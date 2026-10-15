개발제한구역에 불법 창고·테니스장... 경기도, 35건 적발

큰사진보기 ▲경기도청 전경 ⓒ 경기도 관련사진보기

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개발제한구역에 비닐하우스를 지어 창고로 운영하거나 온실로 허가받은 시설을 실내 테니스장으로 사용하는 등의 개발제한구역 내 불법행위가 대거 적발됐다.15일, 경기도 특별사법경찰단은 지난 9월 1일부터 18일까지 개발제한구역 내 불법행위가 의심되는 330곳을 집중 단속, 총 35건의 불법행위를 적발했다고 밝혔다. 주요 적발 내용은 무단 건축(신축, 증축) 6건, 무단 용도변경 21건, 무단 토지 형질변경(임야와 농지를 대지로) 2건, 고철 및 석재 무단 적치 2건 등이다.주요 위반 사례는 다음과 같다.A씨는 허가받지 않고 농지에 창고를 불법 건축해 적발됐다. 개발제한구역 내 건축물을 건축할 경우에는 관할 관청의 허가를 받아야 하며, 농림업, 수산업 종사자만이 생산물 저장, 농기계 보관용으로 농업용 창고를 건축할 수 있다.B씨는 동·식물관련시설(온실)로 허가받은 건축물을 실내 테니스장으로 무단 용도 변경해 사용하다가 적발됐다. C씨는 지목이 '임야'인 토지를 허가 없이 무단 형질 변경해 주차장으로 사용하다가 적발됐다.개발제한구역 내에서 관할 관청 허가 없이 건축 또는 용도변경, 공작물의 설치, 토지의 형질변경 등을 하면 1년 이하의 징역 또는 1천만 원 이하의 벌금을, 이러한 행위를 영리 목적 또는 상습적으로 하면 3년 이하의 징역 또는 3천만 원 이하의 벌금을 물게 된다.권문주 경기도 특별사법경찰단장은 "개발제한구역은 도시의 무질서한 확산을 막고 기후 위기 대응과 탄소중립 실현을 위해 반드시 지켜야 할 소중한 녹지공간"이라며 "적발된 위반자는 관련 규정에 따라 엄중히 처벌하고, 지속적인 단속을 통해 개발제한구역 내 불법행위가 근절될 수 있도록 최선을 다하겠다"라고 말했다.