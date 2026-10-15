"대표까지 XX 만들고"… 격분한 장동혁의 욕설

큰사진보기 ▲장동혁 국민의힘 대표가 15일 국회에서 열린 최고위원회의에서 목을 축이고 있다. ⓒ 남소연 관련사진보기

"올공(올림픽공원) 나가 싸우는 대표까지 XX 만들고 정치 왜 하냐?!"

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큰사진보기 ▲양향자 국민의힘 최고위원(오른쪽 두 번째)이 15일 국회에서 열린 최고위원회의에서 지도부 비판 발언을 하고 있다. 맨 왼쪽은 장동혁 대표. ⓒ 남소연 관련사진보기

큰사진보기 ▲정희용 국민의힘 사무총장(왼쪽 두 번째)이 15일 국회에서 열린 최고위원회의에서 지도부 비판 발언을 한 양향자 최고위원(맨 오른쪽)에게 따지고 있다. ⓒ 남소연 관련사진보기

장동혁 국민의힘 당 대표가 말 그대로 격분했다. 15일 국회에서 열린 최고위원회의가 비공개로 전환된 뒤, 당내 경선 부실을 문제 삼은 양향자 최고위원을 겨냥해 욕설 섞인 고성을 쏟아낸 것이다. 양 최고위원이 경기도 용인시갑 조직위원장 재경선 불참과 전체 경선 전수조사·재선거를 요구하자, 이를 자신과 지도부를 흔드는 행위로 규정하고 몰아세운 것.장 대표의 목소리는 회의장 밖에서도 들릴 만큼 컸다. 그는 "어떻게든 지도부에서 실수한 거 있으면 끄집어내서 지도부 흔들고, 대표 흔들고"라며 "정치하는 목적이 뭐야"라고 따져 물었다. "내가 누구를 위해 부정선거를 해, 용인갑에서?"라면서 "정도껏 해야지"라고도 목소리를 높였다.그는 "매번 두 분은 당 흔들고, 책임 안 지고 빠져나가고"라며 '비당권파'인 우재준 청년최고위원까지 함께 겨냥했다. 수사에서 시스템 오류 외에 다른 문제가 드러나지 않으면 "당을 이렇게 엉망으로 한 데 대한 책임 질 거야?"라고도 다그쳤다.'당원주권주의'를 앞세워 전국 모든 당협위원장 직선제를 추진하다 당내 반발에 물러섰던 장 대표가, 사고당협에 한정한 첫 경선에서마저 체면을 구기자 자제력을 잃은 셈. 투표 관리 부실을 둘러싼 논쟁에 당 그립(장악력)을 강화하려는 장 대표와 이에 반발하는 비당권파의 알력 다툼이 겹친 모양새이다.양향자 최고위원은 이날 "이해충돌 소지를 없애기 위해 저는 이번 재경선에 불참하겠다"라며 "경선 부실 사태를 해결하고 경선 시스템을 혁신하는 데 집중하겠다"라고 밝혔다. 이어 "ARS 경선에서는 전화가 오는 절차가 곧 투표용지"라며 장 대표가 올림픽공원 시위에서 내세워온 원칙을 소환했다. "올공 원칙을 이 사태에 대입하면 이번에 실시된 모든 경선 전 과정을 철저하고 투명하게 밝히고, 경선 모두를 처음부터 다시 해야 맞다"라는 주장이었다.그는 "민주당이 '이제 국민의힘은 올림픽공원 시위에 나갈 자격 없다'고 하면 우리는 뭐라고 해야 할까 싶다"라고 꼬집었다. 지방선거 투표용지 문제를 이유로 전국 재선거를 요구했으면서 정작 자당 투표 오류에는 다른 잣대를 들이대고 있다는 취지였다. 그러면서도 "제가 경선 이후에 모든 것을 수용하겠다고 했다. 저는 불복하지 않는다. 그대로 가시면 좋겠다"라고 했다.그의 공개발언이 끝나자마자 조직강화특별위원장인 정희용 사무총장이 곧바로 들고 일어났다. 정 총장은 경기도지사 후보 경선에서 본인이 됐을 때는 아무 말도 없다가 이번에는 "없는 사실"로 당의 시스템을 무력화하고 있다고 양 최고위원을 다그쳤다."1차 경선도 문제가 있었다고 주장하시면서 새로 하자고 하고, 당의 시스템을 이렇게 무력화시키시는 발언을 하면 최고위원이 맞나, 그게?"라고 질타했다. 양 최고위원이 반박하려고 입을 열었으나, 정 총장은 그의 말을 끊고 반박을 계속했다.정 사무총장은 당이 먼저 재투표를 제안했으나 양 최고위원이 결과에 승복하고 이의제기를 하지 않겠다는 각서까지 썼다고 강조했다. 이어 "무슨 오류가 있었단 말이냐"라며 "당 시스템을 부정하는 말씀을 최고위원이 하시면 안 된다"라고 압박했다.임이자 정책위의장도 가세했다. 그는 "(통신사 시스템 오류는) 어느 정당이든 투표, 선거하다 보면 또 있을 수 있는 부분"이라면서 "마치 지도부가 오류를 범한 것 같은 이런 발언이나 이런 부분들은 당에 도움이 되지 않기 때문에 지양해 주셨으면 좋겠다"라고 요구했다.장 대표에 대해서는 "참정권 회복에 대해서는 가장 강력하게 주장을 해오신 분"이라고 감쌌다. 임 의장은 "당 지도부가 어떤 결론을 내리든지" 당사자들은 앞서 합의한 내용을 "스스로가 잘 돌이켜봤으면 좋겠다"라고 덧붙였다.회의가 끝난 뒤 기자들과 만난 양 최고위원은 "1차(경선)에 승복했다고 하는 것은 (사무총장의) 프레임이다"라며 "재경선에 참여하지 않겠다고 말한 것"이라고 강조했다.이번 경선은 장 대표가 추진한 당협위원장 당원 직선제를 처음 적용한 선거였다. 장 대표는 당초 전국 254개 당협위원장을 당원 투표로 다시 뽑는 방안을 추진했다. 현역 의원의 지역조직까지 재편해 당 장악력을 높이려는 구상이었지만, 정점식 원내대표를 비롯한 의원들의 거센 반발에 부딪혔다.당협은 지역조직을 움직이는 기반이자 공천과 밀접하게 연관되어 있다. 현역 의원이 당협위원장 직을 잃는다는 것은 사실상 차기 국회의원 총선거 공천 배제인 셈이다. 원내 장악력이 약한 장 대표가, 당원주권이라는 명분을 내세워 향후 당권 경쟁에 유리한 고지를 선점하려는 의도로 읽히기도 했다.결국 지난 8월 31일 전면 도입 대신 사고당협부터 단계적으로 적용하는 쪽으로 물러섰다. 기존 당협은 운영위원회를 통한 종전 선출 방식을 유지하고, 위원장이 공석인 사고당협 등의 복수 후보 경합 지역에서 먼저 당원 투표를 실시하기로 했다. 이에 지난달 28일 용인갑 등 사고당협 9곳이 첫 경선 지역으로 결정됐다.그러나 지난 8일 용인갑 결선에서 논란이 발생했다. 장 대표 지지모임 출신인 윤재복 후보가 양 최고위원을 제쳤지만, 일부 책임당원이 ARS 투표 전화를 받지 못한 사실이 확인됐다. 당 조강특위는 특정 통신사의 자체 스팸 처리로 예정된 네 차례의 전화 중 일부가 발신되지 않았다고 설명했다.결국 지난 13일 재투표를 결정하고, 시스템을 보완해 오는 18일 용인갑 책임당원 전원을 대상으로 결선을 다시 치르기로 했다. 양 최고위원은 자신도 오후 3시까지 전화를 받지 못했는데 조직국에서는 이미 세 차례 전화를 걸었다고 안내했다면서 첫 전화가 오후 4시 15분에야 왔다고 설명했다. 다른 지역의 전화 미수신과 무자격자 투표 의혹도 제기했다.양 최고위원과 함께 지방선거 패배 후 지도부 총사퇴를 요구했던 '친한(동훈)계' 우재준 청년최고위원도 당의 수습 방식에 반발한 바 있다. 우 최고위원은 지난 13일 페이스북에 "사실관계에 대한 조사와 설명도 없이 다시 같은 시스템을 사용해 재선거 절차부터 진행하는 것은 납득하기 어렵다"라며 투표권을 침해당한 당원이 누구이고 몇 명인지 철저히 조사해 설명하라고 요구했다.