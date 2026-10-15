"하루 5만대 지나는 벌곡휴게소, 논산딸기휴게소로 바꾸자"

큰사진보기 ▲충남 논산시 벌곡휴게소 진입로에서 차량들이 오가고 있다. 논산시의회 이태모 의원은 15일 제276회 임시회에서 벌곡휴게소의 명칭을 ‘논산딸기휴게소’로 변경하자고 제안했다. 해당 고속도로 구간에는 하루 평균 5만여 대의 차량이 통행한다. ⓒ 서준석 관련사진보기

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큰사진보기 ▲이태모 논산시의원(국민의힘·취암동)이 15일 오전 논산시의회 본회의장에서 열린 제276회 임시회 제1차 본회의에서 5분 자유발언을 하고 있다. 이 의원은 이날 고속도로 휴게소를 지역 농산물의 판로 확대와 관광 활성화에 활용할 필요성을 강조했다. ⓒ 서준석 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 논산포커스에도 실립니다.

하루 평균 5만여 대의 차량이 오가는 호남고속도로지선 벌곡휴게소의 이름을 '논산딸기휴게소'로 바꾸자는 제안이 논산시의회에서 나왔다. 내년 열리는 '2027 논산세계딸기산업엑스포'를 앞두고 고속도로 휴게소를 논산딸기 홍보에 활용하자는 취지다.충남 논산시의회 이태모 의원(국민의힘·취암동)은 15일 오전 10시 열린 제276회 임시회 제1차 본회의에서 5분 자유발언을 통해 벌곡휴게소의 명칭을 '논산딸기휴게소(가칭)'로 변경할 것을 제안했다.이 의원은 "논산딸기는 전국적으로 인정받는 지역 대표 농산물"이라며 "벌곡휴게소의 이름에 논산딸기를 담는다면 별도의 광고비를 들이지 않고도 전국에 논산을 알리는 효과를 거둘 수 있다"고 말했다.벌곡휴게소는 대전과 논산을 연결하는 호남고속도로지선에 상·하행선으로 나뉘어 있다. 차량 통행량도 상당하다.국토교통부가 발표한 '2025년 도로교통량 통계연보'에 따르면 벌곡휴게소가 있는 양촌하이패스IC~계룡IC 구간의 하루 평균 교통량은 5만 392대다. 연간으로 환산하면 약 1839만 대에 이른다. 다만 이는 해당 구간을 지나는 차량 수로, 실제 휴게소 이용 차량과는 차이가 있다.이 의원은 전국 고속도로 휴게소의 명칭 변경 사례를 근거로 들었다.현재 전국에는 정안알밤휴게소를 비롯해 이천쌀휴게소, 천안호두휴게소, 보성녹차휴게소, 금산인삼랜드휴게소 등 지역 특산물이나 관광자원을 이름에 담은 휴게소가 운영되고 있다.이 가운데 충남 공주시의 정안알밤휴게소를 대표적인 성공 사례로 소개했다.이 의원이 제시한 자료에 따르면 정안휴게소가 정안알밤휴게소로 이름을 바꾼 뒤 1년 만에 알밤 판매량은 3.6t에서 32.6t으로 늘었다. 매출액도 3000만 원대에서 5억 원대로 증가했다.이 의원은 "휴게소 이름에 지역 특산물을 넣는 것만으로도 지역 농산물의 인지도를 높이고 판매를 늘리는 효과를 기대할 수 있다"며 "논산딸기 역시 휴게소를 통해 더 많은 소비자에게 알릴 수 있을 것"이라고 설명했다.논산딸기의 높아진 인지도도 명칭 변경의 근거로 제시했다.이 의원은 '2025년 국내 여행지 추천 조사'에서 논산딸기가 지역 농산물 부문 추천율 47.4%로 전국 4위를 차지했다고 밝혔다. 과거 조사보다 순위가 20계단 이상 상승한 것으로, 충남에서는 유일하게 상위권에 올랐다는 설명이다.그는 "논산딸기는 이미 전국적인 경쟁력을 갖춘 농산물"이라며 "휴게소 명칭 변경은 이러한 브랜드 가치를 높이는 계기가 될 것"이라고 강조했다.특히 내년 개최되는 논산세계딸기산업엑스포와 연계할 경우 홍보 효과가 더욱 클 것으로 기대된다.2027 논산세계딸기산업엑스포 조직위원회 관계자도 벌곡휴게소의 명칭 변경 제안에 긍정적인 반응을 보였다.조직위 관계자는 "벌곡휴게소의 이름을 논산딸기휴게소로 변경한다면 엑스포를 알리는 것은 물론 논산딸기의 인지도를 높이는 데도 상당한 도움이 될 것으로 본다"고 말했다.휴게소 이름이 바뀌면 고속도로 안내표지판과 내비게이션 등을 통해 논산딸기라는 이름이 운전자들에게 반복적으로 노출될 수 있다는 점도 장점으로 꼽힌다.다만 실제 명칭 변경을 위해서는 한국도로공사 등 관계기관과의 협의가 필요하다. 명칭 변경이 성사되더라도 딸기와 가공식품 판매, 지역 관광 안내 등으로 연결해야 실질적인 지역경제 효과를 거둘 수 있다는 지적도 나온다.이태모 의원은 "벌곡휴게소의 명칭 변경은 단순히 이름 하나를 바꾸는 일이 아니다"며 "논산의 소중한 자산인 딸기를 활용해 지역경제에 활력을 불어넣고 논산의 가치를 높이는 일"이라고 말했다.이어 "2027 논산세계딸기산업엑스포가 얼마 남지 않았다"며 "논산딸기를 전국은 물론 세계에 알릴 수 있도록 관계기관과 지역사회가 힘을 모아야 한다"고 덧붙였다.한편 논산시의회는 이날 제276회 임시회를 개회하고 오는 21일까지 7일간의 의사일정에 들어갔다.