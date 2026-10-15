이 대통령 국정지지율 44%... 민주당 지지도는 또 하락

큰사진보기 ▲이재명 대통령이 13일 청와대에서 열린 국무회의에서 발언하고 있다. 2026.10.13 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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큰사진보기 ▲김민석 더불어민주당 대표가 14일 국회에서 열린 최고위원회의에 입장하며 안경을 들어올리고 있다. ⓒ 남소연 관련사진보기

이재명 대통령의 국정수행 긍정평가가 15일 발표된 전국지표조사(NBS) 10월 3주차 조사에서 44%로 나타났다. 직전 조사(9.28~9.30) 대비 1%p 올랐다. 국정수행을 잘못한다는 부정평가는 직전 조사 대비 1%p 내린 49%로 나타났다. 모름/무응답은 7%로 조사됐다.추석 연휴 직후 실시된 직전 조사와 유사한 수준의 결과로 아직 유의미한 국정지지율 반등을 확인하진 못한 것으로 풀이된다.엠브레인퍼블릭·케이스탯리서치·코리아리서치·한국리서치는 지난 12~14일 전국 만 18세 이상 1000명(총통화 5951명, 응답률 16.8%)에게 휴대전화 가상번호를 활용한 전화면접조사 방식으로 이 대통령 긍·부정평가 여부 등을 물었다. 오차범위는 95% 신뢰수준에 ±3.1%p.연령별로는 40대(4%p↑, 55%→59%, 부정평가 35%)와 50대(2%p↓, 56%→54%, 부정평가 40%)의 긍정평가가 과반으로 나타났다. 그 외 60대(2%p↓, 45%→43%, 부정평가 54%)와 70대 이상(6%p↑, 35%→41%, 부정평가 53%)의 긍정평가는 40%대로 조사됐다. 18·19세 포함 20대(2%p↑, 24%→26%, 부정평가 57%)의 긍정평가는 20%대, 30대(3%p↓, 39%→36%, 부정평가 58%)의 긍정평가는 30%대였다.지역별로는 전남광주/전북(4%p↑, 71%→75%, 부정평가 19%)과 대구/경북(5%p↓, 27%→22%, 부정평가 73%)을 제외한 대다수 지역의 긍정평가가 40%대로 나타났다. 서울(4%p↑, 36%→40%, 부정평가 53%)과 인천/경기(1%p↑, 45%→46%, 부정평가 47%)의 긍정평가가 직전 조사 대비 올랐고, 반대로 대전/세종/충청(2%p↓, 46%→44%, 부정평가 48%)과 부산/울산/경남(3%p↓, 43%→40%, 부정평가 54%)의 긍정평가는 직전 조사 대비 내렸다.더불어민주당 지지층(n=335)의 긍정평가는 직전 조사 대비 2%p 오른 85%(부정평가 12%), 국민의힘 지지층(n=284)의 긍정평가는 직전 조사 대비 2%p 내린 9%(부정평가 85%)로 나타났다.이념성향별로는 진보층(n=244)의 긍정평가가 직전 조사 대비 1%p 오른 70%(부정평가 27%), 보수층(n=315)의 긍정평가가 직전 조사 대비 4%p 오른 20%(부정평가 74%)로 조사됐다. 중도층(n=342)의 긍정평가는 직전 조사 대비 1%p 내린 48%(부정평가 45%)였다.더불어민주당 지지도는 또 다시 하락했다. 지난 8월 4주차 조사 이후 계속되고 있는 흐름이다(41%→39%→35%→33%).민주당 지지도는 이번 조사에서 직전 조사 대비 2%p 내린 33%로 나타났다. 반면 국민의힘 지지도는 직전 조사 대비 3%p 오른 28%로 집계됐다.양당 지지도 격차는 직전 조사와 비교할 때 10%p에서 오차범위 내인 5%p로 줄어들었다. 이는 NBS 조사 기준 최근 6개월 내 가장 좁혀진 격차다.그 외 정당 지지도는 조국혁신당 4%, 개혁신당 2%, 진보당 1% 등의 순으로 조사됐다. 지지정당 없음 혹은 모름/무응답으로 태도를 유보한 응답은 29%였다.자세한 조사개요와 결과는 NBS 및 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다.