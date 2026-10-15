장흥서 대한민국 통합의학박람회 개막…18일까지 치유·건강 체험

큰사진보기 ▲15일 개막한 ‘제15회 2026 대한민국 통합의학박람회’에서 관람객들이 의료체험을 하고 있다. ⓒ 장흥군 관련사진보기

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'제15회 2026 대한민국 통합의학박람회'가 15일 전남광주통합특별시 장흥군 안양면 국제통합의학박람회장에서 막을 올렸다.오는 18일까지 나흘간 열리는 이번 박람회는 '치유, 통합의학으로 답하다'를 주제로 현대의학과 한의학을 비롯한 다양한 분야의 건강·치유 프로그램을 선보인다.전남광주통합특별시와 장흥군이 공동 주최하고 대한민국통합의학박람회추진위원회가 주관하는 이번 행사에는 대학병원과 대학, 의료기관, 관련 단체 등 73개 기관이 참여했다.박람회장은 주제관, 통합의학관, 웰니스힐링관, 건강증진관, 건강음식관, 건강산업테크관 등 6개 전시·체험관으로 구성됐다.주제관에서는 AI 건강체크미러와 미디어파사드 등을 통해 통합의학의 발전 과정과 미래를 살펴볼 수 있다.통합의학관에서는 양·한방 진료 체험과 대학별 헬스케어 프로그램이 운영된다. 재활의학과 운동처방, 체형교정 등 건강관리를 위한 전문 상담도 받을 수 있다.웰니스힐링관에서는 치유지수 측정과 명상, 헬스볼 테라피 등 심신의 건강을 살피는 다양한 프로그램이 마련됐다.건강산업테크관에서는 AI 심전도 검사와 스트레스 측정 등 첨단 기술을 활용한 건강관리 서비스를 경험할 수 있다.건강증진관과 건강음식관에서는 건강정보와 올바른 식생활에 관한 다양한 콘텐츠를 제공한다.이 밖에도 관람객을 위한 공연과 건강강좌, 장흥의 자연환경을 활용한 치유 프로그램 등이 마련됐다.장흥군은 이번 박람회를 통해 통합의학의 전문성과 첨단 의료기술을 알리는 한편, 지역의 의료·치유 자원과 자연환경을 연계한 웰니스 관광 활성화에도 나설 계획이다.사순문 장흥군수는 "이번 박람회는 통합의학의 다양한 분야를 직접 체험하고 건강한 삶의 가치를 되새길 수 있는 기회"라며 "많은 분이 장흥을 찾아 통합의학의 가능성과 치유의 가치를 경험하고, 몸과 마음이 건강해지는 뜻깊은 시간을 보내시길 바란다"고 말했다.