"세종 예산 최대 3000억 원 감소, 졸속 추진 중단하라"

큰사진보기 ▲15일 세종시의회 앞에서 열린 세종교육연대 주관 '지방교육재정교부금 개편 대응 긴급행동 전국 공동 기자회견' ⓒ 뉴스피치 김이연심 관련사진보기

큰사진보기 ▲이날 기자회견에서 이상미 세종교육연대 집행위원장이 여는 발언을 하고 있다. ⓒ 뉴스피치 김이연심 관련사진보기

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큰사진보기 ▲15일 열린 세종교육연대 주관 '지방교육재정교부금 개편 대응 긴급행동 전국 공동 기자회견' 현장 ⓒ 뉴스피치 김이연심 관련사진보기

큰사진보기 ▲이날 기자회견에서 김선정 (사)참교육을 위한 전국 학부모회 세종지부장이 연대사를 하고 있다. ⓒ 뉴스피치 김이연심 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 뉴스피치에도 실립니다.뉴스피치(Newspeach)는 지역사회의 다양한 의제를 조명하고 건강한 공동체 형성에 기여하고자 운영하는 세종지역 공동체미디어입니다.

정부가 추진하는 지방교육재정 교부금 개편안을 둘러싸고 전국적인 반발이 거세지는 가운데, 세종 지역 교육계와 시민사회도 이에 발맞추어 강력한 반대 목소리를 높이고 나섰다.23개 세종지역 교육·시민사회 단체로 구성된 세종교육연대는 15일 오전 세종시의회 앞에서 기자회견을 열고, 정부와 국회에 지방교육재정교부금법 개편안의 즉각적인 중단과 원점 재검토를 촉구했다.이날 기자회견은 정부의 일방적인 지방교육재정 교부금 졸속 개편에 맞서 전국 377개 교육·노동·학부모·시민단체로 조직된 '지방교육재정교부금 개편 대응 긴급행동'과 연대하여 지역 차원에서 강력한 반대 목소리를 내기 위해 마련됐다. 정부가 내국세 20.79% 연동제를 폐지하고 새로운 산정 방식을 도입하는 개편안을 단 5일간의 입법 예고를 거쳐 국회로 넘긴 데 따른 반발이다. 사회는 최혜은 전교조 세종지부 사무처장이 맡아 진행했다.여는 발언에 나선 이상미 세종교육연대 집행위원장(전교조 세종지부장)은 정부의 개편안이 세종시 교육 재정에 직격탄이 될 것이라고 경고했다. 이상미 지부장은 "정부가 학생 수가 줄어드니 아이들 한 명에게 돌아가는 예산은 깎지 않겠다고 교묘하게 말장난을 하고 있지만, 물가와 인건비, 학교 운영 고정비용은 계속 오르고 있다"며 "학교의 산적한 과제는 끝이 없고 모두 막대한 예산이 필요한 사업으로, 지금 우리 교실에 필요한 건 예산 동결이 아니라 더 따뜻하고 촘촘한 투자"라고 강조했다. 이어 "세종도 최근 급식비 감축, 사업비 축소 등 교육 예산 부족 문제가 심각하다"며, "교부금 개편안이 통과된다면 세종시는 기존보다 최대 3000억 원의 예산을 적게 교부받게 된다"고 지적했다.지역 시민사회 역시 교육 자치 훼손과 국가 책무 실종을 강하게 비판했다. 정형근 세종참여자치시민연대 상임대표는 연대사를 통해 "근대 교육이 시작된 이후 대한민국의 강력한 성장 동력은 교육 투자라는 선순환 구조에 있었다"며 "이번 교부금 개편안은 그러한 선순환 구조에 균열을 내는 반교육적인 처사라는 생각을 지울 수가 없다"고 날을 세웠다. 이어 "현 정부가 강력하게 추진하는 지방 시대를 열겠다는 논리와도 모순될 뿐만 아니라 경제적 잣대로만 이 문제에 접근하는 것은 교육 자치를 온전히 세우기 위해 노력해 온 교육 주체들에게 큰 실망감을 주는 정책"이라며 "다양한 교육 주체들이 모여 대한민국의 미래를 담보할 수 있는 정책을 진지하게 숙고하고 공론화하는 과정이 반드시 필요하다"고 강조했다.학교 현장에서 직접 노동 조건을 책임지는 당사자들의 우려도 이어졌다. 강현옥 전국학교비정규직노동조합 세종지부장은 "학생 수가 줄어들더라도 과밀학급 해소, 장애 학생 지원, 기초학력 보장, 안전한 급식 제공 등 국가가 책임져야 할 교육의 영역은 여전히 산적해 있다"며 "지방교육재정 교부금은 남는 돈이 아니라 아직 완성되지 않은 국가의 교육 책임을 실현하기 위한 것임을 분명히 기억해야 한다"고 역설했다. 이어 "아이들이 학비, 급식비, 교육비 등을 걱정하지 않고 미래를 꿈꿀 수 있도록 지원하는 지방교육재정 교부금을 우리가 반드시 지켜내야 한다"고 독려했다.학부모단체의 우려 표명과 대책 마련 촉구도 이어졌다. 김선정 (사)참교육을 위한 전국 학부모회 세종지부장은 "학생 수가 줄어드는 지금이야말로 개개인에게 맞춤 교육을 제공하고 교육 환경을 바꿀 소중한 기회"라며 "학생 수 감소를 교육 재정 감축의 근거로 삼는다면 우리는 교육의 질을 높일 기회를 스스로 포기하는 것"이라고 비판했다. 이어 "개편을 추진하려면 먼저 학교 현장에 어떤 영향을 미치는지 충분히 검토하고 교육 주체들의 의견을 듣는 것이 먼저"라며, "교육재정은 단순한 숫자가 아닌 아이들의 배움이고 성장이고 미래"라고 못 박았다.이어 기자회견문 낭독에 나선 정은정 세종민주시민네트워크 운영위원장은 정부의 '교부금 증가' 주장을 정면으로 반박했다. 정은정 운영위원장은 "정부는 새 교부금법을 적용해도 전년도보다 교부금이 10.1% 증가한다고 주장하지만, 이는 추경을 제외한 본예산 기준일 뿐"이라며 "실제 재정 규모(추경 포함)를 기준으로 보면 증가 폭은 3.2%에 불과해 인건비 인상률(3.9%)과 공공요금·급식비 등 필수 경비 증가 수요를 감당하기 어렵다"고 지적했다. 또한 "미래대응기금 설치 법안 역시 기금을 기획예산처 장관이 관리·운용하게 하여 교육재정의 중앙집권화를 초래하고 지방교육자치를 크게 훼손할 것"이라고 경고했다.참가자들은 기자회견문을 통해 국회와 세종시의회를 향해 공식 요구안을 발표했다. 이들은 ▲정부와 국회의 지방교육재정교부금법 개편 즉각 중단 및 내국세 20.79% 연동제 유지 ▲졸속 밀실행정 중단 및 범국민 사회적 공론화 기구 구성 ▲세종시의회의 교부금법 개편 반대 결의문 채택 등을 강력히 촉구했다.한편, 이와 관련 전교조 세종지부는 향후 세종 지역 교원단체들과 연대하여 더불어민주당 항의 방문 등을 계획하고 있으며, 전국학교비정규직노동조합 역시 오는 11월 27일 교육 재정 감축 저지를 위한 전국 총파업을 예고하고 있어 파장이 확산될 전망이다. 아울러 세종시의 급식비 분담 축소와 기금 잔액(600억 원) 고갈로 재정 위기가 현실화됨에 따라, 교육청 공약 사업인 '진로탐험대' 등을 포함해 한정된 교육 재정의 투자 우선순위를 재검토하기 위한 지역 사회 논의도 계속될 전망이다.