된장찌개만 끓이던 이주 여성들, 이들이 찾은 '답'

'소셜디자이너 인터뷰 시리즈'는 자신이 발 딛고 선 지역에서, ‘먹고사는 일’로 사회 문제를 해결하는 소셜디자이너의 이야기를 담습니다. 공익 활동이나 창업이라는 익숙한 틀을 넘어, 사람과의 관계 속에서 문제를 발견하고 자신만의 방식으로 해결해온 새로운 시민들. 희망제작소는 이들을 ‘소셜디자이너’로 호명합니다. 우리는 이들의 이야기를 통해 묻고 싶습니다. 작은 실천이 어떻게 한 사람의 삶을 바꾸고, 그 변화가 다시 지역을 움직이는 힘이 되는지. 인터뷰 시리즈가 또 다른 누군가의 상상과 실천으로 이어지길 바랍니다.

큰사진보기 ▲지난 9월 제주 원도심에서 만난 황희정 라이킹(딜리셔스라이프랩) 대표 ⓒ 희망제작소 관련사진보기

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- 라이킹은 주제를 달리해 팝업을 꾸준히 열고 있네요.

- 고향은 부산이시라고요. 제주에는 어떻게 오게 된 건가요?

- 제주에서 살아보니 어떤가요?

큰사진보기 ▲가벼운 마음으로 시작한 제주살이가 음식과 사람을 만나며 지금까지 이어졌다. ⓒ 라이킹 관련사진보기

- 쿠킹 커뮤니티가 지금의 일로 이어지기까지 어떤 과정이 있었나요?

큰사진보기 ▲이주민과 1인 가구가 추석에 함께 요리하고 음식을 나누는 ‘우당탕탕 추석 대소동’을 진행 중인 황희정 대표(사진 가운데) ⓒ 라이킹 관련사진보기

- 다문화 이주여성들을 만나면서 또 다른 질문이 생긴 거군요.

- 발견한 문제를 더 깊이 들여다보기 위해 어떤 활동을 하셨나요?

큰사진보기 ▲제주시가족센터에서 진행한 다문화가정 이주여성 쿠킹클래스. 이 만남을 계기로 황희정 대표는 다문화 이주여성의 일상과 관계를 더 깊이 들여다보게 됐다. ⓒ 라이킹 관련사진보기

큰사진보기 ▲다문화 이주여성을 인터뷰하고 있는 황희정 대표(왼쪽에서 두 번째). ⓒ 라이킹 관련사진보기

- 제주라는 지역 특성도 다문화 이주여성들의 삶에 영향을 미치나요?

- 이미 여러 기관이 다문화가족, 이주여성을 지원하고 있잖아요. 라이킹은 어떤 점이 다른가요?

- 이주여성 푸드텔러들이 직접 도슨트, 강사로 나서며 달라진 점도 있었나요?

큰사진보기 ▲푸드텔링 전시 ‘별빛을 담은 이야기’ 토크콘서트에서 자신의 음식과 삶을 이야기하는 글로벌 푸드텔러들. 왼쪽에서 진행하고 있는 이는 황희정 대표. ⓒ 라이킹 관련사진보기

큰사진보기 ▲‘글로벌 푸드텔러’들이 직접 도슨트로 나서 자신의 음식과 삶의 이야기를 관람객과 나누는 전시 모습과 푸드텔러의 음식과 그 안에 담긴 기억, 삶의 이야기를 소개한 모습(사진 좌측부터) ⓒ 라이킹 관련사진보기

- 라이킹이 오래 해나가고 싶은 일은 무엇인가요?

덧붙이는 글 | 이 기사는 희망제작소 홈페이지 및 소셜임팩트뉴스에도 실립니다.이 기사는 희망제작소 홈페이지 및 소셜임팩트뉴스에도 실립니다.인터뷰: 최나현 사회혁신팀 선임연구원, 이혜진 사회혁신팀 연구원

글: 최나현 사회혁신팀 선임연구원



