 굴에 양념을 버무리는 손길이 분주한 가운데 체험 부스에도 활기가 넘쳤다. ⓒ 서준석 관련사진보기

큰사진보기 ▲제30회 강경젓갈축제 개막을 하루 앞둔 14일 오후, 백성현 논산시장(오른쪽)과 성은미 논산시 문화예술과장(가운데), 나경필 강경젓갈축제추진위원장(왼쪽) 등과 함께 충남 논산시 강경읍 금강둔치 축제장을 둘러보며 점검했다. 백 시장은 행사장 곳곳을 직접 살피며 관광객들이 안전하고 편안하게 축제를 즐길 수 있도록 마지막까지 준비에 힘써달라고 당부했다. (사진제공 논산시) ⓒ 서준석 관련사진보기

큰사진보기 ▲“이것이 바로 강경젓갈입니다.” 15일 충남 논산시 강경읍 금강둔치에서 열린 제30회 강경젓갈축제 젓갈 판매장에서 한 상인이 품질 좋은 새우젓을 들어 보이고 있다. 오랜 세월 강경의 명성을 이어온 새우젓은 김장철을 앞두고 찾는 이들이 많은 대표 젓갈이다. ⓒ 서준석 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 논산포커스에도 실립니다.

15일 오전 충남 논산시 강경읍 금강둔치에 흥겨운 음악이 울려 퍼졌다. 무대 위에서는 주민들이 갈고닦은 솜씨를 뽐냈고, 객석에서는 박수와 환호가 이어졌다. 노래와 우쿨렐레 연주, 숟가락 난타, 에어로빅 공연이 펼쳐질 때마다 축제장 분위기도 달아올랐다.올해로 30회를 맞은 논산 강경젓갈축제가 이날 막을 올렸다. 오는 18일까지 나흘간 열리는 이번 축제의 주제는 '강경젓갈·상월고구마, 드디어 최고가 되다!'다. 강경젓갈의 깊은 맛에 상월고구마의 달콤함을 더하고, 공연과 체험 행사까지 마련해 관광객을 맞는다.축제 첫날 주무대에서는 논산시 주민자치협의회가 주관한 '주민자치 동아리 화합 한마당'이 열렸다. 논산지역 15개 읍·면·동 주민자치회가 참여해 그동안 주민자치 프로그램에서 배운 실력을 선보였다.전문 공연단은 아니지만 무대에 오른 주민들의 열정은 남달랐다. 참가자들이 공연을 마칠 때마다 객석에서는 박수갈채가 쏟아졌다. 축제의 시작을 지역 주민들이 직접 장식했다는 점에서도 의미를 더했다.젓갈 판매장에도 활기가 넘쳤다. 판매대마다 새우젓과 오징어젓, 낙지젓 등 다양한 젓갈이 진열돼 관광객들의 발길을 붙잡았다. 관광객들은 상인들이 권하는 젓갈을 맛보며 취향에 맞는 상품을 골랐고, 마음에 드는 젓갈을 구매하는 손길도 이어졌다. 상인들은 젓갈의 맛과 특징을 설명하며 손님맞이에 분주했다.축제 기간 젓갈을 3만원 이상 구매한 관광객에게는 룰렛 이벤트에 참여할 기회도 주어진다. 구매 영수증을 제시하면 오후 2시와 5시 두 차례 진행되는 행사에 참여할 수 있다.행사장을 찾은 백성현 논산시장은 주민들의 공연을 격려하며 강경의 역사와 축제의 의미를 강조했다.백 시장은 축사에서 조선 후기 번성했던 강경포구의 역사를 언급하며 조상들의 지혜와 삶, 자부심을 바탕으로 강경의 가치를 더욱 널리 알리는 계기가 되길 바란다고 말했다.이어 "논산의 소중한 자산인 강경에서 가을의 정취를 느끼며 많은 추억과 행복을 만들어 가시길 바란다"고 덧붙였다.이번 축제의 대표 프로그램은 '글로벌 강경젓갈 김장 페스타'다. 관광객들이 강경젓갈을 활용해 직접 김치를 담그며 젓갈의 맛을 경험할 수 있다.김치 담그기 체험은 17일~18일 오전 10시 30분과 오후 2시, 4시 등 하루 세 차례 운영된다. 체험비는 2㎏ 기준 1만 원이다. 15일~18일에는 강경젓갈 김장 체험도 별도로 진행된다.옛 강경포구의 모습을 되살린 '강경포구장터'도 볼거리다. 강경은 조선시대 전국 3대 시장으로 꼽힐 만큼 상업이 번성했던 곳이다. 금강을 오가던 배와 전국에서 모여든 상인들로 북적이던 옛 강경장의 모습을 축제장에서 만나볼 수 있다.장터에서는 풍물 길놀이와 공연, 전통놀이, 판매·체험 행사가 이어진다. 관광객들은 장터를 둘러보며 강경의 옛 모습을 살펴보고 지역 특산물도 구입할 수 있다.올해 축제에서는 강경젓갈과 상월고구마를 활용한 음식도 다양하게 선보인다.강경젓갈·상월고구마 비빔밥 체험은 15일~16일 오후 2시부터 재료가 소진될 때까지 진행된다. 상월고구마 피자 만들기 교실도 15일~18일 하루 다섯 차례 운영된다. 회당 20가족이 참여할 수 있으며 체험비는 피자 한 판에 1만 8700원이다.어린이를 위한 양념젓갈 담그기와 퓨전요리 체험도 마련됐다. 아이들이 직접 음식을 만들며 강경젓갈과 친숙해질 수 있도록 꾸몄다.가족과 연인들이 함께 즐길 수 있는 바비큐 캠프도 운영된다. 축제장에 마련된 바비큐 공간에서 한우와 한돈, 대하, 굴 등을 구워 먹을 수 있다.특히 해 질 무렵에는 금강을 붉게 물들이는 노을을 감상하며 식사할 수 있다. 낮에는 먹거리와 체험을 즐기고 저녁에는 공연과 노을을 감상하는 것도 이번 축제를 즐기는 방법이다.축제 기간 금강변의 밤은 음악으로 채워진다.15일 오후 6시 개막식에 이어 오후 7시부터 개막 축하공연이 열린다. 가수 나팔박과 배진아, 에녹이 무대에 오르고 오후 8시 30분에는 30주년 기념 불꽃놀이가 펼쳐진다.16일에는 이리안·안성준·남궁진이 출연하는 '강경젓갈축제 강변 콘서트'가 열린다. 17일에는 이시현·민혜경·김다현이 참여하는 '동행 콘서트'가 이어진다.마지막 날인 18일에는 장예주·진이랑·미스김이 폐막공연을 장식한다. 16일~17일 밤에는 강경 노을 EDM 파티도 마련된다.어린이들을 위한 공연도 준비했다. 17일~18일 오후 1시에는 어린이 매직 벌룬쇼가 열리고, 18일 오후에는 논산예술인 마실 페스타가 이어진다.논산시는 관광객들이 불편 없이 축제를 즐길 수 있도록 행사 준비에도 힘을 쏟았다.백성현 시장은 개막 하루 전인 14일 간부 공무원과 논산문화관광재단 관계자들과 함께 금강둔치 축제장을 찾아 무대와 체험 부스 등 주요 시설물을 점검했다.특히 관광객이 몰릴 때 발생할 수 있는 교통 혼잡과 주차 문제를 살피고, 비가 내리거나 긴급 상황이 발생할 경우에 대비한 안전관리 대책도 확인했다.먹거리 판매장의 위생 상태와 가격표시 준수 여부도 점검 대상이었다. 백 시장은 관광객들이 안심하고 음식을 즐길 수 있도록 위생관리를 철저히 하고 바가지요금이 발생하지 않도록 각별히 신경 써달라고 당부했다.논산시는 충남도와 논산소방서, 논산경찰서 등 관계기관과 합동 안전점검도 진행했다.축제장을 찾는 관광객을 위해 행사장 부설 주차장과 황산대교, 소금문학관 등 주변 5곳에 임시 주차장을 마련했다. 주차장과 행사장을 오가는 순환버스도 15분~20분 간격으로 운행할 예정이다.강경젓갈축제는 30년 동안 지역 특산물인 젓갈을 알리고 관광객을 불러 모으며 논산을 대표하는 가을축제로 자리 잡았다.올해는 강경젓갈에 상월고구마를 더해 먹거리의 폭을 넓히고, 가족 단위 관광객부터 젊은 층까지 함께 즐길 수 있도록 프로그램을 꾸몄다. 금강변에 가을 노을이 내려앉는 10월, 논산 강경포구가 다시 관광객을 맞고 있다.