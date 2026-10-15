통일부·경기도, 28일 'DMZ 에코피스포럼' 개최…한반도 평화공존 방안 논의

통일부와 경기도, 독일 프리드리히 에버트재단이 오는 28일 경기 고양시 소노캄 고양에서 '2026 DMZ OPEN 에코피스포럼'을 공동 개최한다.
통일부는 15일 이번 포럼이 '평화공존의 길을 열다'를 주제로 비무장지대(DMZ)의 평화적 이용과 한반도 및 동북아시아의 평화협력 방안을 논의하기 위해 마련됐다고 밝혔다.
이번 행사는 통일부와 경기도, 프리드리히 에버트재단이 공동 주최하고 경기도가 주관한다. 정부와 지방자치단체, 국내외 전문가들이 한자리에 모여 DMZ의 생태적 가치를 살리고 평화협력의 가능성을 모색할 예정이다.
오전 10시 개회식에 이어 열리는 기조세션에서는 프랑스 사회과학고등연구원(EHESS)의 발레리 줄레조 교수가 '평화의 길 의미와 잠재력: 비무장지대(DMZ)를 따라 지리학적 몽상'을 주제로 기조연설을 한다.
줄레조 교수는 지리학적 관점에서 DMZ가 지닌 의미와 평화적 활용 가능성을 살펴볼 예정이다. 이어 통일부 장관과 경기도지사, 프리드리히 에버트재단 한국사무소 대표 등이 참여하는 기조 대담과 질의응답이 진행된다.
오후에는 평화와 생태를 주제로 세 개의 세션이 열린다.
통일부가 주관하는 첫 번째 세션에서는 'DMZ의 평화적 이용과 협력 방안'을 논의한다. 최영준 경남대 극동문제연구소 교수(전 통일부 차관)가 좌장을 맡고, 롤랑 드 크루송 AFP 기자와 펠릭스 글렌크 한스자이델재단 한국사무소 대표, 강민조 국토연구원 한반도·동아시아 연구센터장 등이 참여한다.
이들은 군사적 대치 공간인 DMZ를 평화와 협력의 공간으로 활용하기 위한 방안을 논의할 예정이다.
프리드리히 에버트재단이 주관하는 두 번째 세션은 '한반도와 동북아의 평화공존을 위한 대화: 아시아와 유럽의 시각'을 주제로 진행된다.
문아영 피스모모 대표가 좌장을 맡고, 최종건 연세대 교수와 댄 스미스 유엔군축연구소 수석연구원, 사요 사루타 신외교이니셔티브 대표 등이 참석해 한반도와 동북아의 평화협력 방안을 놓고 의견을 나눈다.
경기도는 '한반도 생태평화협력: DMZ에서 시베리아까지'를 주제로 생태세션을 개최한다. 추장민 한국환경연구원 명예연구위원과 고경택 한국건설기술연구원 연구위원 등이 참여해 동북아시아의 생태협력과 스마트 생태도시 구상을 논의한다.
일반 시민과 청년들이 참여할 수 있는 프로그램도 마련된다. 행사장에는 통일부가 제작한 참여형 교육·체험 콘텐츠인 'DMZ 빅게임' 체험 공간이 설치된다. 참가자들은 다양한 활동을 통해 DMZ의 생태적·평화적 가치를 살펴볼 수 있다.
통일부와 경기도 관계자는 이번 포럼에 대해 "DMZ의 가치를 학술적·정책적 실천으로 확장하는 뜻깊은 자리"라며 "많은 국민과 청년들이 함께 참여해 평화와 공존의 미래 비전을 그려보기를 기대한다"고 밝혔다.
포럼 참가를 희망하는 사람은 공식 홈페이지(www.dmzepf.co.kr)에서
사전 신청할 수 있다.