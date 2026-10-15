비판 보도 못 참는 '쿠팡'... 언중위 제소, 한진·롯데 0건, 쿠팡 44건

큰사진보기 ▲쿠팡 배송 차량. 2025.12.25 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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큰사진보기 ▲쿠팡의 부당로비, 미국의 내정간섭 규탄택배노동자과로사대책위원회, 전국택배노동조합, 녹색소비자연대, 참여연대, 안전한쿠팡만들기공동행동 주최로 30일 서울 종로구 미대사관 앞에서 '쿠팡의 부당로비, 미국의 내정간섭 규탄 기자회견'이 열리고 있다. 2026. 4. 30 ⓒ 이정민 관련사진보기

큰사진보기 ▲더불어민주당 정준호(전남광주 북국갑) 의원 ⓒ 고창남 관련사진보기

쿠팡이 자사 비판보도 가운데 택배·물류 노동자 과로사·산재 보도에 동종 대기업보다 훨씬 많은 언론중재 조정을 제기해 온 것으로 나타났다.15일 국회 문화체육관광위원회 소속 더불어민주당 정준호(전남광주 북구갑) 의원이 언론중재위원회로부터 제출받은 자료에 따르면, 쿠팡은 2021년 1월부터 2026년 8월까지 언론사를 상대로 조정을 44건 신청했다.같은 기간 동종·동급 대기업의 신청은 CJ대한통운 2건, 우아한형제들(배민) 2건에 그쳤고, 한진·롯데글로벌로지스·네이버·신세계(SSG)·컬리는 단 한 건도 없었다.경쟁사 7곳을 모두 합쳐도 4건으로, 쿠팡 한 곳이 그 11배를 제기한 셈이다.언론중재위가 집계한 '2021~2026년 법인 조정청구 상위 20개 기업' 명단에서도 대형 물류·유통 기업 중 이름을 올린 곳은 쿠팡이 유일한 것으로 파악됐다.쿠팡로지스틱스서비스는 2024년 5위(12건), 2026년(1~8월) 11위(8건)에 올랐다. 나머지 상위권은 건설·건강식품·개발업체 등 분쟁 다발 업종이 차지했다.쿠팡은 조정신청 44건 중 38건을 '정정보도' 청구로 냈다. '정정보도' 청구는 언론사가 스스로 기사 내용이 잘못되었음을 밝히는 정정기사 게재를 요청하는 것이다.그러나 처리 결과를 보면 절반(22건)이 조정불성립 또는 취하로 종결됐고, 합의가 이뤄진 경우조차 '보도가 허위임을 인정하는 정정보도'가 아니라 쿠팡의 반론을 함께 싣는 '반론보도'에 그쳤다.노동자 사망·과로를 다룬 다수 보도 가운데 쿠팡이 청구한 정정보도가 실제 이행된 사례는 사실상 없었다.쿠팡은 동일한 보도를 방송·인터넷, 본사·계열로 쪼개 여러 건으로 신청하는 방식을 취하기도 했다. 44건을 실제 다툰 사안 기준으로 추리면 약 23건으로, 하나의 보도에 여러 건의 조정을 거는 방식은 언론사 부담을 키우기 위한 전략으로도 해석된다.정준호 의원은 먼저 "언론중재 조정은 보도로 인해 피해를 입은 당사자가 소송 부담 없이 준사법기구에서 신속하게 피해를 해결할 수 있도록 무료로 설계된 제도"라고 밝혔다.이어 "쿠팡의 언론중재 조정 신청 대상이 대부분 노동자의 과로사·산재를 다룬 공익보도였고, 정정을 청구하고도 허위로 판명된 사례가 사실상 없었다는 점에서, 언중위 제도가 대기업 비판보도에 대한 압박 수단으로 활용되고 있는 것은 아닌지 따져봐야 한다"고 지적했다.