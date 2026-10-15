역사학자 출신 김준혁 "고전번역원 통합? 기능 전혀 달라"

▲정부가 교육부 산하 동북아역사재단·한국학중앙연구원·한국고전번역원 등 3개 기관을 하나로 묶는 통폐합 방안을 추진하면서 학계와 학생들의 반발이 거세지는 가운데, 국회 국정감사에서도 한국고전번역원의 통합 반대 및 정부의 일방적인 행정 추진을 질타하는 목소리가 나왔다. ⓒ 국회방송 관련사진보기