경쟁사 0~2건인데, '쿠팡'은 44건… 노동보도에 언중위 제소 집중

큰사진보기 ▲서울 시내 한 주차장에 쿠팡 배달 차량이 주차돼 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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큰사진보기 ▲사진은 서울 쿠팡 본사. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

쿠팡이 택배·물류 노동자의 과로사와 산업재해 등을 다룬 언론 보도를 상대로 언론중재위원회 조정신청을 집중적으로 제기한 것으로 나타났다.2021년부터 올해 8월까지 쿠팡의 조정신청은 44건으로, 주요 경쟁사 7곳의 신청 건수를 모두 합친 4건보다 11배 많았다. 특히 신청 대부분이 노동자의 사망과 과로, 열악한 노동환경을 다룬 보도에 집중돼 언론중재 제도를 비판 보도에 대한 압박 수단으로 활용하는 것 아니냐는 지적이 나온다.15일 국회 문화체육관광위원회 소속 정준호 더불어민주당 의원이 언론중재위원회로부터 제출받은 자료에 따르면, 쿠팡은 2021년 1월부터 2026년 8월까지 언론사를 상대로 모두 44건의 조정을 신청했다.같은 기간 택배·물류와 이커머스·플랫폼 분야의 주요 경쟁사 7곳 가운데 씨제이(CJ)대한통운과 우아한형제들(배달의민족)이 각각 2건을 신청했을 뿐, 한진·롯데글로벌로지스·네이버·신세계(SSG)·컬리는 한 건도 신청하지 않았다. 경쟁사 7곳의 신청 건수를 모두 합쳐도 쿠팡의 10분의 1 수준에 그쳤다.사업 영역별로 비교해도 차이가 뚜렷했다. 택배·물류 분야에서는 CJ대한통운이 2건, 한진과 롯데글로벌로지스가 각각 0건인 반면 쿠팡 물류계열의 신청은 38건에 달했다. 플랫폼 분야에서도 쿠팡㈜은 6건을 신청해 우아한형제들(2건), 네이버·신세계·컬리(각 0건)를 앞섰다.조정신청의 상당수는 노동자의 사망과 과로, 열악한 노동환경을 다룬 보도에 집중됐다. 언론중재위가 집계한 '2021~2026년 법인 조정청구 상위 20개 기업'에서도 대형 물류·유통 기업 가운데 명단에 오른 곳은 쿠팡이 유일했다. 쿠팡로지스틱스서비스는 2024년 12건으로 5위에 올랐고, 올해 1~8월에도 8건으로 11위를 기록했다.쿠팡은 44건 가운데 38건에서 정정보도를 청구했다. 정정보도는 언론사가 기사 내용의 잘못을 인정하고 이를 바로잡는 보도를 하는 것이다. 그러나 처리 결과를 보면 22건은 조정 불성립이나 취하로 종결됐다. 합의가 이뤄진 사례도 보도가 허위였음을 인정하는 정정보도보다는 쿠팡의 입장을 함께 싣는 반론보도에 그쳤다는 게 정 의원 쪽 설명이다. 또 노동자의 사망과 과로를 다룬 보도 가운데 쿠팡이 청구한 정정보도가 실제 이행된 사례는 사실상 없었다고 밝혔다.동일한 보도를 방송·인터넷 매체별로 나누거나 본사와 계열사를 구분해 여러 건의 조정을 신청한 사례도 있었다. 44건의 신청을 실제 다툰 사안 기준으로 추리면 약 23건으로 줄어든다. 하나의 보도를 두고 복수의 조정 절차를 진행하면서 언론사의 대응 부담을 키웠다는 지적이 나오는 이유다.신청 건수는 노동환경 논란이 커진 시기에 집중되는 양상을 보였다. 2024년 19건으로 정점을 찍은 뒤 2025년 2건으로 감소했지만, 올해는 8개월 만에 9건으로 다시 늘었다. 특히 올해 신청 9건 가운데 8건은 JTBC 보도와 관련된 것으로, 야간노동 실태조사 개입 의혹과 이른바 '유령 계정' 근무표 보도 등이 포함됐다.정준호 의원은 "언론중재 조정은 보도로 인해 피해를 입은 당사자가 소송 부담 없이 준사법기구에서 신속하게 피해를 해결할 수 있도록 무료로 설계된 제도"라며 "그 대상이 대부분 노동자의 과로사·산재를 다룬 공익보도였고, 정정을 청구하고도 허위로 판명된 사례가 사실상 없었다는 점에서, 언중위 제도가 대기업 비판보도에 대한 압박 수단으로 활용되고 있는 것은 아닌지 따져봐야 한다"고 지적했다.