역사학자 출신 김준혁 "고전번역원 통합? 기능 전혀 달라"

정부가 교육부 산하 동북아역사재단·한국학중앙연구원·한국고전번역원 등 3개 기관을 하나로 묶는 통폐합 방안을 추진하면서 학계와 학생들의 반발이 거세지는 가운데, 국회 국정감사에서도 한국고전번역원의 통합 반대 및 정부의 일방적인 행정 추진을 질타하는 목소리가 나왔다.
김준혁 "한중연 등 3개 기관 통합, 학계 반대 무겁게 받아들여... 고전번역원 통합은 나도 반대"
지난 12일 열린 국회 교육위원회 국정감사에서 역사학자 출신인 김준혁 더불어민주당 의원은 이날 감사 막바지에 의원당 3분이 주어진 추가질의 시간에 정부의 3개 기관 통폐합 추진 과정과 내용을 조목조목 짚으며 교육부의 태도를 강하게 비판했다.
김 의원은 먼저 교육부 기획조정실장에게 "지난 9월 28일에 역사학계 85개 단체가 한중연과 동북아역사재단, 한국고전번역원 통합에 반대하는 기자회견을 한 것을 알고 있느냐"고 물었다. 교육부 기조실장이 "무겁게 알고 있다"고 답하자 "저도 무겁게 받아들이겠다. 그분들이 성명서를 내기 전에 저한테 연락이 와서 이런 성명서를 낼 것이라고 하길래, 일단 의견을 충분히 내시고 그 과정에서 교육부와 또 다른 조율을 할 필요가 있겠다고 답했다"며 학계와의 사전 소통 내용을 전했다.
이어 김 의원은 연구기관 간 기능적 차이를 지적하며 특정 기관의 통합에 명확히 선을 그었다. 김 의원은 "역사학 쪽에 종사했던 제 입장에서 개인적인 견해를 말씀드리자면, 저는 한국고전번역원이 함께 통합하는 것은 반대한다"며 "왜 그러냐면 기능이 전혀 다르기 때문이다. 이와 관련해서도 제가 교육부와 진지하게 논의할 생각"이라고 밝혔다.
"굉장히 잘못하고 있다" 일방적인 통합 추진 지적에 교육부 "해당 기관 의견 적극 수렴하겠다"
김 의원은 정부의 일방통행식 추진 방식과 정책적 무비전도 강도 높게 질타했다. 그는 "교육부가 굉장히 잘못하고 있다"고 직격하며 "동북아역사재단이나 한국학중앙연구원에 있는 분들과 논의도 많이 해야 한다. 두려워하지 말고 논의를 많이 하면서 그 과정에서 대안 제시도 해야 한다"라면서 "일방적으로 추진하지 말고 논의를 거쳐 더 나은 융합적 기관이 될 수 있게 해줘야 한다"고 강조했다.
아울러 미국의 스미스소니언 재단을 언급하며 제대로 된 통합의 조건과 지원 방안을 제시하기도 했다. 김 의원은 "기능을 통합했을 때 그것이 갖는 엄청난 효과가 있을 수 있다"면서 "동북아역사재단과 한국학중앙연구원이 통합되어 교육부가 세계적인 연구기관과 교육기관을 만들 자신이 있다면, 그와 관련해서 더 많은 예산을 지원하고 그래서 세계적인 한국학 중심 센터가 될 수 있어야 한다"고 말했다.
이에 대해 교육부 기조실장은 "오늘 위원장님을 비롯해 의원님들께서 기능 개편에 대한 우려를 많이 말씀해 주셨고, 저희가 해야 할 지점들을 하나하나 다 짚어주셨다"며 "추후 계속 이 논의를 진행할 때 기능 개편 TF를 통해 해당하는 기관의 의견을 적극적으로 수렴하고, 3개 기관이 걱정하는 부분을 최소화하는 방향으로 적극 노력하겠다"고 답변했다.
학생·교수·학계 등 모두 한목소리로 통합 반대 의견
앞서 정부는 지난 9월 3일 '공공기관 기능개혁 추진방안'의 일환으로 교육부 산하의 동북아역사재단·한국학중앙연구원·한국고전번역원 등 세 기관을 운영 효율성을 이유로 가칭 '한국학역사고전연구원'이라는 하나의 기관으로 통합하겠다고 발표했다.
이에 대해 한국학중앙연구원 한국학대학원 재학생과 수료생들은 지난 6일 "우리는 군살이 아니다"라는 성명을 내고 "학술의 본질을 오독한 채 경제 논리로 통폐합을 밀어붙여 기초학문 토대가 무너진다"며 계획의 전면 철회를 촉구했다. 학생들은 9월 3일 방침 발표 이후 당사자들에게 단 한 번의 의견도 묻지 않은 절차적 흠결을 지적하는 한편, 현재 통폐합 계획에는 한국학대학원 16개 전공 존속 여부와 지도교수 체계, 학위 수여 주체, 연구 참여 및 교육지원의 연속성, 외국인 유학생에 대한 대책이 전무하다고 비판했다.
교수진과 학술단체들도 일제히 반대 입장을 표명했다. 한중연 교수협의회는 지난달 28일 성명에서 "세 기관은 개별 법률에 근거한 독립 법인으로서 고유한 기능을 수행하고 있다"며 "이번 안은 각 기관의 전문성을 무시한 졸속 시도이자, 지난 48년간 쌓아온 'AKS'라는 국제적 브랜드 가치와 신뢰를 무너뜨리는 혈세 낭비 정책"이라고 밝혔다.
같은 날 국내외 84개 학술단체 역시 공동 성명을 발표하고 "세 기관은 설립 목적과 연구 대상, 수행 방식이 근본적으로 달라 하나의 조직으로 묶는다면 시너지는커녕 고유의 전문성과 정체성이 희석되고 연구·교육 역량이 저하될 것"이라며 일반 공공기관의 행정 효율화 잣대를 연구·교육기관에 들이대서는 안 된다고 지적했다(관련 기사: ""우리는 군살 아냐" 한국학중앙연구원 학생들 통폐합 철회 촉구"
).