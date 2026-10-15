"4년 후 홍성 달라졌다고 체감할 수 있도록 할 것"

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덧붙이는 글 | 이 기사는 홍주포커스에도 실립니다.

민선 9기 홍성군정이 출범 100일을 맞아 생활밀착형 정책과 기업 투자 유치에서 가시적인 성과를 내놓은 가운데, KAIST 영재학교 설립과 국가산업단지 조성 등 핵심 현안 해결은 과제로 남았다.박정주 홍성군수는 기업 유치와 일자리 창출, 원도심 회복을 통한 지역경제 대혁신을 선언하고, 성과를 군민의 실질적인 삶의 변화로 연결하겠다는 의지를 밝혔다.박 군수는 15일 민선9기 출범 100일 언론인 간담회에서 공약 실천 대군민 발표를 통해 민선 9기 공약을 7대 분야 146개 사업으로 확정했다고 밝혔다.총사업비는 9조 1619억원으로, 이 가운데 127건은 임기 내 완료를 목표로 추진하고 19건은 중장기 사업 기반을 조성할 계획이다.지난 100일의 대표적인 성과는 군민 편의 개선과 지역경제 활성화 기반 마련이다. 75세 이상 어르신 효도택시 도입을 추진해 11월 시범운영, 내년 1월 본격 시행을 앞두고 있으며, 학생 통학버스 5대 운행도 확정했다.홍성사랑상품권 발행 규모를 500억원으로 확대하고 소상공인 특례보증 한도를 5000만원으로 상향하는 등 민생경제 지원도 강화했다.기업 투자 유치에서는 관내 7개 농공단지의 건폐율을 70%에서 80%로 완화하고, 내포 도시첨단산업단지의 규제 개선 절차에 착수했다.이를 바탕으로 옵티머스씨디씨 등 3개 기업과 총 6150억원 규모의 투자협력 양해각서(MOU)를 체결했다.교육 분야에서는 미래교육담당관을 신설하고 지역 대학과 협력을 강화했으며, 참전명예수당 인상과 원도심 활성화 전담 조직 운영 등 복지·도시재생 분야에서도 정책 기반을 다졌다.공직사회 운영 방식의 변화도 추진했다. 군수가 책임을 지고 부서장과 읍·면장에게 권한을 위임하는 한편, 부서 간 협업과 신속한 업무 처리를 강조하며 관행 중심 행정에서 성과 중심 행정으로의 전환을 꾀하고 있다.반면 홍성의 미래 성장동력으로 꼽히는 KAIST 부설 영재학교 설립과 국가산업단지 조성은 여전히 풀어야 할 숙제다.박 군수는 중앙정부 및 충남도와의 협업이 원활하지 못해 두 사업이 답보 상태에 놓인 점을 아쉬움으로 꼽았다.두 사업 모두 지역의 산업·교육 기반과 미래 성장 가능성을 좌우할 수 있는 만큼, 향후 중앙정부 및 충남도와의 협의와 구체적인 실행계획 마련이 중요해졌다.재정 부담도 만만치 않다. 군 청사 이전 등 대형 사업과 각종 공약을 동시에 추진해야 하는 상황에서 추경을 통해 335억원의 부채를 조달했다.총사업비 9조 1619억원 규모의 공약을 차질 없이 추진하려면 국·도비 확보와 민간투자 유치, 사업별 우선순위 조정이 필수적이다. 공약의 규모를 실제 성과로 전환할 재정 운용 능력이 시험대에 오른 셈이다.군은 앞으로 홍성읍과 광천읍 원도심 활성화, 홍주성 복원, 전통시장과 역세권 연계, 광천 신르네상스 사업 등을 통해 지역 상권에 활력을 불어넣을 계획이다.내포신도시의 성장 효과를 홍성읍과 광천읍, 11개 읍·면으로 확산하고 농업·관광·교육·의료·복지 기반을 유기적으로 연결한다는 구상이다.박 군수는 "기업이 오고 일자리가 생기며, 지역에서 소비된 돈이 다시 지역의 투자와 성장으로 이어지는 경제 선순환 구조를 만들겠다"며 "4년 후 군민들이 홍성이 달라졌고 삶이 좋아졌다고 체감할 수 있도록 실천과 성과로 약속을 증명하겠다"고 강조했다.