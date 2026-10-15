김민석 "시간 걸려도 한다"... 신천지 후속 조치 언급?

김민석 더불어민주당 대표가 '신천지(신천지예수교증거장막성전)' 교인들의 조직적 입당에 대한 후속 조치를 흔들림 없이 이어가겠다는 뜻을 밝혔다.
그는 15일 오전 당 유튜브 방송 '민티07'에서 "(저희가) 당헌 당규를 지키면서 할 것은 다 해가고 있다"며 "제 특징이, 뭘 한다고 하면 결국은 다 하는 편"이라고 했다. 이번 조사와 후속 조치로 인해 8.17 전당대회 당시 '신천지 개입설'로 불거졌던 계파 갈등이 재점화될 수 있지만, 해야 할 일은 하겠다는 뜻으로 읽힌다.
김 대표는 이날 자신을 응원하는 댓글을 읽으면서 이러한 입장을 밝혔다. 그는 "원래 말씀드렸던 바로바로 이어서 하는 '착착착착'을 어제 다시 시작했다"며 "댓글로 '강하게 처리하라'고 하시는데 저는 뭘 한다고 하면 다 한다. 어떤 경우 또 시간이 걸리든, 절차를 다 지키느라 과정이 복잡한 건 (그렇다)"고 했다.
그는 전날 '민티07' 방송에서도 "차후 그런 일이 없도록, 이번 기회에 (신천지 교인 집단 입당 관련) 최대한 밝힐 수 있는 부분은 밝히고 정리할 수 있는 부분은 정리해 가겠다"고 한 바 있다.
참고로 당 지도부는 전날(14일) 오후 늦게 국회 의원회관에서 비공개 최고위를 열어 '신천지 교인 조직 입당' 문제에 대해 1시간 20분 동안 논의한 바 있다.
김태선 당대표 비서실장은 당시 회의 직후 기자들과 만나 "'신천지 관련 처리 방법을 좀 더 숙고해서 결정하겠다'라고 결론을 내렸다. 다른 건 다 함구하기로 했다"며 "(당 지도부가) 처리 방법을 어떻게 할지 고민하는 중"이라고 전했다. '후속 조치를 국감 이후에 한다더니 논의가 왜 빨라졌느냐'는 기자 질문엔 "여기까지만 하겠다"며 답하지 않았다.
새 비서실장 인선엔 '강한 긍정'... "강훈식 서울시장론? 뭐든지 할 수 있어"
한편, 김 대표는 임광현 신임 대통령 비서실장 인선에 대해 "숙고 끝에 아주 좋은 인선"이라며 "대통령에게 상당히 도움이 되고, 당정청과 국정 안정에 바로 쓰일 수 있는 인물이 선정됐다"고 평가했다.
김 대표는 임 비서실장 관련 "정부 출범부터 계속 (대통령과) 국무회의를 함께했다는 것이 가장 안정감이 있고, 전체(국정 전반)와 더불어 경제에 대한 이해가 있다"며 "소리 없이 강한 카드, 결과도 굉장히 좋을 것으로 예상된다"고 말했다.
김 대표는 '강훈식 전 비서실장이 향후 행보로 서울시장 후보가 될 거란 이야기가 있다'는 진행자 질문에 "무엇이든 할 수 있는 가능성과 미래가 열려 있다"며 "이미 전국적 인물인 데다 또 역량도 검증됐고, 당 내외의 신뢰가 있다"고 답했다.
그는 앞서 '자연인 강훈식' 관련 "강 전 비서실장은 대통령님 입장에서는 믿고 무엇이든 맡길 수 있는, 전천후 형 차세대 리더이자 무한한 가능성과 활동 영역이 다 열려 있는 인물"이라고 강조하기도 했다.