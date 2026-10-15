김민석 "시간 걸려도 한다"... 신천지 후속 조치 언급?

큰사진보기 ▲김민석 더불어민주당 대표가 14일 국회에서 열린 최고위원회의에 앞서 한병도 원내대표와 대화하고 있다. ⓒ 남소연 관련사진보기

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김민석 더불어민주당 대표가 '신천지(신천지예수교증거장막성전)' 교인들의 조직적 입당에 대한 후속 조치를 흔들림 없이 이어가겠다는 뜻을 밝혔다.그는 15일 오전 당 유튜브 방송 '민티07'에서 "(저희가) 당헌 당규를 지키면서 할 것은 다 해가고 있다"며 "제 특징이, 뭘 한다고 하면 결국은 다 하는 편"이라고 했다. 이번 조사와 후속 조치로 인해 8.17 전당대회 당시 '신천지 개입설'로 불거졌던 계파 갈등이 재점화될 수 있지만, 해야 할 일은 하겠다는 뜻으로 읽힌다.김 대표는 이날 자신을 응원하는 댓글을 읽으면서 이러한 입장을 밝혔다. 그는 "원래 말씀드렸던 바로바로 이어서 하는 '착착착착'을 어제 다시 시작했다"며 "댓글로 '강하게 처리하라'고 하시는데 저는 뭘 한다고 하면 다 한다. 어떤 경우 또 시간이 걸리든, 절차를 다 지키느라 과정이 복잡한 건 (그렇다)"고 했다.그는 전날 '민티07' 방송에서도 "차후 그런 일이 없도록, 이번 기회에 (신천지 교인 집단 입당 관련) 최대한 밝힐 수 있는 부분은 밝히고 정리할 수 있는 부분은 정리해 가겠다"고 한 바 있다.참고로 당 지도부는 전날(14일) 오후 늦게 국회 의원회관에서 비공개 최고위를 열어 '신천지 교인 조직 입당' 문제에 대해 1시간 20분 동안 논의한 바 있다.김태선 당대표 비서실장은 당시 회의 직후 기자들과 만나 "'신천지 관련 처리 방법을 좀 더 숙고해서 결정하겠다'라고 결론을 내렸다. 다른 건 다 함구하기로 했다"며 "(당 지도부가) 처리 방법을 어떻게 할지 고민하는 중"이라고 전했다. '후속 조치를 국감 이후에 한다더니 논의가 왜 빨라졌느냐'는 기자 질문엔 "여기까지만 하겠다"며 답하지 않았다.한편, 김 대표는 임광현 신임 대통령 비서실장 인선에 대해 "숙고 끝에 아주 좋은 인선"이라며 "대통령에게 상당히 도움이 되고, 당정청과 국정 안정에 바로 쓰일 수 있는 인물이 선정됐다"고 평가했다.김 대표는 임 비서실장 관련 "정부 출범부터 계속 (대통령과) 국무회의를 함께했다는 것이 가장 안정감이 있고, 전체(국정 전반)와 더불어 경제에 대한 이해가 있다"며 "소리 없이 강한 카드, 결과도 굉장히 좋을 것으로 예상된다"고 말했다.김 대표는 '강훈식 전 비서실장이 향후 행보로 서울시장 후보가 될 거란 이야기가 있다'는 진행자 질문에 "무엇이든 할 수 있는 가능성과 미래가 열려 있다"며 "이미 전국적 인물인 데다 또 역량도 검증됐고, 당 내외의 신뢰가 있다"고 답했다.그는 앞서 '자연인 강훈식' 관련 "강 전 비서실장은 대통령님 입장에서는 믿고 무엇이든 맡길 수 있는, 전천후 형 차세대 리더이자 무한한 가능성과 활동 영역이 다 열려 있는 인물"이라고 강조하기도 했다.