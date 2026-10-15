이상고온 여파에 전국 쌀 농가 신음, 서산 지곡면도 '비상'

큰사진보기 ▲벼 쭉정이 모습. ⓒ 지곡면 관련사진보기

큰사진보기 ▲농작물재해보험 신청 농가 현지 조사 모습. ⓒ 지곡면 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 이 기사는 충청뉴스라인에도 실립니다.

지난 여름 전국을 덮친 이상고온의 영향으로 벼 알곡이 제대로 여물지 못하는 '쭉정이' 발생이 급증하면서, 전국적인 벼 생산량 감소 우려가 서산시 지곡면을 비롯한 곳곳에서 현실로 나타나고 있다.올해 농업 현장은 한여름 지속된 폭염과 이상고온으로 극심한 생육 장애를 겪었다. 전문가들에 따르면, 벼가 이삭을 틔우고 알곡을 채우는 출수기 및 등숙기(8~9월)에 고온이 지속되면 수정 불임률이 높아지고 영양분이 알곡으로 제대로 이동하지 못해 속이 비어 있는 쭉정이가 대량 발생한다.이러한 기후 영향으로 전국 주요 쌀 생산지마다 수확량 감소가 우려되고 있어 예년에 비해 생산량이 크게 줄어들 것이라는 예상이다.전국적인 작황 부진 여파는 서산시 지곡면 농가에도 그대로 미치고 있다. 지곡면 지역 벼 수확 현장에서는 겉보기엔 벼 이삭이 고개를 숙인 듯 보여도 실제 가곡·탈곡 과정에서 속이 텅 빈 쭉정이가 다수 확인되고 있다.현장 농민들은 "한 해 동안 정성껏 피땀 흘려 농사를 지었지만, 막상 수확을 해보니 예년 생산량에 턱없이 미치지 못한다"며 "소득 감소는 물론 다음 해 농사 준비마저 막막한 실정"이라고 토로했다.수확량 감소가 농가 소득 감소로 직결될 우려가 커지면서 피해 보상을 위한 발걸음도 바빠졌다. 현재 지곡면 지역농협을 통해 접수된 농작물재해보험 피해 신청 건수는 이미 130건을 넘어선 것으로 파악됐다.농가들은 이상고온에 따른 등숙 장애와 쭉정이 피해가 재해보험을 통해 제대로 인정받고 정당한 보상이 이루어질지 촉각을 곤두세우고 있다.농가의 우려가 확산하자 지곡면사무소 역시 현장 점검과 대책 마련에 적극 나서고 있다.최기석 지곡면장은 "본격적인 수확기에 예상치 못한 쭉정이 발생과 수확량 감소로 농가의 어려움이 매우 큰 상황"이라며 "농가별 피해 상황과 수확 동향을 지속적으로 살피고, 농민들의 애로사항을 파악하여 피해가 최소화될 수 있도록 행정적 지원과 소통에 최선을 다하겠다"고 밝혔다.