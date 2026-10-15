하남 미사섬 개발계획 지연에 재산권 제한... "대책 마련해야"

경기 하남시의회 신선호 의원은 미사섬 개발사업 추진 과정에서 주민들의 재산권 침해를 최소화하기 위한 대책 마련을 촉구했다.
신 의원은 지난 13일 제353회 제1차 정례회 본회의 5분 자유발언에서 "미사섬 개발을 위해 주민들에게 기다림을 요구하려면 그 이유와 기간, 생활과 재산을 보호할 대책부터 밝혀야 한다"고 말했다.
신 의원은 미사섬 주민들이 개발제한구역과 상수원·문화재 보호 등에 따른 규제를 받아온 데다 미사동 일원 약 170만㎡가 개발행위허가 제한지역으로 지정되면서 재산권 행사에 어려움을 겪고 있다고 지적했다.
특히 K-컬처 복합콤플렉스 사업의 민간참여자 사업계획서 제출 기한이 당초 9월 30일에서 12월 31일로 연기된 점을 거론하며 사업 추진 일정의 불확실성을 해소해야 한다고 강조했다.
신 의원은 하남시에 사업 추진 일정과 개발행위 제한의 기간·범위를 명확히 공개하고, 주민들의 영농시설 개선과 토지 이용 등에 따른 불편을 줄일 방안을 마련할 것을 요구했다.
또 주민 재산권 보호를 위한 제도 개선을 검토하고, 시의 권한을 넘어서는 사항은 경기도 및 중앙정부와 협의해야 한다고 주장했다.
이와 함께 K-스타월드 사업에 대한 경기도의 보완 요구사항과 하남시의 회신 내용, 후속 조치계획 등을 공개해 사업 추진 과정을 시민들이 확인할 수 있도록 해야 한다고 밝혔다.
신 의원은 "미사섬의 미래를 이야기하면서 미사섬에서 살아온 사람들의 미래를 빼놓아서는 안 된다"며 "주민들의 생활권과 재산권을 보호할 수 있도록 적극적인 행정을 펼쳐달라"고 말했다.