하늘에서 본 구례 숲, 거대한 하트가 나타났다

큰사진보기 ▲▲ 구례 천개의향나무숲의 하트 은목서 ⓒ 임세웅 관련사진보기

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15일 전남 구례 천개의향나무숲을 찾았습니다. 가을 정원 한가운데 유독 눈길을 끄는 풍경이 있다. 바로 하트 모양으로 자란 은목서입니다.땅에서 보면 풍성한 나무 군락처럼 보이지만 드론으로 하늘에서 내려다보면 커다란 초록색 하트가 선명하게 나타납니다.초록 잎 사이에는 작은 흰 꽃이 촘촘하게 피어 은은한 향기를 퍼뜨리고 있습니다.이 하트가 특별한 이유는 한 그루의 나무가 만든 모양이 아니기 때문입니다. 십여 그루의 은목서가 오랜 시간 함께 자라며 하나의 하트를 만들었습니다.나무들은 햇빛을 더 받기 위해 서로 경쟁하듯 가지를 뻗고, 또 한편으로는 서로 기대며 빈 공간을 채웠다. 각자의 자리에서 자라면서도 결국 하나의 모습이 된 것입니다.가까이에서는 여러 그루의 나무와 작은 꽃이 보이지만, 조금 멀리 떨어져 바라보면 하나의 하트가 됩니다. 서로 다른 존재가 함께 만든 풍경입니다.사람 사는 모습도 이와 크게 다르지 않을 것입니다. 때로는 경쟁하고, 때로는 서로 의지하며 살아갑니다.천개의향나무숲의 은목서는 그런 관계를 닮았습니다. 경쟁하면서도 서로 기대고, 다르면서도 하나가 된 나무들. 가을 구례에서 만난 이 풍경을 이렇게 부르고 싶습니다.'함께 자라서 완성된, 향기 나는 하트.'