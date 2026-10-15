부마민주항쟁 기념식을 광주에서 연다면 어떨까요?

큰사진보기 ▲지난 5월 7일 광주 동구 금남로 전일빌딩245에 5.18민주화운동과 부마민주항쟁 헌법전문 개정안 내용의 현수막이 걸려 있다. 2026.5.7 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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"5.18 계기 교육을 하기에도 벅찬데, 부마 민주항쟁까지 어떻게 챙겨요?"

"5.18 관련 예산을 5.18 기념사업에 써야지, 다른 지역 행사에 사용하는 건 괜한 오지랖 아닐까요?"

올해로 부마 민주항쟁 47주년을 맞았다. 대한민국 현대사에서 이른바 '4대 민주화운동' 중의 하나로 손꼽히면서도 오랫동안 사람들의 기억 속에서 희미했다. 참고로, '4대 민주화운동'이란, 헌법 전문에 명토 박은 4.19 혁명과 부마 민주항쟁, 5.18 민주화운동, 그리고 6월 민주항쟁을 일컫는다.부마 민주항쟁의 역사적 의미는 자못 크다. 민주화운동의 위상을 단지 기간과 희생자 수로만 판단할 순 없다. 독재정권의 야만적 통치로 점철된 우리 현대사에서 어느 민주화운동이 녹록했으랴마는 그중에도 가장 엄혹했던 유신 독재정권의 붕괴를 가져온 직접적 계기였기 때문이다.유신 정권의 잇따른 실정과 경제 위기, 민주주의에 대한 탄압에 맞서 가장 먼저 시민들이 저항의 불꽃을 일으킨 곳이 부마, 곧 부산과 마산이다. 부산에 '야도(野都)'라는 별칭이 생겨난 계기이자, 유신 정권을 끌어내리고 '겨울 공화국'에서 해방시켰다는 시민들의 자부심을 상징한다.부마 민주항쟁이 일어난 지 열흘 만에 박정희는 자신의 심복이었던 김재규에 의해 피살 당하고, 전국이 민주주의에 대한 열망으로 불타올랐다. 그러나 전두환의 신군부는 유신 정권의 후예답게 이를 집권을 위한 호재로 여겼고, 국민의 민주화 요구를 묵살하고 군홧발로 짓밟았다. 흡사 4.19 혁명 1년여 뒤 일어난 5.16 군사 쿠데타를 연상케 하는 도발이었다.광주에서 5.18 민주화운동이 전개된 건, 기억되지 않았던 역사의 필연적 반복이었다. 부마 민주항쟁을 '연습 삼았던' 공수부대는 5.18을 '실전 삼아' 광주 시민을 무참히 학살했다. 초동 진압에 실패해 주변 지역으로 시위가 확산된 부마 민주항쟁을 거울삼아 광주를 고립시킨 뒤 그들은 '화려한 휴가'를 즐겼다.부산에 탱크를 앞세우고 들어가 시민들에게 총칼을 들이댔던 제3공수특전여단은 반년여 뒤 광주에 그대로 투입됐다. 5.18 당시 광주역 광장에서 시민을 향해 처음으로 집단 발포했던 그 부대다. 당시 전두환 신군부의 핵심이었던 여단장 최세창은 광주 학살의 대가로 합동참모의장과 국방부 장관의 자리에까지 올랐다.부마 민주항쟁과 5.18은 영호남이라는 지역만 다를 뿐 역사적으로 한데 묶여야 하는 동일한 사건이다. 마치 대구의 2.28 민주운동과 대전의 3.8 의거, 창원(마산)의 3.15 의거, 서울의 4.18 고대생 시위 등은 날짜와 지역은 달라도 4.19 혁명의 이름으로 아울러야 하는 역사인 것과 마찬가지다. 따로 기념할지언정 각각의 역사적 의미를 개별화하거나 비교해서는 절대 안 된다.주변의 동료 교사들과 5.18 관련 공무원들에게 종종 듣게 되는 반문이다. 예산과 인력 부족 타령에 이어지는 전가의 보도 같은 이야기다. 요즘에는 반문 대신 "굳이?"라고 대꾸하는 경우가 흔하다. 예산과 인력의 문제라기보다 다른 지역의 민주화운동에 관심이 없다는 뜻이다.대한민국의 자랑스러운 민주화운동을 특정 지역의 역사로 한정하는 인식은 매우 위험하다. 이러한 역사 인식의 '파편화'는 역사를 '면'이나 '선'이 아닌 '점'으로 이해하는 우를 범하게 된다. 역사를 인과관계의 연속선상에서 두루 살피지 않으면, 숲이 아닌 나무에만 연연할 수밖에 없다.예컨대, 부마 민주항쟁은 부산, 마산의 역사이고, 5.18은 광주의 역사라고 규정하는 순간, 두 사건의 인과관계는 인식 속에서 끊어지고 만다. 5.18의 공식 명칭이 5.18 '광주' 민주화운동이 아니라 그냥 5.18 민주화운동인 이유다. 부마 민주항쟁을 부산과 마산 시민이 독점할 수 없듯이 5.18 역시 광주 시민만의 역사가 아니다.두 사건을 '민주화운동사'라는 역사적 관점에서 이해하면 이렇게 규정되어야 옳다. 부마 민주항쟁은 부산과 마산에서 일어난 5.18이고, 5.18은 광주에서 일어난 부마 민주항쟁이라는 것. 단언컨대, 역사 인식의 '파편화'는 민주화운동의 역사적 의의와 교훈을 후세에 전승하는 데 가장 큰 장애물이다.현대사를 전공한 역사 교사로서, 이따금 이런 '즐거운 상상'을 해본다. 부마 민주항쟁 기념식을 광주에 있는 국립 5.18 민주 묘지에서 열고, 5.18 추념식을 부마 민주항쟁이 발화한 부산대학교 교정에서 개최하면 참으로 뜻깊겠다. 언뜻 파격적으로 느껴질 수 있지만, 부마 민주항쟁이 없었다면 5.18이 일어나지 않았을 테니 전혀 엉뚱한 일도 아니다.듣자니까, 광주의 5.18 기념재단에서는 오랫동안 이른바 '5.18정신의 전국화'를 위해 다양한 사업을 진행하고 있다고 한다. 그런데, 프로젝트의 명명 자체가 무척 낯설다. 과연 '5.18정신'이 뭔지, 게다가 그 뒤에 '전국화'라는 이름을 붙인 까닭은 무엇인지를 묻고 싶다. 이는 여느 민주화운동보다 5.18이, 또 그 정신이 더 위대하다는 속뜻을 내포하는 것 같아 적이 불편하다.'5.18정신'은 부마 민주항쟁과 4.19 혁명, 6월 민주항쟁의 정신과 조금도 다르지 않다. 민주화를 향한 시민들의 열망을 5.18만 따로 떼어내 생각할 수 없다. 4.19 혁명의 정신이 부마 민주항쟁으로, 5.18로, 6월 민주항쟁으로, 촛불 혁명, 더 나아가 12.3 내란을 막아낸 시민들의 힘으로 계승되고 있다는 인식의 공유가 절실하다.모르긴 해도, 5.18을 겪은 광주 시민의 이름으로, 하다못해 5.18 기념재단의 이름으로 부마 민주항쟁 47주년을 기념하는 현수막이 부산과 마산 곳곳에 내걸렸을 줄 안다. 이런 소소한 관심조차 보이지 않고서 '5.18정신의 전국화'를 외친다는 건 민망한 일이다. 거창하게 생각할 것 없이, 부산과 마산 시민들이 그 현수막을 보고 동병상련의 감정으로 5.18을 헤아려보는 것, 그것이야말로 '5.18정신의 전국화'다.지난 10월 1일 대구의 가창골 민간인 학살터에 세워진 위령탑 앞에서 '대구 10월 항쟁' 80주년 기념행사가 열렸다. 무려 80년 만에 처음으로 정부가 주관하는 공식 행사라는 점에서 그 의미를 더했다. 그동안 '대구 폭동'으로 불리며, 국가 권력에 의한 수천 희생자의 유족들은 연좌제의 굴레와 사회적 편견 속에서 통한의 세월을 감내해야 했다.이른바 '보수의 본향'이라는 대구에서 열린 이 기념행사는 영호남을 넘어 이념적 양극화가 극심한 현실을 성찰할 더없는 기회였다. 과문한 탓인지, 광주 시민을 대표해 공직자나 5.18 기념재단의 인사가 행사장을 찾았다는 이야기를 듣지 못했다. 하다못해 5.18과 광주의 이름으로 대구에 현수막 한 장 내걸지 않으면서 '5.18정신의 전국화'만 부르짖는 건 황당하다.끝으로, 노파심에 한마디 더 얹는다. 행여 "부마 민주항쟁은 그렇다 해도 '대구 10월 항쟁'과 5.18이 대체 무슨 상관이냐"고 묻는 담당자가 있을지도 모르겠다. 불의한 국가 권력에 의해 수많은 민간인이 학살된 사건이라는 기본적인 역사조차 모른 채 관련 업무를 맡아선 곤란하다. 이는 단순한 무지의 문제가 아니라, 역사와 희생자에 대한 '2차 가해'다.