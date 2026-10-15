'취재 불가' 이 대통령 일정 보도한 '조선', 징계 받을까

큰사진보기 ▲청와대 사진기자단(아래 청사단)은 14일 입장문에서 이날 자 <조선일보> 3면에 게재된 이 대통령의 부산 북항 친수공원 인공수로 '부캉이' 관람 사진 보도 경위에 대한 춘추관의 공식 해명과 실효성 있는 대책 마련을 촉구했다. ⓒ 조선일보 관련사진보기

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청와대 사진기자단 입장문 전문 [공식 입장 및 조치 요청] 조선일보 대통령 비공개 일정 사진 보도 관련



오늘(14일)자 조선일보에 게재된 이 대통령의 이른바 '부캉이' 관람 사진 보도와 관련해 춘추관의 공식적인 입장을 요청드립니다.



당시 현장에 있던 청와대사진기자단(이하 청사단) 풀 기자들은 춘추관의 안내에 따라 전속 취재로 진행되는 것으로 인지하고 취재에 임했습니다. 또한 춘추관이 현장에 있던 조선일보 사진기자를 비롯한 기자들에게 취재 불가 방침을 안내한 것으로 알고 있습니다.



그럼에도 해당 사진이 취재 및 지면 보도로 이어진 경위에 대해 명확한 설명이 필요합니다. 대통령의 비공개 일정과 동선이 노출된 경위도 문제지만, 춘추관의 안내와 취재 시스템을 준수한 청사단 기자들이 오히려 취재에서 배제되는 결과가 발생했다는 점은 더욱 심각하게 받아들일 수밖에 없습니다.



이에 다음 사항에 대한 춘추관의 공식적인 입장과 조치를 요청드립니다.



사실관계 및 보도 경위 확인: 당시 취재 제한 안내의 내용과 범위, 해당 사진의 촬영 및 보도 경위를 확인해 주시기 바랍니다.



관련 출입기자에 대한 조치 검토: 춘추관의 취재 제한 안내를 위반한 사실이 확인될 경우, 대통령 경호 엠바고 및 취재 질서 위반 여부를 조사하고 해당 출입기자에 대한 징계 등 필요한 조치를 검토해 주시기 바랍니다.



대통령 비공개 일정 취재 원칙 개선: 불가피한 경우를 제외하고 대통령의 비공개 일정을 최소화하고, 가능한 일정에는 청사단이 동행 취재할 수 있도록 해주시기 바랍니다.



비청사단 취재 통제 및 재발 방지 대책 마련: 비공개 일정에서 비청사단 소속 언론사의 개별 취재가 이뤄지지 않도록 관리·감독을 강화하고, 관련 원칙 위반 시 적용할 구체적인 조치 및 징계 기준을 마련해 주시기 바랍니다.



최근 정청래 전 대표와의 만찬 사진 사전 공개에 이어 유사한 문제가 잇따라 발생하고 있습니다. 이러한 일이 반복될 경우 춘추관 취재 시스템에 대한 신뢰가 훼손되고, 정해진 취재 원칙을 준수하는 출입기자단이 불이익을 받는 상황이 계속될 수밖에 없습니다.이번 사안의 사실관계와 책임 소재를 명확히 확인해 주시고, 향후 동일한 문제가 재발하지 않도록 실효성 있는 대책과 함께 춘추관의 공식적인 답변을 요청드립니다.



청와대사진기자단



이재명 대통령의 비공개 일정과 동선이 특정 언론에 단독 사진 형태로 노출된 것을 두고 청와대 사진기자단이 춘추관에 공식 입장 표명과 진상 조사, 관련자 문책을 강력히 요구하고 나섰다.청와대 사진기자단(아래 청사단)은 14일 입장문에서 이날 자 <조선일보> 3면에 게재된 이 대통령의 부산 북항 친수공원 인공수로 '부캉이' 관람 사진 보도 경위에 대한 춘추관의 공식 해명과 실효성 있는 대책 마련을 촉구했다.사건의 발단은 지난 13일 이 대통령의 부산 방문 일정 중 이뤄진 비공개 동선에서 비롯됐다. 당시 이 대통령은 공식 행사 외에 부산 북항 인공수로에 나타나 화제를 모았던 흑상어 '부캉이'를 둘러보고 시민들과 만나는 일정을 비공개로 소화했다.청사단에 따르면, 당시 현장에 있던 풀 기자들은 춘추관의 사전 안내에 따라 해당 일정이 청와대 자체 '전속 취재'로만 진행되는 것으로 전달받았다. 춘추관은 현장에 머물던 <조선일보> 사진기자를 비롯한 취재진에게도 명확하게 취재 불가 방침을 통보했던 것으로 확인됐다. 그러나 이러한 춘추관의 제지에도 불구하고 14일 자 <조선일보> 지면에는 이 대통령이 부캉이를 관람하고 시민들과 만나는 단독 현장 사진이 게재됐다.청사단은 이를 두고 "해당 사진이 취재 및 지면 보도로 이어진 경위에 대해 명확한 설명이 필요하다"며 "대통령의 비공개 일정과 동선이 노출된 경위도 문제지만, 춘추관의 안내와 취재 시스템을 준수한 청사단 기자들이 오히려 취재에서 배제되는 결과가 발생했다는 점은 더욱 심각하게 받아들일 수밖에 없다"고 했다.청사단은 이번 사안에 대해 춘추관의 공식적인 입장과 조치를 요구한다고 밝혔다. 청사단은 우선 현장 취재 제한 고지의 구체적 내용과 <조선일보>의 사진 촬영 및 보도 경위를 투명하게 밝히고, 지침 위반이 확인될 경우 경호 엠바고(특정 시점까지 보도를 유예)와 취재 질서 위반 책임을 물어 해당 출입기자에 대한 징계 등 필요한 조치를 단행하라고 요구했다.아울러 불가피한 경우를 제외하고는 대통령의 비공개 일정을 최소화해 청사단 동행 취재를 보장하는 한편, 비청사단 소속 언론사의 개별 돌발 취재를 원천 차단할 관리·감독 강화와 위반 시 적용할 구체적인 제재 기준을 마련해 달라고 주문했다.한편 청사단은 이번 사건이 단발성 일탈이 아니라는 점에 주목하고 있다. 청사단은 "최근 정청래 전 대표와의 만찬 사진 사전 공개에 이어 유사한 문제가 잇따라 발생하고 있다"라며 "이러한 일이 반복될 경우 춘추관 취재 시스템에 대한 신뢰가 훼손되고, 정해진 취재 원칙을 준수하는 출입기자단이 불이익을 받는 상황이 계속될 수밖에 없다"고 꼬집었다.이어 "이번 사안의 사실관계와 책임 소재를 명확히 확인해 주시고, 향후 동일한 문제가 재발하지 않도록 실효성 있는 대책과 함께 춘추관의 공식적인 답변을 요청드린다"고 덧붙였다.춘추관은 일전에도 비보도 합의나 엠바고, 취재 질서 위반에 대해 징계를 내린 바 있다. 지난 2월 25일 청와대는 유튜브 기반 매체인 '김어준의 겸손은 힘들다 뉴스공장'의 청와대 출입기자가 대통령 일정과 관련한 경호 엠바고를 파기해 출입정지 징계를 받은 전례가 있다.당시 해당 매체의 유튜브 방송에서 진행자 김어준씨가 이재명 대통령의 일정 관련 내용을 사전에 언급해 엠바고를 파기했고, 이에 청와대는 해당 매체의 청와대 출입기자에 대해 2주간 출입정지 징계를 결정한 바 있다.