이연주 취임 100일 소회... "한 걸음 더 나아갈 것"

큰사진보기 ▲이연주시의원( 문화복지위원회) ⓒ 송정훈 기자 관련사진보기

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"수어 통역의 경우 한 번 도움을 받은 사람이 다음에도 같은 사람에게 자신의 상황을 설명할 수 있어야 연계성을 통해 어떤 문제가 반복되는지 알고, 필요한 지원도 이어갈 수 있습니다."

큰사진보기 ▲많이 들어주는 의원으로 기억되고 싶다고 했다. ⓒ 이연주 의원 제공 관련사진보기

"100% 만족할 만한 결과가 아니더라도, 저를 거치면 단 하나라도 이루어지고 개선되는 사람으로 기억되었으면 좋겠습니다."

이연주 인천시의원(더불어민주당, 만수1동·만수6동·장수서창동·서창2)에게 취임 100일의 의미를 물었더니 뜻밖에도 아쉬움부터 나왔다. 시민들의 불편을 시원하게 해결하고 싶었지만, 막상 의정활동을 시작하니 문제가 왜 오랫동안 풀리지 않았는지 그 구조부터 이해해야 했다는 것이다.15일 시의회 의원실에서 100일을 달려온 이야기를 들어봤다.기초의원에서 광역의원으로 활동 범위가 넓어졌고, 문화복지위원회 활동에 예산결산특별위원장 역할까지 더해졌다. 하지만 시민의 요구가 정책으로 이어지기까지는 행정 절차와 예산 문제 등 여러 단계가 놓여 있었다.그는 "막혀 있던 도로를 시원하게 뚫고 싶었는데, 취임 100일 동안은 왜 정체가 생겼는지 알게 된 과정에 가까웠다"며 "이제는 그 이유를 알았으니 남은 시간에는 한 걸음 더 나아가고 싶다"고 말했다.이 의원이 구의원 시절부터 관심을 기울여 온 복지 현안 중 하나는 수어통역센터 설치다. 청각장애인에게 수어 통역은 단순한 편의가 아니라 사회생활과 행정서비스 이용을 위한 중요한 기반이다.하지만 인천에서는 설치 공간이나 예산 확보 문제로 센터 설치가 어려운 지역이 있다. 이 의원은 시의원이 된 뒤 수어통역센터 설치 지원 조례 개정안에 공동 발의자로 참여했으며, 남동구에서도 센터 설치를 준비하고 있다. 시비와 군·구비 매칭 예산이 반영될 수 있도록 챙기겠다는 방침이다.그가 강조하는 것은 센터의 숫자만 늘리는 일이 아니다. 지역에 센터가 있어야 장애인이 가까운 곳에서 도움을 받고, 통역사와 이용자 사이에도 지속적인 관계가 형성될 수 있다는 것이다.장애 유형에 따른 맞춤형 지원도 강조했다. 특히 뇌 병변 장애 아동을 양육하는 부모들의 이야기를 들으며 기존 지원체계가 놓치는 부분이 적지 않다고 느꼈다고 한다.학교에 다니는 뇌 병변 장애 아동은 교육 지원 외에도 돌봄이 필요하지만, 학교 현장의 지원이 충분하지 않으면 부모가 직접 대응해야 하는 상황이 생긴다. 장애 특성에 따라 활용하기 어려운 학용품 바우처 등 일률적인 지원체계의 한계도 문제로 지적했다.그는 "행정에서는 모든 장애인을 같은 기준으로 지원해야 형평성에 맞는다고 생각할 수 있지만, 실제 필요한 것이 서로 다르다"며 "일률적인 지원보다 각 장애의 특성과 당사자의 필요를 살펴야 한다"고 말했다.장애인콜택시도 차량 확충만으로 해결되지 않는 문제가 있다. 인력과 운영비가 필요하고, 서울 등 다른 지역 병원에 다녀온 장애인이 귀가할 때 차량을 이용하기 어려운 경우도 있다.이 의원은 현장에서 확인한 불편을 정책 담당 부서와 협의하고, 가능한 부분부터 바꾸는 과정이 필요하다고 본다.그는 "도움을 요청하기 어려운 사람일수록 정책에서 빠질 가능성이 있다"며 "앞으로도 자신의 요구를 충분히 전달하기 어려운 시민을 대변하는 일을 놓지 않겠다"고 말했다.이 의원이 문화 분야에서 문제로 보는 것은 지역에 인재가 부족하다는 사실이 아니다. 인천에는 예술인과 명장, 다양한 문화단체가 있지만 이들의 역량을 지역 문화사업과 연결하는 체계가 충분하지 않다는 것이다.그는 인천에서 활동해 온 예술인보다 서울에서 경력을 쌓은 인물을 먼저 찾는 관행이 있다고 지적했다. 지역의 문화적 자산을 발굴하고 활용하지 못하면 예술인은 다른 지역으로 활동 무대를 옮기고, 시민들은 가까운 곳에서 다양한 문화예술을 접할 기회를 놓치게 된다.해결 방안으로는 지역 예술인과 명장, 활동 단체에 대한 데이터베이스 구축을 제안했다. 인천문화재단 등을 중심으로 분야별 인적 자원을 조사하고 축제와 문화행사, 국제회의 등에 적합한 인물을 연결하자는 것이다.문화정책 역시 대상별로 차별화할 필요가 있다고 강조했다. 전문 예술인에게는 창작과 발표 기회가, 생활 예술인에게는 연습과 공연 공간이 필요하며, 일반 시민에게는 다양한 문화 프로그램과 접근성 높은 시설이 중요하다는 설명이다.기존 문화시설의 활용 문제도 거론했다. 교육청 평생학습관은 평일에는 여러 강좌와 연습 공간으로 활용되지만, 주말에는 어린이 도서관을 제외한 시설 이용이 제한돼 주중에 직장에 다니는 장애인 합주단 등이 대관에 어려움을 겪는다는 민원이 있다는 것이다.이 의원은 "시설을 새로 짓는 데는 상당한 예산이 들죠. 반면 이미 있는 공간을 개방하고 이용 규정을 합리적으로 조정하는 일은 기존 자원을 더 효율적으로 활용하는 방법이 될 수 있다고 생각해요"라고 말했다.이어 "담당 업무가 아니거나 기존 규정에 없다는 이유만으로 가능성을 닫아버리면 새로운 시도를 하기 어렵다"며 "시민에게 필요한 일이라면 행정도 어떻게 가능하게 할지 고민해야 한다"고 강조했다. 다만 공간 개방을 위해서는 안전관리와 운영 인력, 이용 기준 등을 함께 검토해야 한다.예산결산특별위원장으로서 이 의원은 예산을 둘러싼 이해관계도 직접 체감하고 있다.지역 축제는 외부 방문객을 끌어들이고 상권을 활성화할 수 있지만, 유명 가수 섭외와 행사 규모에 예산이 집중되면 주민 프로그램이나 소규모 문화 활동에 돌아갈 몫이 줄어들 수 있다.그는 축제 예산을 심사할 때 방문객 수뿐 아니라 주민 만족도와 지역 상권에 미치는 효과, 프로그램의 다양성 등을 함께 살펴야 한다고 강조했다. 오랫동안 이어온 축제라는 이유로 예산을 유지하거나 재정이 어렵다는 이유로 일괄 삭감하는 것도 바람직하지 않다는 입장이다.이 의원은 남동구 서창 별빛 거리 축제를 사례로 들며, 주민과 상인들이 필요로 하는 사업이라도 재원 마련 구조에 따라 추진 여부가 달라질 수 있다고 설명했다.이 의원에게 남은 임기 동안 이루고 싶은 성과를 묻자, 거창한 성과보다 시민의 요구를 실제 변화로 연결하는 사람이 되고 싶다고 답했다.수어통역센터 설치 지원과 장애 유형별 맞춤형 복지, 인천 예술인의 체계적인 발굴과 활용, 기존 문화공간 개방은 모두 예산과 제도, 행정의 협조가 필요한 과제다. 현장의 의견을 지속적으로 확인하는 과정도 중요하다.이 의원은 취임 100일 동안 문제의 원인을 이해하는 데 많은 시간을 썼다고 돌아봤다. 이제는 그 이해를 바탕으로 실제로 달라지는 지점을 하나씩 만들어가겠다는 것이다.최근 구월동 홈플러스 관련 사안에 대해서도 피해자의 심리적 회복과 지원 필요성을 살펴보겠다고 밝혔다. 구체적인 지원 방안은 관계 기관과의 검토가 필요한 상황이다.그는 인터뷰를 마무리하며 시민의 이야기를 잘 듣는 의원으로 기억되고 싶다고 말했다.