하남 미사섬 개발계획 지연에 재산권 제한... "대책 마련해야"

큰사진보기 ▲경기 하남시의회 신선호 의원은 미사섬 개발사업 추진 과정에서 주민들의 재산권 침해를 최소화하기 위한 대책 마련을 촉구했다. ⓒ 하남시의회 관련사진보기

AD

경기 하남시의회 신선호 의원은 미사섬 개발사업 추진 과정에서 주민들의 재산권 침해를 최소화하기 위한 대책 마련을 촉구했다.신 의원은 지난 13일 제353회 제1차 정례회 본회의 5분 자유발언에서 "미사섬 개발을 위해 주민들에게 기다림을 요구하려면 그 이유와 기간, 생활과 재산을 보호할 대책부터 밝혀야 한다"고 말했다.신 의원은 미사섬 주민들이 개발제한구역과 상수원·문화재 보호 등에 따른 규제를 받아온 데다 미사동 일원 약 170만㎡가 개발행위허가 제한지역으로 지정되면서 재산권 행사에 어려움을 겪고 있다고 지적했다.특히 K-컬처 복합콤플렉스 사업의 민간참여자 사업계획서 제출 기한이 당초 9월 30일에서 12월 31일로 연기된 점을 거론하며 사업 추진 일정의 불확실성을 해소해야 한다고 강조했다.신 의원은 하남시에 사업 추진 일정과 개발행위 제한의 기간·범위를 명확히 공개하고, 주민들의 영농시설 개선과 토지 이용 등에 따른 불편을 줄일 방안을 마련할 것을 요구했다.또 주민 재산권 보호를 위한 제도 개선을 검토하고, 시의 권한을 넘어서는 사항은 경기도 및 중앙정부와 협의해야 한다고 주장했다.이와 함께 K-스타월드 사업에 대한 경기도의 보완 요구사항과 하남시의 회신 내용, 후속 조치계획 등을 공개해 사업 추진 과정을 시민들이 확인할 수 있도록 해야 한다고 밝혔다.신 의원은 "미사섬의 미래를 이야기하면서 미사섬에서 살아온 사람들의 미래를 빼놓아서는 안 된다"며 "주민들의 생활권과 재산권을 보호할 수 있도록 적극적인 행정을 펼쳐달라"고 말했다.