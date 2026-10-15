다시 20만 관객 시대 맞은 부산영화제... '암살자(들)' 논란에 내놓은 답

큰사진보기 ▲15일 오전 부산 영화의 전당에서 열린 31회부산국제영화제 결산 기자회견에서 박광수 이사장이 올해 영화제의 성과를 설명하고 있다. ⓒ 성하훈 관련사진보기

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큰사진보기 ▲부산영화제 아시아콘텐츠&필름마켓(ACFM) ⓒ 성하훈 관련사진보기

큰사진보기 ▲지난 8일 부산 해운대해수욕장에서 열린 영화 <암살자(들)> 관련 영화인 기자회견. ⓒ 성하훈 관련사진보기

큰사진보기 ▲부산 영화의 전당 주변에 진보당이 걸어 놓은 펼침막 ⓒ 성하훈 관련사진보기

큰사진보기 ▲14일 저녁 열린 부산영화제 비전의밤 수상자들 ⓒ 부산영화제 관련사진보기

2026년 31회 부산국제영화제 경쟁 부문 외 주요 수상자(작)은 다음과 같다.

-비프메세나상(아시아) / <초원의 아가르> 양보 감독

-비프메세나상(한국) / <지금 얘기해도 돼요?> 이승준 감독

-비프메세나상(특별 언급) / <파도 위에서 춤추는 여자> 최세담 감독

-선재상(아시아) / <파티마> 소루시 샤푸리 감독

-선재상(한국) / <여*기의 발가락> 윤태랑 감독

-선재상(특별 언급) / <지구에 떨어진 남자> 정재서 감독

-아시아영화진흥기구(NETPAC)상 / <멈춰서다> 사히야 뱜바 감독

-국제영화비평가연맹(FIPRESCI)상 / <멈춰서다> 사히야 뱜바 감독

-한국영화감독조합 플러스엠상 / <화곡사> 김시진 감독

-CGV상 / <풀문> 정지혜 감독

-KBS독립영화상 / <사랑의 지평선 너머로> 박송열 감독

-크리틱b상 / <사랑의 지평선 너머로> 박송열 감독

-케이무비상 / <풀문> 정지혜 감독

-정인賞 / <베일러> 오세현 감독

-시민평론가상 / <베일러> 오세현 감독

-부산시네필상 / <전쟁의 새들> 자나이 불로스, 압드 알카데르 하바크 감독

-송원 비전 관객상(한국) / <풀문> 정지혜 감독

-다큐멘터리 관객상 / <리커버리> 임연정 감독

-올해의 배우상 / <사랑의 지평선 너머로> 원향라 배우, <우주의 흔적> 강승호 배우

-비슈케크국제영화제 – 중앙아시아영화상 / <다시 눈이 올 거야> 천젠잉 감독

-얼터너티브유니버스 – 차세대영화인상 / <노래가 끝난 후> 구마모토 료헤이 감독

-유라시아의 심장상 / <리아> 아빈 벨라르미노 감독

-Hylife 비전상 / <멈춰서다> 사히야 뱜바 감독

-Hylife 비전상 / <셀비> 사일레시 라트나쿠마르 감독

-인도국제영화제 - 비전 아시아상 / <탯줄> 다르한 툴레게노프 감독

-송원 비전 관객상 – 아시아 / <어둠 속의 새들> 샤샹크 왈리아 감독

-타이베이영상위원회상 / <셀비> 사일레시 라트나쿠마르 감독

-비전오브지석어워드 / <멈춰서다> 사히야 뱜바 감독

-플래시 포워드 관객상 / <블랙 볼> 하비에르 칼보, 하비에르 암브로시 감독

31회 부산국제영화제가 20만 관객을 기록하며 2015년 이후 10년 만에 다시 20만 관객 시대를 열었다. 지난해 17만 관객보다 월등히 성장한 것. 부산영화제 측은 '공언해 온 것처럼 30회를 기점으로 진일보하고 있음을 입증한 중요 대목'이라며 개막일을 화요일로 바꾸고 주말 하루 4회차였던 상영을 5회로 늘린 것이 관객 증가에 큰 도움이 된 것으로 분석했다.15일 오전 부산 영화의 전당에서 열린 결산 기자회견에서 박광수 이사장은 올해의 성과에 대해 "지난해 영화제가 잘 되는 분위기를 탔을 때 30회니까 예산도 늘었을 거고 그래서 잘 되는 거 아니냐고 했지만, 올해는 지난해 보다 더 잘 됐다"면서 "영화제는 점점 지속적으로 상승세를 탈 것으로 예상된다"고 말했다.아울러 "영화계에 투자하는 중요한 투자 회사들과 해외 투자자들이 참여해서 처음으로 모임을 가졌고, 이렇게 한국에 중요한 투자자들이 다 모인 건 아마 처음이었다"면서 "내년부터 좀 더 구체적이고 발전적인 모습을 보여줄 수 있을 것 같다"고 희망적인 전망을 내놨다.부산영화제가 15일 발표한 공식 결산 자료에 따르면 해운대의 상영관을 찾은 관객은 18만 5천 명, 남포동 커뮤니티비프 5186명, 부산 전역에서 진행된 동네방네비프 9618명 등으로 집계됐다. 정한석 집행위원장은 "야외 상영관 등에서 개최됐었던 야외 프로그램 이벤트 그리고 각종 부대 행사 포럼 등을 총괄해서 총 관객 수를 합산해 보니 27만 7027명으로, 30회 때 24만 8천 정도 되는 숫자보다 대략 4만 정도가 늘어난 숫자"라고 강조했다.박광수 이사장은 올해 성과와 예산 문제를 결부하면서 "부산시와 중앙정부 예산을 받고 있는데 저희가 협찬 등도 많이 있지만 예산은 계속 모자란다"며 "지금도 적자 예산을 편성해서 진행하고 있고, 어떤 부분은 우리가 좀 예산이 더 있으면 잘 했을 수 있었을 텐데 못 했다고 하는 부분들이 많이 있다"고 어려움을 나타냈다.이어 "부산국제영화제가 한국과 아시아를 대표하는 영화제로서 다행히 대통령께서 영화 영상에 대폭적인 지원을 얘기하셨고, 문체부 장관님께서도 부산국제영화제 예산은 대폭 늘렸다고 하셨지만 아직 구체적인 액수는 알 수 없다"면서, "내년에는 예산이 다소 늘어나겠지만 큰 영화제들처럼 영화제를 확대시키려면 더 많은 도움이 필요하다"고 성과에 비례한 예산의 중요성을 강조했다.부산영화제의 산업적 축인 아시아콘텐츠&필름마켓(ACFM) 성장 역시 두드러졌다. 지난해 3만 방문객을 넘겼던 ACFM은 올해도 1.6% 증가한 방문객을 기록하며 성황을 이뤘다. 첫 주빈국으로 태국을 선정하면서 왕실 공주가 직접 방문하기도 했다.아시아콘텐츠&필름마켓(ACFM)과 관련해 김영덕 마켓 운영위원장은 "올해 영화를 중심에 두고 영역을 확장한다라는 방향성을 가지고 준비했다"며 지난 2년 동안에 마켓은 이벤트 컨퍼런스를 거의 2배 가까이 늘리면서 양적으로 굉장한 확대를 했다"고 밝혔다.특히 "올해 처음으로 주빈국이라는 제도를 도입해서 태국을 주빈국으로 하고 프로듀서조합 또한 일본을 올해의 국가로 선정하는 등 국가 차원에서 파트너십을 적극적으로 추진해서 ACFM이 추구하는 성과는 달성했다"고 자평했다.ACFM에 대해서는 현장의 긍정적 반응이 많았다. 한국영화프로듀서조합(PGK) 측은 국제 공동 제작 문의가 많았고, 자국에서 지원받기 힘든 이들이 한국에서의 지원에 관심을 보였다고 밝혔다. 특히 이탈리아 영화진흥협회(CNA Cinema e Audiovisivo)와 양국 정부 차원의 공동 제작 협약을 기반으로 교류 프로그램을 구축하고 공공 자금 지원에 대한 정보를 공유하는 내용을 담은 양해각서를 체결하는 구체적 성과를 도출해 냈다.개막일부터 ACFM을 지켜본 이하영 PGK운영위원은 "한국영화는 글로벌로 가야 한다"며 마켓에 외국인들이 많은데, 한국영화 관계자들이 절반을 차지한다면 한국영화에도 도움이 될 것이고, 한국의 아이디어에 관심이 많기에 ACFM이 더 커지는 게 좋다"고 말했다.여러 부대행사의 경우도 만족도가 높았다. 다큐멘터리 창작자들을 위한 프로그램인 '독 스퀘어'는 지난해 패널 중심의 대화였는데, 올해는 미팅과 비즈니스 소통의 시간이 많아서 훨씬 좋아졌다는 것이 다큐 창작자들의 평가였다. 한 다큐 관계자는 "8월 EBS 다큐영화제와 9월 DMZ다큐멘터리영화제에 이어 10월 부산영화제를 통해 논의가 계속 이어질 수 있어 좋았다"고 평가했다. 다만 신작을 준비 중인 한 감독은 "부산은 아시아 전역에서 모이는 만큼 부산만의 특별한 프로그램이 필요하다"고 제안했다.영화 판권을 사고 파는 수입배급사과 바이어들의 평가도 호의적이었다. 세일즈 부스를 차린 배급사들은 '미팅이 많았고 지난해보다 성과가 있다'고 평가했다. 부산에서 주로 해외 영화 판권을 구매하는 배급사 관계자도 "전보다 활기 있고, 좋은 작품이 있어 구매 상담을 진행 중이다"라고 귀띔했다.다만 중소배급사는 반응이 엇갈렸다. 한 관계자는 "올해 두 번째 참석인데, 해외 배급사들을 만나서 협의하고 싶었지만 직접 부스를 찾아와 만나고 싶은 분들은 없었다"며 "관련된 프로그램이 마련됐으면 좋겠다"고 말했다.해외 영화제를 자주 찾는 국내 영화계 관계자도 "부산의 마켓은 세일즈 기능보다는 영화를 보고 즐기러 오는 사람들이 많다"며 "상담이 많았다는 것은 의례적인 반응일 것으로 보인다"라고 평가했다.앞으로의 방향에 대해 김영덕 위원장은 "미국-이란 간 전쟁으로 인해 한 사우디아라비아와 그 아랍 지역까지 혼란한 상황에서 낙관적으로 마켓을 준비할 수 없었지만 다양한 노력을 기울였다. 이제까지의 성과가 최소한 마이너스가 되지 않도록, 질적인 도약을 추구하겠다"고 밝혔다.하지만 이런 성과에도 불구하고 하지만 <암살자(들)> 논란에 대한 부산영화제의 소극적인 대응을 지적하는 목소리들도 있었다. 배우들의 레드카펫과 관객과의 만남이 취소됐고 영화제 기간 중 열린 부일영화상 역시 배우들이 불참했다.심사위원 기자회견에서 중국 장이모우 감독은 '창작은 창작이고 진실이나 사실에 기반을 두지 않는다'는 입장을 밝혔고, 정주리 감독은 '제가 만든 영화는 아니지만 상당히 위축된다'는 심경을 밝히기도 했다.영화제에 참석한 영화인들은 긴급 논의를 갖고 영화제 3일 차인 지난 8일 해운대해수욕장 앞에서 기자회견을 열어 '영화를 정쟁의 도구로 삼지 말고 관객의 판단을 대신하지 말라'고 요구했다. 반면 부산영화제는 개막작 기자회견에서 관련 질문을 막아 논란을 빚기도 했다.이에 대해 정한석 위원장은 "기본적으로 <암살자(들)>에 관해서 저희는 10월 8일 날 발표된 영화인들의 공동 성명에 동의한다"면서도 "<암살자(들)>은 일단 많은 매체에서 잘못 보도되고 있는 것들도 있다. 부산국제영화제의 공식 상영작이 아닌, 개막식과 야외 무대 이벤트의 행사 참석작이었다"고 선을 그었다.또한 <암살자(들)>의 부산영화제 행사 취소에 대해서 제작사가 별도의 공지 사항 혹은 별도의 입장문을 발표하지 않은 가운데 저희가 별도의 입장문을 발표하는 것은 오해의 소지가 있고 저희에게는 그럴 권한이 없다"면서 거리를 두는 모습이었다.아울러 질문 통제는 자신이 "직접 지휘했다"면서 "개막작의 기자회견에서는 개막작에 대한 질문을 하는 것이 기본적인 예의고 약속이라고 생각한다"고 말했다.그러나 부산영화제가 이란 감독의 가택 연금 등 현안이 발생했을 때 아시아 영화의 표현의 자유 침해에 적극적으로 목소리를 내왔고, 주요 현안에 대한 영화계의 성명 등에도 적극 참여해 온 기조를 감안하면 정치적 압박에 몸을 사리는 모습으로 보인다는 것이 영화인들의 우려였다.한 제작자는 "어쩌면 부산영화제 스스로 무너지고 있는 것은 아닐지, 깊은 우려가 앞선다"며 "우리가 지켜야 할 것은 단순히 한 편의 영화가 아닌 표현의 자유, 그리고 예술가들을 향한 최소한의 보호와 연대"라고 강조했다.한편, 14일 저녁 '비전의 밤'에서 진행된 시상식에서 <멈춰서다>를 연출한 몽골의 사히야 밤바 감독은 4관왕을 차지했고, 박송열 감독 <사랑의 지평선 너머로>는 배우상까지 포함해 3관왕에 올랐다. <풀문> 정지혜 감독도 2관왕을 차지했다.지난 6일 개막한 부산영화제는 15일 저녁 경쟁부문인 부산어워드 수상자 발표와 대상 수상작을 폐막작으로 상영하며 열흘간의 영화제 막을 내린다. 대상 수상작은 미국 아카데미 국제장편영화상 출품 자격이 주어진다.