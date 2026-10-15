'박형준표' 사업 중단에 격앙된 국힘... 시민사회는 "적반하장"

국민의힘 소속 부산시의원들이 전재수(더불어민주당) 부산시장의 퐁피두센터 분관(아래 퐁피두) 백지화 결정에 강하게 반발하고 있다. 심지어 낙선한 박형준 전 부산시장까지 가세한 모양새인데, 시민사회는 "반성해야 할 상황에 적반하장 태도를 보이고 있다"라고 쓴소리를 던졌다.
"부산시민과 지역 예술인들을 배제하고 무시한 채 전 부산시장의 공약사업을 밀실에서 추진하지 않았나. 반성하고 머리 숙여도 모자랄 판에 적반하장이라 하지 않을 수 없다."
부산참여연대는 15일 성명서에서 "국민의힘이 퐁피두 중단을 정치적으로 공격하면서 협박성 압박을 하고 있다"라고 비판했다. 감사원의 공익감사, 주민감사 청구 대상이 된 논란의 사업을 전재수 시장이 늦게나마 멈춰 세운 건 당연한 결과라는 것이다. 양미숙 부산참여연대 사무처장은 "메가(큰) 이벤트에만 경도된 문제를 돌아볼 필요가 있다"라고 말했다.
"퐁피두 추진 안 한다"에 강하게 반발하는 국힘
이는 전날 부산시청 9층 기자회견장을 찾은 전재수 시장이 "퐁피두와 라 스칼라 공연 모두 진행하지 않는다"고 발표한 뒤 후폭풍이 일었기 때문이다. 민선 9기 시정에서 전임 시정의 정책을 완전히 멈춰 세운 건 당선 후 석 달 만이다. 시민과의 약속을 언제 지킬 거냐는 지적에도 전재수 시장은 시간을 들여 숙의 절차를 밟아왔다.
프랑스 퐁피두 분관은 세계적 미술관 유치 공약의 하나로, 이탈리아의 라 스칼라 극장 초청공연은 부산오페라하우스 개관 차원에서 박 전 시장 시기 추진됐다. 모두 혈세 낭비 우려 속에 지역 예술계가 지속해서 문제를 제기했다는 공통점이 있다. 특히 퐁피두는 비공개 양해각서(MOU)로 대표되는 밀실 추진과 막대한 재정 부담 등이 뜨거운 논쟁거리였다.
이런 여론 속에 전재수 시장은 선거 때부터 전면 재검토 방침을 밝혔고, 당선 뒤 정책점검단과 시민토론회·여론조사 등을 거쳐 사업 추진 여부를 검토했다. 그 결과 시민 체감도와 공공성, 재정 부담, 행정 지속성 등을 이유로 중단을 결정했다.
동시에 기존 시립미술관·현대미술관의 역량을 더 키우면서 해외 유수의 미술관과 교류를 확대하겠다는 점과 북항에 복합문화전시공간을 전액 국비로 조성하겠다는 대안을 제시했다. 라 스칼라와 같은 해외 공연도 오페라하우스 운영이 본궤도에 오른 이후 검토하겠다고 여지를 남겼다.
그러나 국민의힘에선 부정적 평가가 팽배하다. 남구지역 기초·광역 의원들은 사라진 미술관에 분노해 바로 맞대응 성격의 기자회견을 열었고, 송곳 검증을 벼른 시의회 행정문화위 의원들은 별도의 규탄 입장문을 언론에 전달했다. 급기야 국민의힘 부산시당과 박형준 전 시장까지 합류해 이 사안을 그냥 넘어가지 않겠다고 선포했다.
"무책임한 문화 포기 선언"이라며 격앙된 분위기의 부산시당은 "불통과 미래포기로 이어지는 잘못된 행정에 대해 끝까지 책임을 물을 것"이라고 지적했다. 최근 유튜브 활동 등을 재개한 박 전 시장은 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 "뒤집기로 부산의 미래는 없다"라며 "기존 정책을 폐기하려면 그 이유와 근거를 시민 앞에 투명하게 설명하고, 더 나은 대안을 제시해야 한다"라고 요구했다.
시민단체 "선심성 보여주기 사업을 중단한 건 지극히 당연"
하지만 부산참여연대를 포함한 부산환경운동연합, 내란청산사회대개혁부산행동 등 여러 시민단체와 연대체는 정반대의 태도다. 부산행동은 "지난 시정의 대표적인 선심성 보여주기 사업을 중단한 건 지극히 당연하고 상식적인 귀결"이라며 박 시장을 향해선 "사과해도 모자랄 판"이라고 공개 의견을 밝혔다.
전재수 시장의 판단을 환영한 부산환경운동연합은 "무분별한 개발정책을 되돌아보는 계기가 되어야 한다"라며 "이기대예술공원 조성계획 전체의 원점 재검토"를 촉구했다. 반면 국민의힘에는 "낡은 개발 논리에서 이제 벗어나라"라며 날을 세웠다. 이기대난개발퐁피두분관반대대책위와 부산오페라를사랑하는사람들도 퐁피두 백지화를 반기는 기자회견을 진행했다.
같은 야당이지만 조국혁신당과 진보당 부산시당은 국민의힘과 입장이 다르다. 혁신당은 "박 전 시장의 독선적이고 불투명한 문화행정에 대한 엄중한 평가다. 막대한 시민의 세금이 투입되는 사업을 충분한 공론화와 검증 없이 추진한 책임을 무겁게 받아들여야 한다"라고 지난 시정의 문제를 꼬집었다. 진보당은 '시정농단 사태' 용어까지 사용하며 "(상대의 반응을 보면) 진상규명 시작의 필요성을 역설적으로 보여주고 있다"라고 강조했다.
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