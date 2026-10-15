교육청 행사 이름에 왜 '페스타'가 붙어야 할까

큰사진보기 ▲‘통일 꿈이룸 한마당‘통일 꿈이룸 한마당’이라는 이름 아래 아이들과 교사가 함께 어울리는 모습이다. 쉬운 우리말로도 배움과 잔치의 뜻을 충분히 전할 수 있을텐데 아쉬움을 나타내는 상징의 그림이다. ⓒ 김옥성 관련사진보기

AD

서울시교육청의 행사 안내문을 읽다가 눈길이 멈췄다. 오는 10월 17일 도산공원 일대에서 열린다는 '2026 서울학생 통일 꿈이룸 페스타'라는 이름 때문이었다. 학생들이 놀이와 체험으로 평화와 통일을 배우는 자리다. 행사의 뜻은 반갑다. 그런데 끝에 붙은 '페스타'라는 말이 마음에 걸렸다.'서울학생 통일 꿈이룸 한마당'이라고 하면 안 되는 것일까. '통일 꿈이룸 잔치'라고 하면 행사의 뜻이 제대로 전해지지 않는가. '꿈이룸'이라는 정다운 우리말 뒤에 굳이 외국말을 붙여야 하는 까닭을 모르겠다.아이들에게 말과 글을 가르치고 교육이 나아갈 길을 세우는 교육청의 공식 행사다. 그래서 더욱 이해하기 어렵다. 우리말을 가꾸는 데 앞장서야 할 교육청이 우리말로도 충분히 나타낼 수 있는 행사에 외국말을 앞세우고 있으니 말이다.다른 행사 이름도 찾아보았다. 서울시교육청 교육감 공식 누리집에는 '2026 AI·디지털 러닝 콘페스타'라는 행사가 소개돼 있다. 교육청은 이를 '교사가 만드는 수업나눔 축제'라고 풀이했다. 설명은 쉽게 읽힌다. 그런데 행사 이름을 이해하려면 러닝에 이어 콘페스타까지 알아야 한다.서울특별시교육청융합과학교육원은 올해 1월 '윈터 메이커 페스타'를 알렸다. 자개 열쇠고리와 빛깔이 변하는 컵을 만드는 행사였다. '겨울 만들기 한마당'이라고 하면 무엇을 하는 자리인지 금세 알 수 있다. 안내문에 쓰인 자개키링, 매직변색머그라는 말도 조금 더 쉽게 풀어 쓸 수 있지 않을까.'2026 서울학생 예술몽땅 페스티벌'이라는 이름도 눈에 띄었다. 예술몽땅은 아이들이 즐겁게 어울리는 모습을 떠올리게 한다. 여기에 한마당이나 잔치를 붙여도 자연스럽다. 우리말로 시작한 이름을 끝까지 우리말로 살려 보면 어떨까.몇 가지 사례만으로 교육청의 모든 행사를 판단할 수는 없다. 그러나 여러 부서와 소속 기관에서 외국말을 섞어 행사 이름을 짓는 모습은 돌아볼 만하다. 행사 이름을 정할 때 우리말부터 살피고 있는지 묻고 싶다.외국어를 배우는 일은 필요하다. 다른 나라 사람들과 만나고 새로운 지식과 문화를 이해하려면 외국어를 알아야 한다. 우리말에 들어와 널리 쓰이는 외래어를 모조리 몰아내자는 이야기도 아니다.내가 묻는 것은 그 말을 꼭 써야 하는 까닭이다. 겨울보다 윈터가 더 정확한가. 배움이나 수업 나눔보다 러닝이 행사 내용을 더 잘 전하는가. 한마당보다 페스타가 학생과 학부모에게 더 쉽게 다가가는가.행사 이름은 시민에게 보내는 첫 안내다. 이름만 읽어도 어떤 자리인지 짐작할 수 있어야 한다. 낯선 말의 뜻을 따로 찾아보거나 누군가에게 물어야 한다면 이름부터 다시 살펴볼 필요가 있다.한자 교육을 강화해야 한다는 주장도 나오는 때다. 낱말의 뜻을 깊이 이해하도록 돕는 일은 필요하다. 그러나 한자말이든 외국말이든 아이들의 삶과 배움에 얼마나 도움이 되는지 먼저 따져 보아야 한다. 쉬운 우리말이 있는데도 낯선 말을 앞세우면 아이들은 내용을 배우기도 전에 말뜻부터 풀어야 한다.이런 때 교육청마저 겨울을 윈터로, 한마당을 페스타로 바꾸어 부르는 데 앞장서서야 되겠는가. 아이들이 말뜻을 몰라 배움에서 멀어지지 않도록 도와야 할 곳이 교육청이다. 누구나 알아들을 수 있는 말을 찾아 쓰고, 우리말로도 생각을 깊고 넓게 펼칠 수 있음을 보여 주어야 한다.아이들은 교과서에서만 배우지 않는다. 학교가 보내는 가정통신문에서도 배우고 교육청이 붙인 행사 이름에서도 배운다. 우리말로 얼마든지 나타낼 수 있는데도 외국말을 거듭 앞세운다면 아이들은 어떤 말을 더 멋지고 값있다고 여기게 될까.한마당에는 사람들이 한데 모여 어울리는 모습이 담겨 있다. 잔치에는 함께 기뻐하고 나누는 정이 담겨 있다. 이런 말로도 새로운 교육을 얼마든지 이야기할 수 있다. 교육청이 먼저 우리말을 믿고 써 주었으면 한다.이럴 때면 우리말 연구에 힘썼던 이오덕 선생님(1925~2003)이 그립다. 선생님은 쉬운 말로 쓰고, 우리말로 쓰고, 살아 있는 말로 써야 한다고 가르치셨다. 아이들이 자기 삶에서 길어 올린 말로 생각하고 글을 쓰도록 이끄셨다. 나는 선생님의 가르침을 말과 글이 시들면 그 말을 쓰는 사람들의 정신도 시든다는 경고로 받아들인다. 말과 글을 살리는 일이 곧 삶을 살리는 일이라는 뜻이다.말에는 우리가 살아온 기억과 세상을 바라보는 눈이 담겨 있다. 어린 시절 들었던 어머니의 말, 이웃과 정을 나누던 말, 들과 골목에서 뛰놀며 배운 말이 우리 생각의 바탕을 이룬다. 그런 말을 낡고 뒤처진 것으로 여기고 밀어낼 때 우리는 무엇을 잃게 되는가.우리말을 지키는 일은 옛말만 붙들고 살자는 뜻이 아니다. 오늘의 삶을 우리말로 나타내고 새로운 생각을 우리말로 나누자는 뜻이다. 아이들이 자기 삶에서 얻은 말로 묻고 생각하고 글을 쓸 수 있도록 돕자는 것이다.이오덕 선생님이 오늘 교육청의 행사 이름들을 보신다면 무어라 하실까. 누구에게 보여 주려고 지은 이름인지, 아이들이 알아듣는지, 우리말로는 왜 안 되는지 되물으실 것 같다.이럴 때면 선생님의 따끔한 꾸지람이 그립다. 우리말을 가르치는 어른들이 정작 자신이 쓰는 말에는 얼마나 마음을 기울이는지 돌아보게 하는 꾸지람이다. 나 역시 글을 쓰는 사람으로서 그 물음 앞에 서야 한다.서울시교육청에 바란다. 새 행사 이름을 지을 때 학생과 학부모가 쉽게 알아들을 수 있는지 먼저 살펴 달라. 우리말로 자연스럽게 바꿀 수 있다면 그 말을 앞세워 달라. 꼭 필요한 전문 용어라면 쉬운 풀이를 함께 붙여 달라.학생들에게 행사 이름을 직접 지어 보게 해도 좋겠다. 어떤 말이 쉽고 정다운지, 행사의 뜻을 어떻게 담으면 좋을지 함께 이야기하는 일 자체가 살아 있는 우리말 공부가 될 것이다.행사가 새롭고 뜻깊은지는 이름에 외국말을 몇 개 넣느냐에 달려 있지 않다. 아이들이 무엇을 겪고 누구와 어울리며 무엇을 배우느냐에 달려 있다.'통일 꿈이룸 한마당'에서도 아이들의 꿈은 자랄 수 있다. '겨울 만들기 잔치'에서도 새로운 생각은 피어날 수 있다. 교사들이 애써 쌓아 온 수업 경험은 '수업 나눔 한마당'이라는 이름으로도 충분히 빛날 수 있다.우리말과 우리글을 가꾸어야 할 교육청이 오히려 우리말을 뒷자리로 미루는 모습을 나는 이해하기 어렵다. 아이들에게 우리말을 사랑하라고 가르치려면 교육청부터 자신이 쓰는 말을 돌아보아야 한다.다음 행사 안내문에서는 반갑고 쉬운 우리말을 만나고 싶다. 아이들이 읽자마자 알아듣고, 누구나 정답게 부를 수 있는 그런 이름을 만나고 싶다.