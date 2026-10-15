윤용근 "정부광고 '효과분석' 중심 평가, 지역신문 위축"

큰사진보기 ▲윤용근 의원(사진 오른쪽 두번째)이 14일 열린 문체위 국정감사에서 지역신문 활성화를 위한 실질적 대책 마련을 촉구했다. ⓒ 의원실 관련사진보기

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국회 문화체육관광위원회 소속 윤용근 의원(공주·부여·청양)이 14일 열린 문체위 국정감사에서 지역신문 활성화를 위한 실질적 대책 마련을 촉구했다.이날 윤 의원은 정부광고 평가체계가 디지털 플랫폼 위주로 기울어지면서 지역신문의 입지를 위축시킬 수 있다고 지적했다. 단순 노출 수나 도달률 중심의 평가방식을 넘어 지역 언론의 공적 기능을 반영해야 한다는 것이다.윤 의원에 따르면, 최근 제시된 정부광고 평가방안은 ▲정부광고 제도개선 노력(60점) ▲정부광고 효과분석 실적(30점) ▲체감도 조사결과(10점)로 구성됐다. 이 중 '효과분석 실적'은 노출 수·도달률 등 결과 데이터를 제공받은 광고 건수와 연계되어 있어, 데이터 측정이 용이한 유튜브, 인스타그램, 대형 포털 등에 광고가 집중될 수 있다는 우려가 나온다.윤 의원은 "노출 수나 도달률을 쉽게 측정할 수 있다는 이유만으로 광고 효과가 더 높다고 볼 수는 없다"며 "지역신문은 전국적 노출 규모는 작더라도 지역 주민에게 생활정보와 지방행정, 지역 현안을 전달하는 핵심 기반"이라고 강조했다. 이어 "단순 노출 수보다 해당 지역 주민에게 정책이 얼마나 전달되고 이해되었는지를 평가하는 지역 맞춤형 기준이 필요하다"고 지적했다.또한 "지역신문의 위기는 개별 언론사의 경영 문제를 넘어 지역균형발전 및 지역 민주주의 기반과 직결된다"며 "지역신문이 약화되면 주민의 목소리가 소외되고 지방행정에 대한 감시 기능도 후퇴할 수밖에 없다"고 덧붙였다.이에 대해 한국언론진흥재단 김효재 이사장은 "현행법상 광고 매체는 정부광고주가 결정하므로 재단이 특정 매체에 임의 배정할 수는 없다"면서도 "지역 언론의 소멸과 행정 비용 증가의 연관성이 입증된 바 있는 만큼 지역 언론계의 우려에 공감한다"고 밝혔다.김 이사장은 이어 "지역신문발전기금 사업비를 2025년 83억 원에서 2026년 118억 원으로 확대하고, 지역신문 대상 공익광고 예산도 32억 원에서 54억 원으로 증액했다"고 설명했다.그러나 윤 의원은 "단순 지원예산 증액도 중요하지만, 정부광고 시장에서 지역신문이 구조적으로 불리해지는 문제를 방치해선 안 된다"며 언론진흥재단에 ▲지역신문 특성에 맞는 대체 광고효과 측정기준 마련 ▲지방자치단체의 지역 맞춤형 매체 선택권 보장 ▲평가방안 추진 전 지역언론 의견수렴 등 3대 개선과제를 적극 추진할 것을 촉구했다.