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26.10.15 11:24최종 업데이트 26.10.15 11:24

성남 율동공원 캠핑장 예산 32.6% 미집행…이용수입 정산도 도마 위에

이군수 시의원, 2025회계연도 결산심사서 예산 집행·수입 귀속 문제 제기... 도시개발공사 "수입 전액 시 귀속"

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성남시의회 이군수 의원(신흥·수진·단대·신촌·고등·시흥)은 지난 13일 도시건설위원회 소관 성남도시개발공사의 2025회계연도 결산심사에서 율동공원 캠핑장의 예산 집행과 운영 실태를 점검했다.
성남시의회 이군수 의원(신흥·수진·단대·신촌·고등·시흥)은 지난 13일 도시건설위원회 소관 성남도시개발공사의 2025회계연도 결산심사에서 율동공원 캠핑장의 예산 집행과 운영 실태를 점검했다. ⓒ 성남시의회

경기 성남시 율동공원 오토캠핑장의 지난해 예산 집행률이 67.4%에 그친 가운데, 캠핑장 이용수입의 귀속과 정산 내역을 객관적인 자료로 확인해야 한다는 지적이 성남시의회에서 제기됐다.

성남시의회 이군수 의원(신흥·수진·단대·신촌·고등·시흥)은 지난 13일 도시건설위원회 소관 성남도시개발공사의 2025회계연도 결산심사에서 율동공원 캠핑장의 예산 집행과 운영 실태를 점검했다.

성남도시개발공사 결산자료에 따르면 율동공원 캠핑장의 2025회계연도 예산현액은 약 9억4166만원이며, 지출액은 약 6억3456만원으로 집계됐다. 집행률은 67.4%로, 전체 예산의 32.6%인 약 3억710만원이 집행되지 않았다.

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이 의원은 캠핑장 준공 일정이 당초 계획보다 늦어지면서 인건비 등 예산이 집행되지 못한 점을 거론하며 사업 일정과 인력 투입 시점에 대한 예측이 적절했는지 점검해야 한다고 지적했다.

이 의원은 "사업계획과 실제 집행 사이에 차이가 발생한 원인을 분석하고, 예산 편성 단계에서부터 현실적인 사업 일정과 운영 수요를 반영해야 한다"고 말했다.

캠핑장 이용수입의 귀속과 정산 문제도 결산심사에서 다뤄졌다.

성남도시개발공사 관계자는 캠핑장 운영수입과 관련한 질의에 "공사는 시설 위탁관리만 담당하며 캠핑장의 모든 수입은 시로 귀속된다"는 취지로 답변했다.

이에 이 의원은 캠핑장 이용료와 부대시설 수입 등이 실제 성남시 세입으로 납입됐는지 수납대장과 정산서, 세입 납입 내역 등을 통해 확인해야 한다고 요구했다.

또 공사가 수납을 대행하는 과정에서 보관하거나 정산한 금액과 성남시 납입 시기, 수수료 및 운영비 처리 내역도 명확하게 제시해야 한다고 강조했다.

율동공원 캠핑장은 일부 시설의 용도 사용 문제와 관련해 경기도 특별사법경찰의 관광진흥법 위반 수사를 받고 있는 것으로 전해졌다. 시민단체에서도 감사원 감사청구를 요구하고 있다.

이 의원은 "공사 측은 캠핑장 수입이 전액 시로 귀속된다고 설명했지만, 그렇다면 결산서와 수납·정산 자료를 통해 그 사실을 증명하면 된다"며 "수사와 감사청구 요구가 제기된 상황에서 수입의 귀속과 세금 처리가 불투명하다면 시민의 신뢰를 얻기 어렵다"고 말했다.

이어 "공공시설은 조성하는 것만큼이나 적법하고 투명하게 운영하는 것이 중요하다"며 "성남시와 성남도시개발공사는 예산 집행 내역뿐 아니라 캠핑장 수입의 수납·정산·납입 내역을 명확히 제시하고, 수사 결과와 관계기관의 판단에 따라 필요한 후속 조치와 책임 소재도 분명히 해야 한다"고 촉구했다.

#성남시#이군수#율동공원

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