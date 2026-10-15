파손된 바닥·장기 방치에 감면 특혜까지... 세종시 공공체육시설 '몸살'

큰사진보기 ▲세종특별자치시의회 경제문화위원회 행정사무감사 현장 ⓒ 세종시의회 관련사진보기

큰사진보기 ▲14일 세종시의회 행정사무감사에서 김창연 의원이 공공체육시설 이용료 감면제도의 불공정한 운영과 종목 간 형평성 문제를 지적하고 있다. ⓒ 세종시의회 관련사진보기

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세종특별자치시가 운영하는 공공체육시설의 이용료 감면제도가 불명확한 기준과 관행적인 적용으로 파행 운영되고 있다는 지적이 제기됐다. 특정 단체의 유료 강습 프로그램에 수 천만 원의 감면 혜택이 쏠리는가 하면, 일부 종목은 무료 이용이 장기간 유지되면서 종목 간 형평성 논란도 커지고 있다.세종특별자치시의회 김창연 의원(반곡동, 더불어민주당)은 14일 문화체육관광국 소관 행정사무감사에서 공공체육시설 이용료 감면제도의 불명확한 운영과 종목 간 이용 형평성 문제를 집중 조명하며, 시민 중심의 공정한 시설 운영체계 마련을 촉구했다.가장 먼저 도마에 오른 것은 세종공공스포츠클럽에 적용되는 체육시설 이용료 감면의 적정성이다. 현행 조례는 지정스포츠클럽이 주최·주관하는 행사에 이용료 80%를 감면하도록 규정하고 있으나, 실제 현장에서는 매월 수강료를 받는 정기 유료강습 프로그램에까지 80% 감면율이 적용되어 온 것으로 드러났다.특히 2024년 조례 개정 당시 지정 종목에 한해 감면한다고 설명했음에도 불구하고, 스쿼시·탁구·배드민턴·농구·롤러·배구 등 비지정 6개 종목에까지 80% 감면을 적용해 약 3173만 원의 이용료가 감면된 사실이 확인됐다.김창연 의원은 "조례에서 정한 행사 감면을 정기적인 유료강습까지 확대 적용하는 것이 적절한지 의문"이라며 지정 종목 외 강습까지 일률적으로 높은 감면율을 적용하는 근거가 불명확함을 짚었다. 김 의원은 이어 감면 대상과 범위를 명확히 하고 실제 이용 형태에 맞게 적용기준을 재정비할 것을 요구했다.봉사활동 실적에 따른 감면 혜택의 허점도 지적됐다. 현행 감면제도는 봉사활동 누적 250시간을 한 번 충족하면 이후 추가적인 봉사활동이 없어도 감면 혜택이 계속 유지되는 구조로 운영되고 있다.김 의원은 "과거의 봉사활동 실적만으로 감면 혜택이 계속 유지된다면 지속적인 봉사활동을 장려한다는 제도의 취지가 퇴색할 수 있다"며 일정 시간 이상의 전년도 봉사활동 실적을 감면 요건에 추가하는 등 혜택과 실제 공익활동이 연계되도록 개선할 것을 제안했다.공공체육시설 간 이용료 부과 형평성 문제도 주요 현안으로 다뤄졌다. 수영장과 빙상장, 체력단련장 등 대부분의 공공체육시설이 이용료를 부과하는 반면, 세종시 파크골프장은 관내 7개 구장 중 금강파크골프장 1곳을 제외한 6개 구장이 무료로 운영되고 있기 때문이다.김 의원은 "특정 종목만 무료 이용을 유지하는 것은 다른 체육시설 이용자와의 형평성 측면에서 재검토가 필요하다"며 "합리적인 이용료를 부과하고 이를 시설 유지보수와 환경 개선에 활용한다면 이용자의 책임감을 높이고 더 나은 체육환경을 제공할 수 있을 것"이라고 당부했다.김창연 의원은 "공공체육시설은 특정 단체나 종목이 아닌 모든 시민이 함께 이용하는 공공자산"이라며 "감면과 지원은 명확한 기준에 따라 공정하게 적용하고, 시민의 이용권과 종목 간 형평성을 우선하는 방향으로 제도를 개선해야 한다"고 강조했다.