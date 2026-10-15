돌려달라는 일본, 먼저 갚아야 할 빚이 있다

큰사진보기 ▲옥구 임피역 내부1927년 전북 옥구군 서수면과 임피면 일대에서 일어난 옥구농민항쟁을 기념하는 기념비가 서 있는 임피역 내부 ⓒ 임병식 관련사진보기

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큰사진보기 ▲홋카이도 강제노동박물관홋카이도 슈마리나이 강제노동박물관은 일본에서 유일하게 '강제 노동'이란 표현을 명시한 박물관이다. ⓒ 임병식 관련사진보기

큰사진보기 ▲강제노동지도슈마리나이 강제노동박물관 내부 강제 노동 지도는 식민 지배 당시 강제 동원 실상을 지도로 표기하고 있다. 다케우치 야스토 교수에 따르면 당시 250개 현장에 조선인 15만 7000여 명이 동원됐다. ⓒ 임병식 관련사진보기

큰사진보기 ▲축현역일제는 식민 지배 기간 한반도 곳곳에 철도를 깔았는데 주된 목적은 대륙 진출, 전쟁 수행, 자원 수탈이었다. 중요한 것은 철도를 놓는 과정에서 조선인들의 토지를 헐값에 수용했다. 지금은 동인천역으로 바뀐 축현역. ⓒ 임병식 관련사진보기

일본 와세다대 명예교수 아리마 데쓰오가 엉뚱한 도발을 시전했다. 한국이 일본보다 잘살게 됐으니 패전 당시 일본과 일본인들이 한반도에 놓고 간 재산을 돌려달라는 것이다. 그는 미군정이 일본인 재산을 귀속시킨 조치가 국제법 위반이라며 새로운 한일 협정까지 제안했다.1945년 이후 일본인과 일본 기업이 소유했던 토지와 주택, 공장, 금융자산이 귀속재산으로 처리된 것은 사실이다. 미군정은 군정법령 제33호에 따라 해당 재산을 귀속시켰고, 1948년 대한민국 정부가 넘겨받았다. 이후 정부는 귀속재산처리법에 따라 농지를 분배하고 기업과 주택을 민간에게 불하했다. 일본인들이 한반도에 상당한 재산을 남기고 떠난 것은 맞다.그러나 역사는 그렇게 단순하지 않다. 그들이 어떻게 재산을 축적했는지, 그 과정에서 조선인들은 어떤 희생을 치렀는지부터 따져야 한다. 반환을 말하려면 재산을 형성한 역사부터 돌아볼 필요가 있다. 더불어 강제 동원 조선인 노동자에 대한 배상이 선행되어야 한다.식민 지배 당시 조선인 노동력 착취는 다반사였다. 1927년 전북 옥구농민항쟁 역시 과도한 소작료에 반발한 농민 저항이었다. 당시 이엽사(二葉社)를 운영한 일본인 농장주는 소작료를 75%로 올렸다. 수확량의 4분의 3에 달하는 것이니 강탈이나 다름없었다. 생계를 위협받은 농민들의 저항은 당연했으나 일제는 경찰을 동원해 탄압했다.옥구농민항쟁은 단순한 지주와 소작인 갈등이 아니다. 식민지 권력 아래에서 토지와 생산수단을 장악한 일본인 지주가 조선 농민의 노동으로 부를 축적한 구조적 악행이었다. 지난주 다녀온 임피역 광장에는 이를 알리는 옥구농민항쟁 기념물이 있었다. 그렇다면 자신들이 한반도에 남긴 재산만 따질 게 아니라, 조선 농민들의 희생도 함께 물어야 하지 않겠는가.철도와 신작로도 마찬가지다. 최근 근대 철도 유산을 조사하는 과정에서 숱한 사례를 확인했다. 일본은 식민 지배 시기 한반도 곳곳에 철도와 도로를 깔았다. 이 과정에서 합당한 보상 체계는 작동하지 않았다. 경인선과 경의선을 부설하면서 철로 주변 토지와 가옥, 농경지를 헐값에 수용했다. 이 때문에 마을 공동체는 파괴되고 생활 터전도 무너졌다. 식민지 철도는 대륙 진출과 전쟁 수행, 자원 수탈이 주된 목적이다. 그렇다면 그 과정에서 발생한 조선인들의 재산 손실에 대해서도 배상해야 한다.일본 본토로 끌려간 조선인 노동자 문제는 한층 엄중하다. 1939년 중일전쟁 중 일제는 조선인을 강제 동원해 탄광과 광산, 댐 건설, 도로 공사, 군사시설 건설 현장에 투입했다. 일본 자료를 분석한 연구에서는 해방 때까지 동원된 조선인 노동자가 약 80만 명에 이른다. 홋카이도 슈마리나이 강제노동박물관은 당시 실태를 이렇게 설명한다. 홋카이도에서만 15만 7000의 조선인이 250개 현장에서 노역했다는 것이다.동원 시기와 방식은 달랐지만, 식민지 상황에서 노동 계약은 정상이 아니었다. 열악한 노동환경은 일상이었고 임금 미지급과 폭력, 사망도 잦았다. 이들에게 합당한 보상과 권리 회복이 이뤄졌는가. 데쓰오 교수는 먼저 이 질문에 답해야 한다.일본군 '위안부' 피해자 문제도 빼놓을 수 없다. 식민지와 전쟁이라는 폭력적 환경에서 여성들이 겪은 피해는 단순한 외교적 다툼이 아니다. 피해자의 존엄과 인권, 국가의 책임에 관한 문제다. 정부 간 합의가 있었다는 것으로 피해자의 고통과 역사적 책임에 관한 논의가 종결되지 않는다. 피해자들이 납득할 수 있는 해결을 위해 어떤 노력을 기울였는지 자문해야 한다.일본인 재산의 귀속 문제와 식민지 피해 보상은 법적으로 구분해야 한다. 1951년 샌프란시스코 강화조약에 따라 미군정은 재산을 동결했고, 1965년 한일 청구권협정은 양국 간 재산과 청구권 문제를 정리했다. 따라서 80년 전 재산을 돌려 달라는 주장은 당시 법령과 국제조약, 현재 권리관계를 검토해 입증해야 한다. 한국이 자신들보다 잘살게 됐다는 이유만으로 반환하라는 건 설득력이 없다. 이와 별개로, 식민 지배 아래에서 발생한 피해와 책임을 어떻게 회복할 것인지는 여전히 남아 있는 과제다.자신들이 한반도에 남긴 재산은 따지면서 그 재산이 형성되는 동안 조선인들이 박탈당한 노동과 토지, 자유와 존엄은 외면한다면 그것은 바른 역사 인식이 아니다. 돌려 달라고 요구하기에 앞서, 이 땅에서 자신들이 어떤 일을 했고 어떤 상처를 남겼는지 돌아봐야 한다.데쓰오 교수의 주장이 정당성을 확보하려면 갚아야 할 빚을 먼저 청산하는 게 순서다. 나아가 강압적 식민 통치를 인정하고, 강제 동원 노동자와 위안부 피해자, 땅과 터전을 빼앗긴 조선인들의 고통에 대해 반성하고 사과해야 한다. 역사는 회계장부가 아니다. 자신에게 유리한 자산만 계산하고 불리한 채무는 지울 수는 없다.국가유산청 국가유산위원 임병식