하남 9호선 역사 연계 지하주차장 건설 제안... 교통·상권 활성화 논의

큰사진보기 ▲하남성공시대(대표 추민규)와 하남연구소(소장 김동연)는 지난 14일 하남시장애인복지관 대강당에서 '9호선 역사와 연계한 지하주차장 건설 추진 토론회'를 공동 개최했다. ⓒ 하남성공시대 관련사진보기

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하남성공시대(대표 추민규)와 하남연구소(소장 김동연)는 지난 14일 하남시장애인복지관 대강당에서 '9호선 역사와 연계한 지하주차장 건설 추진 토론회'를 공동 개최했다.이번 토론회는 미사강변도시를 비롯한 하남 지역의 교통 혼잡과 주차 문제를 논의하고, 지하철 9호선 역사 건설과 연계한 지하주차장 조성 및 지역상권 활성화 방안을 모색하기 위해 마련됐다.참석자들은 9호선 역사 건설 과정에서 주변 교통 혼잡과 주차난을 함께 고려해야 한다는 의견을 제시했다. 지하공간에 주차시설을 조성하고 지상은 보행·녹지·문화·여가 공간으로 활용하는 방안과 지하주차장을 활용한 환승체계 구축 등이 주요 의제로 다뤄졌다.이와 함께 어르신·장애인 복지 및 편의시설, 상가 및 지역경제 활성화, 먹거리 산업 육성, 관광도시 조성, 9호선 연계 교통망 구축 등도 논의됐다.토론회 좌장을 맡은 추민규 대표는 "하남의 변화는 시민의 참여에서 시작돼야 한다"며 "미사강변도시의 교통 불편과 주차 문제는 더 이상 미래세대에 맡겨둘 문제가 아니다. 지금 살아가는 시민들의 불편을 해결하고 미래세대에게 더 나은 도시를 물려주기 위해서는 기성세대가 해결책을 마련해야 한다"고 말했다.발제자로 나선 김동연 소장은 "교통 문제는 단순히 차량을 얼마나 빠르게 이동시키느냐의 문제가 아니라 시민의 생활권과 행복권에 직결된 중요한 문제"라며 "9호선 역사 건설과 지하주차장 조성을 연계하면 시민 편의를 높이고 외부 방문객을 유치하는 데에도 도움이 될 수 있다"고 설명했다.패널로 참석한 원지현 하남시학부모연합회장은 "주차장이 부족하면 시민의 불편이 커지고 지역상권 역시 위축될 수밖에 없다"며 "지하주차장을 충분히 확보해 시민 편의를 높이고 지상 공간은 시민과 상권을 위한 공간으로 되돌려줘야 한다"고 말했다.오지연 하남시의원은 "9호선과 지하주차장, 지역상권, 관광·문화시설이 유기적으로 연결된다면 하남이 관광도시와 문화도시로 성장하는 데에도 긍정적인 역할을 할 것"이라며 도시 기반시설과 지역경제 활성화 정책을 연계할 필요가 있다고 밝혔다.이번 토론회에서 제안된 지하주차장 건설 방안은 향후 구체적인 사업 위치와 규모, 재원 조달 및 관계기관 협의 등을 거쳐야 할 정책 과제로 남아 있다.