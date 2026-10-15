경찰, '골드바 조합장' 기소의견으로 공소청 송치

경찰이 '골드바 농협조합장'을 기소 의견으로 공소청에 송치한 것으로 확인됐다.
<오마이뉴스>의 취재에 따르면, 서울 광진경찰서는 '금 15돈 증정'을 내걸고 조합장에 당선된 이후 '5돈의 골드바'를 조합원들에게 지급한 김충기 서울 중앙농협 조합장을 기소 의견으로 서울동부지방공소청에 송치했고, 서울동부지방공소청은 지난 12일 수사 검사를 배당했다.
경찰은 김충기 조합장이 연임을 위해 조합장 선거 당시 '금 15돈 증정, 무료 해외여행 실시'를 선거공약으로 내걸었고, 연임에 성공한 이후 '5돈의 골드바'를 지급한 것이 '공공단체 등 위탁선거에 관한 법률'(위탁선거법)을 위반했다고 판단한 것으로 보인다. 이에 따라 사건을 송치받은 공소청이 '전례 없는 골드바 증정' 조합장을 기소할지에 관심이 쏠리게 됐다.
<오마이뉴스> 연속보도 이후 부처-농협중앙회 감사에다 범정부 합동감사, 경찰조사까지 받아
시작은 <오마이뉴스>의 보도였다. <오마이뉴스>는 지난해 4월 11일 김충기 조합장이 지난 2023년 조합장 선거 때 "금뱃지, 금열쇠. 금두꺼비(각 5돈 합계 15돈) 증정과 해외선진지 견학 100% 무료 실시"를 선거공약으로 내걸었다고 단독보도했다. 결국 김충기 조합장은 156표라는 큰 표 차이로 당선되며 연임에 성공했다.
당시 김충기 조합장은 <오마이뉴스>와 한 전화통화에서 조합장 선거 당시 '금 15돈과 무료 해외견학'을 약속한 사실은 인정했다. 다만 이 약속이 지켜졌는지를 묻는 기자의 말에는 "취재 대상도 아닌데 왜 물어보나?"라고 반문하며 답변하지 않았다.
하지만 <오마이뉴스>는 추가 취재를 통해 김충기 조합장이 당선 이후 '5돈의 골드바'를 조합원들에게 지급하고, 무료 해외여행을 보낸 사실을 확인해 보도했다. 조합원들에게 지급된 골드바 앞면에는 '지혜 건강 행운 성장 Since 1972~2024 중앙농협'라는 문구가 새겨져 있었고, 무료 해외여행지에는 미국 하와이와 스페인, 캐나다, 독일, 체코, 오스트리아, 프랑스 파리, 이탈리아, 베네룩스 3국 등이 포함됐다.
이러한 골드바 지급에는 총 35억 원, 무료 해외여행에는 총 32억여 원(2025년 9월 현재 기준)의 조합 예산이 집행됐다. 다만 <오마이뉴스>의 연속보도 이후 무료 해외여행은 중단됐다. <오마이뉴스>가 임미애 더불어민주당 의원실을 통해 받은 답변서에서 농협중앙회는 "연도말 건전결산을 위해 해외연수는 2025년 하반기부터 중단 상황"이라고 밝힌 바 있다.
<오마이뉴스>의 연속보도 이후 농림축산식품부와 농협중앙회가 합동감사에 나섰고(2025년 10월), 농협중앙회는 '골드바 지급, 무료 해외여행 실시' 등 김충기 조합장의 선거공약 이행으로 인한 위법 논란을 "공신력 실추"라고 판단하고 ▲신규자금 지원 중단 ▲기지원 자금 기한만료 전 회수 ▲업무지원(예산·보조·표창·시상 등) 제한 ▲점포(신용) 설치 제한 등의 제재(유효기간 1년)를 내렸다. 하지만 "실효성 없는 제재", "생색내기 제재"라는 지적이 나왔다. 게다가 농림축산식품부 농업금융정책과 4명 등 총 6명으로 구성된 농림축산식품부 특감2팀 2조가 '범정부 합동감사'의 일환으로 서울 중앙농협을 합동감사했다(1~2월).
이와 함께 서울 광진경찰서도 지난해 10월께 서울 중앙농협에 대한 수사에 착수해 김충기 조합장이 '금 15돈 지급과 무료 해외여행 실시'를 내걸고 당선된 뒤 이를 이행한 것이 위탁선거법을 위반했는지, 업무상 배임 가능성은 없는지 등을 들여다봤다.
핵심쟁점은 '위탁선거법' 위반 여부… 지난해 국감에서 야당 의원조차 "이게 매수지"
핵심 쟁점은 '금 15돈 증정, 무료 해외여행 실시'를 약속하고, 이를 이행한 것이 위탁선거법을 위반했느냐다. 위탁선거법 제58조(매수 및 이해 유도죄) 제1호 따르면, 선거운동을 목적으로 선거인이나 그의 가족 등에게 금전·물품·향응이나 그 밖의 재산상 이익이나 공사(소)의 직을 제공하거나 제공의 의사를 표하거나 제공을 약속하면 3년 이하의 징역 또는 3000만 원 이하의 벌금에 처한다. 같은 법 제35조(기부행위 제한) 제5항에 따르면, 지역농협 조합장은 재임 중에 기부행위('선거인 등을 대상으로 금전·물품 또는 그밖의 재산상 이익을 제공하거나 그 이익제공의 의사를 표시하거나 그 제공을 약속하는 행위')를 할 수 없고, 이를 위반하면 3년 이하의 징역 또는 3000만 원 이하의 벌금에 처한다.
지난해 10월 24일과 28일 농협중앙회 등을 대상으로 한 국회 농림축산식품해양수산위원회(농해수위) 국정감사에서도 김충기 조합장의 위탁선거법 위반 여부가 쟁점이 됐다. 검사 출신인 주철현 더불어민주당 의원은 "매수 및 이해유도죄는 선거운동을 목적으로 선거인에게 금전이나 향응이나 재산상 이익을 주거나 약속만 해도 걸리게 돼 있고, 이것은 예외조항이 없다"라며 "법률 전문가인 제가 볼 때 기부행위는 안 돼도 매수 및 이해유도죄에 분명히 해당된다"라고 위탁선거법 위반 가능성을 제기했다.
국민의힘 소속인 조승환 의원도 "(이것은) 공정과 상식의 문제 아닌가?"라며 "금 15돈이라니요? 이게 매수지, 이런 짓거리를 해놓고 지금 '수사를 다 받았다', '법상 문제가 없다'? 지금 이 사람들이 정신이 있는 거야, 없는 거야? 정말 화나게 만드네"라고 분통을 터트리기도 했다.
그런 가운데 경찰이 기소의견으로 공소청에 사건을 송치한 것은 '5돈의 골드바'를 지급한 김충기 조합장이 위탁선거법 제35조나 제58조를 위반했다고 판단한 데 따른 것으로 보인다. 하지만 서울 중앙농협측은 골드바 지급과 무료 해외여행 실시가 사업계획에 반영돼 총회에서 의결됐기 때문에 적법하다는 의견을 내놓고 있다.
서울 중앙농협의 한 조합원은 "'골드바'를 지급한 것은 농협조합장 선거상 한번도 없었던 일이다"라며 "경찰도 이 전례없는 선거공약과 이행이 위탁선거법 제35조나 제58조를 어겼다고 보고 김충기 조합장을 공소청으로 송치한 것이다"라고 말했다.
지난 1972년 서울 성동구내 11개 이동조합이 합병해 '성동농협'을 설립했고, 지난 2001년 '성동농협'에서 '중앙농협'으로 명칭을 변경했다. 서울 중앙농협은 서울 성동구와 광진구, 송파구, 중구, 용산구 전체나 일부를 관할지역으로 하고 있다. 지난 2023년 창립 50주년을 맞이했고, 조합원은 총 1200여 명(2024년 말 기준)에 이른다. 창립 50주년을 맞은 지난 2023년 8월 기준 상호금융예수금 2조 5000억 원과 영업이익 113억여 원을 달성했다. 전국 지역농협 중에서 10위 권 안팎의 규모로 알려져 있다.
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