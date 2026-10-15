이 대통령, 15일 미한재계회의 위원장 접견 예정

큰사진보기 ▲조현 외교부 장관이 13일 청와대에서 이재명 대통령 주재로 열린 국무회의에서 이 대통령의 질문에 답하고 있다. 2026.10.13 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

큰사진보기 ▲15일 서울 여의도 FKI타워 컨퍼런스센터에서 열린 제36차 한미재계회의에서 에반 그린버그 미한재계회의 위원장이 개회사를 하고 있다. 2026.10.15 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

이재명 대통령이 15일 오후 청와대에서 한미 간 대표적 민간 경제협력 채널인 미한재계회의(USKBC)의 에반 그린버그 위원장을 접견하고 한미 통상관계 및 양국 간 경제협력 강화 방안 등을 논의할 예정이다.청와대에 따르면, 보험회사 '처브(Chubb)' 회장 겸 CEO인 그린버그 위원장은 미한재계회의 9대 위원장으로서 양국 간 투자·산업 협력 촉진에 힘쓰고 있다. 특히 그린버그 위원장의 부친인 모리스 그린버그가 제4대 미한재계회의 위원장을 역임했을 뿐만 아니라, 한국전쟁에도 참전한 바 있어 부자가 대를 이어 한국과 인연을 이어오고 있는 중이다.이 대통령은 접견에서 한국경제인협회 산하 한미재계회의와 미국 상공회의소 산하 미한재계회의가 서울에서 공동 주최한 제36차 총회 결과를 들을 예정이다. 아울러 그린버그 위원장에게 한미 경제협력 확대를 위한 미한재계회의의 역할을 당부할 예정이다.참고로 양국 경제인들은 이날 오전 열린 총회에서 안정적인 투자 환경 조성과 신속한 인허가, 비자 문제 해결 등 대미 투자 프로젝트의 성공적 이행을 위한 실질적 지원을 촉구했다.