성기홍 "처남 경력과 비서실장 발탁 무관, 허수아비 때리기"

큰사진보기 ▲신임 대통령 비서실장으로 임명된 임광현 국세청장이 14일 청와대 기자회견장에서 전임자인 강훈식 비서실장 소개로 인사말을 하고 있다. 2026.10.14 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

AD

청와대가 임광현 신임 대통령 비서실장 인선에 대한 보수 야권의 의혹 제기에 대해 '루머'라고 일축했다.성기홍 청와대 홍보소통수석은 15일 이번 인선에 김현지 1부속실장이 결정적 영향을 미쳤을 것이라는 경기 성남 라인 실세 의혹도, 이번 인선이 임 실장의 처남이 이재명 대통령의 형사 사건 변호를 맡은 것에 대한 보은 인사라는 논란도 모두 "허수아비를 만들어 놓고 공격"하는 격이라고 반박했다.성 수석은 이날 CBS라디오 '박성태의 뉴스쇼' 인터뷰에서 비서실장 인선 전부터 정치권에서 '강훈식-김현지 갈등설'이 나온 것을 두고 "팩트에 근거하지 않은 어떤 루머들이 정통 담론을 뒤흔드는, 꼬리가 몸통을 흔드는 그런 소문 중 하나"라고 말했다.그는 "이를테면 하나의 허수아비를 만들어 놓고, 그걸 공격하면서 하나의 정쟁으로 맞서는 상황"이라며 "실제로 우리 청와대는 그동안 강훈식 비서실장을 중심으로 모든 비서실 시스템이 굴러가는 식으로 진행돼 왔다"고 했다.성 수석은 따라서 임 신임 비서실장이 앞으로 부속실을 포함해 청와대 전반의 업무와 인사를 잘 장악할 수 있겠냐는 세간의 우려를 두고 "그런 전제에 입각해서, 그런 과제를 잘 극복해 나갈 수 있느냐는 것 자체는 사실 중요하게 챌린지(도전)할만한 과제라기보다는"이라며 동의하지 않았다.또 "우리 신임 실장께서 새로운 의욕을 가지고 일하는 정부, 일하는 비서실을 실행할 수 있는 리더십을 발휘해 나갈 수 있다고 믿는다"며 "루머와 실체적 진실은 다른 경우가 너무 많다"고 했다.성 수석은 임 실장의 발탁과 올해 초 배우자 이경은 미국 휴스턴 총영사의 임명을 두고 '처남의 이 대통령 변호에 따른 보은 인사'라고 주장하는 야권 등을 향해서도 "임광현 실장이나 이경은 총영사 경우 기본적으로 업무 역량과 커리어 자체가 굉장히 탁월하신 분들"고 반박했다.그는 "처남의 경력을 비서실장의 발탁과 연결 시키는 것은 그냥 둘 사이가 처남과 가족이라는 것은 팩트이지만 인과관계는 근거가 없다"며 "임 실장은 경제 관료로서 능력을 입증해왔"다고 강조했다.성 수석은 또 '이경은 총영사는 보건복지부 경력만 있다'는 지적을 두고도 "그거는 팩트가 좀 틀리다"고 말했다.그는 "임 실장 부인은 원래 공보처에서 출발해서 노무현 정부 시절 청와대 해외언론비서관실에서 해외 공보를 담당한 바 있고, 미국의 유명한 외교국제관계전문대학인 미국 터프츠 플레처스쿨에서 국제관계학을 전공한 바 있다"며 "복지부 공무원을 그만두고 난 이후에 국제엠네스티에서 한국 사무처장을 하면서 국제 관계 분야에서 활동을 많이 하신 분"이라고 했다.성 수석은 이번 인선의 의미를 "일하는 비서실, 일하는 행정부를 지향하는 대통령의 국정 의지가 담겨 있다"고도 풀이했다.그는 "2기 들어서 대통령께서는 어떻게 하면 초기에 만들었던 국정의 로드맵이 현실 속에서 국민의 삶에 체화될 수 있도록 성과물을 내는가를 굉장히 중요하게 생각하고 있다"며 "그것을 시행해 나갈 바퀴로서 실력으로 입증해 내보인 관료 출신, 그러면서 국회의원 경험도 있는 임광현 실장을 선택했다"고 했다.성 수석은 임 실장의 정무 역량과 관련해선 "정무직의 국세청장을 하면서 고액 체납 징수라든지 역외에 빠져나가 있던 세금을 다시 환수하는 그런 작업들은 굉장히 지난한 작업인데, 그런 걸 매끄럽게 성과를 이끌어내는 과정 자체가 단지 정책의 역량만이 아니라 정무적인 판단도 있다"고 호평했다.이어 "국회의원으로서, 비례대표로서 역할을 한 바가 있지 않나"라며 "그런 부분(여의도와의 소통, 정치 환경 고려 등)에도 결코 소홀함이 없을 것"이라고 덧붙였다.