파손된 바닥·장기 방치에 감면 특혜까지... 세종시 공공체육시설 '몸살'

세종특별자치시가 운영하는 공공체육시설의 이용료 감면제도가 불명확한 기준과 관행적인 적용으로 파행 운영되고 있다는 지적이 제기됐다. 특정 단체의 유료 강습 프로그램에 수 천만 원의 감면 혜택이 쏠리는가 하면, 일부 종목은 무료 이용이 장기간 유지되면서 종목 간 형평성 논란도 커지고 있다.
세종특별자치시의회 김창연 의원(반곡동, 더불어민주당)은 14일 문화체육관광국 소관 행정사무감사에서 공공체육시설 이용료 감면제도의 불명확한 운영과 종목 간 이용 형평성 문제를 집중 조명하며, 시민 중심의 공정한 시설 운영체계 마련을 촉구했다.
가장 먼저 도마에 오른 것은 세종공공스포츠클럽에 적용되는 체육시설 이용료 감면의 적정성이다. 현행 조례는 지정스포츠클럽이 주최·주관하는 행사에 이용료 80%를 감면하도록 규정하고 있으나, 실제 현장에서는 매월 수강료를 받는 정기 유료강습 프로그램에까지 80% 감면율이 적용되어 온 것으로 드러났다.
특히 2024년 조례 개정 당시 지정 종목에 한해 감면한다고 설명했음에도 불구하고, 스쿼시·탁구·배드민턴·농구·롤러·배구 등 비지정 6개 종목에까지 80% 감면을 적용해 약 3173만 원의 이용료가 감면된 사실이 확인됐다.
김창연 의원은 "조례에서 정한 행사 감면을 정기적인 유료강습까지 확대 적용하는 것이 적절한지 의문"이라며 지정 종목 외 강습까지 일률적으로 높은 감면율을 적용하는 근거가 불명확함을 짚었다. 김 의원은 이어 감면 대상과 범위를 명확히 하고 실제 이용 형태에 맞게 적용기준을 재정비할 것을 요구했다.
봉사활동 실적에 따른 감면 혜택의 허점도 지적됐다. 현행 감면제도는 봉사활동 누적 250시간을 한 번 충족하면 이후 추가적인 봉사활동이 없어도 감면 혜택이 계속 유지되는 구조로 운영되고 있다.
김 의원은 "과거의 봉사활동 실적만으로 감면 혜택이 계속 유지된다면 지속적인 봉사활동을 장려한다는 제도의 취지가 퇴색할 수 있다"며 일정 시간 이상의 전년도 봉사활동 실적을 감면 요건에 추가하는 등 혜택과 실제 공익활동이 연계되도록 개선할 것을 제안했다.
공공체육시설 간 이용료 부과 형평성 문제도 주요 현안으로 다뤄졌다. 수영장과 빙상장, 체력단련장 등 대부분의 공공체육시설이 이용료를 부과하는 반면, 세종시 파크골프장은 관내 7개 구장 중 금강파크골프장 1곳을 제외한 6개 구장이 무료로 운영되고 있기 때문이다.
김 의원은 "특정 종목만 무료 이용을 유지하는 것은 다른 체육시설 이용자와의 형평성 측면에서 재검토가 필요하다"며 "합리적인 이용료를 부과하고 이를 시설 유지보수와 환경 개선에 활용한다면 이용자의 책임감을 높이고 더 나은 체육환경을 제공할 수 있을 것"이라고 당부했다.
김창연 의원은 "공공체육시설은 특정 단체나 종목이 아닌 모든 시민이 함께 이용하는 공공자산"이라며 "감면과 지원은 명확한 기준에 따라 공정하게 적용하고, 시민의 이용권과 종목 간 형평성을 우선하는 방향으로 제도를 개선해야 한다"고 강조했다.
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