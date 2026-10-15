내 책을 산 127명의 이름으로 기부했습니다

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큰사진보기 ▲희망군과 어머니 그리고 나. 경찰관을 좋아해서 경찰 관련 그림을 그리는 희망군이 내가 전시회와 책을 출간했다는 소식을 인터넷을 통해 확인하고 직접 찾아왔다. ⓒ 박승일 관련사진보기

큰사진보기 ▲기부증서기부증서는 입금자 대표만 나로 되어 있고, 실제 기부금은 127명 각자로 했다. 관련된 문자도 개별로 통보되었다. ⓒ 박승일 관련사진보기

지난 10월 5일부터 10일까지 6일 동안 출판기념회를 열었다. 내 생애 첫 책인 <오늘도 무사히 경찰했습니다>의 출간을 기념하는 자리였다. 4년 동안 틈틈이 그린 유화 작품을 전시하는 행사도 함께 진행했다. 주제는 '사람과 숲'이었다.사실 출판기념회를 준비하면서 한 가지 고민이 있었다. 찾아오는 사람들에게 책을 소개하고 판매하는 것만으로 충분할까. 오랜 시간 준비한 첫 책인 만큼 조금 더 의미 있는 일을 하고 싶었다. 그렇게 생각한 것이 기부였다.방법은 간단했다. 책 한 권을 구매할 때마다 판매가격 1만 7천 원의 20%인 3400원을 기부하기로 했다. 책을 구매한 사람의 이름으로 기부하는 방식이었다.행사가 끝나고 결과를 정리했다. 책을 구매한 사람은 모두 127명. 한 권을 구매한 사람도 있었고, 주변에 선물하겠다며 15권을 구매한 사람도 있었다. 그렇게 현장에서 판매된 책은 400권이었다. 사실 책을 쓴 입장에서는 외부 서점에서 책을 구입해 사인을 받으러 온 사람들에게 더 눈이 갔다. 솔직한 심정이다. 그게 책을 홍보하는 데는 더 좋기 때문이다.책 판매에 따른 기부금은 136만 원이었다. 여기에 행사 취지에 공감한 법무법인 박앤정(대표변호사 박승용) 에서 책 50권에 해당하는 85만 원을 별도로 보탰다. 모두 합쳐 221만 원이었다.기부금은 '생명의전화'에 전달했다. 생명의전화는 삶의 위기에 놓인 사람들을 위해 365일 24시간 상담을 이어가는 기관이다.그런데 내게는 기부금의 액수보다 더 특별하게 다가오는 숫자가 있었다. 바로 127이라는 숫자였다. 출판기념회를 준비하면서 가장 걱정했던 것은 사람들이 찾아올까 하는 것이었다. 유명한 작가도 아니고, 그렇다고 책을 여러 권 출간한 경험이 있는 것도 아니었다. 그저 26년 동안 경찰관으로 근무하면서 틈틈이 글을 써온 평범한 직장인이었다.그런데 사람들이 찾아왔다. 오랜만에 만난 동료도 있었고, 지인들도 있었다. 책을 구매하면서 응원의 말을 건네는 사람들도 있었다.그중에는 평소 경찰관 그림을 즐겨 그린다는 스무 살 청년이 찾아오기도 했다. 장애가 있는 청년이었다. 그에게 책을 선물하고 사인을 해주었다. 경찰관을 좋아한다는 그 청년의 마음이 고마웠다. 오히려 내가 더 큰 선물을 받은 기분이었다.돌이켜보면 출판기념회에서 가장 기억에 남는 것은 책이 몇 권 팔렸느냐가 아니었다. 나를 찾아와 준 사람들의 얼굴과 그들이 건넨 말이었다. 그렇게 127명이 기부에 동참했다.사실 기부는 내가 혼자 해도 되는 일이었다. 하지만 굳이 책을 구매한 사람들의 이름으로 기부하고 싶었다. 내가 책을 썼다는 사실보다 그 책을 읽겠다고 선택한 사람들이 함께 좋은 일을 했다는 사실이 더 의미 있게 느껴졌기 때문이다. 기부를 마치고 생각했다. 나는 앞으로 127번의 뿌듯함을 느끼게 될지도 모르겠다. 그 이름 하나하나를 오래 기억하고 싶다.이번 기부를 생각하게 된 데에는 작은 계기가 있었다. 자살 예방과 관련된 업무를 하면서 알게 된 사람이 인데 아이돌 그룹 NCT의 도영이다. 그는 지난 6월 생명 존중을 위한 기부를 실천했다. 군 복무 중에도 나눔을 이어가는 모습이 인상적이었다.문득 나도 할 수 있는 일이 없을까 생각했다. 나는 경찰관이다. 오랫동안 112 신고 현장에서 사람들을 만났다. 때로는 범죄 피해자를 만났고, 가족과 갈등을 겪는 사람도 만났다. 삶이 버겁다며 도움을 요청하는 사람도 있었다.특히 기억에 남는 사람들은 치매 어르신과 그 가족들이었다. 기억을 잃어가는 어르신을 찾기 위해 애타게 거리를 헤매는 가족들을 보면서 많은 생각을 했다. 현장에서 만난 사람들은 저마다 다른 사연을 가지고 있었다. 하지만 한 가지는 같았다. 누구나 자신의 하루를 무사히 보내고 싶어 한다는 것이었다.그래서 책 제목도 <오늘도 무사히 경찰했습니다>로 정했다. 경찰관만 무사히 하루를 마치라는 뜻은 아니다. 모든 직장인과 시민들이 하루를 무사히 보내고 평범한 일상으로 돌아가기를 바라는 마음이었다. 누군가에게는 당연한 하루가 다른 누군가에게는 간절한 하루일 수 있기 때문이다. 그런 마음으로 쓴 책이었기에 출판기념회 역시 생명의 소중함을 생각하는 자리가 되었으면 했다.이번 책에는 대단한 사건이 등장하지 않는다. 범죄자를 검거한 무용담이나 경찰관의 특별한 활약을 자랑하는 내용도 아니다. 112 순찰차와 경찰버스에서 만난 평범한 사람들의 이야기다. 신고 현장에서 마주한 사람들의 표정과 그들이 살아가는 모습, 그리고 제복을 입은 경찰관들의 일상을 담았다.사실 나는 이 책을 쓰기 위해 꽤 오랜 시간을 보냈다. 원고를 정리하고 출판사에 투고했다. 거절도 여러 차례 받았다. 출판 계약을 맺고 나서는 다시 원고를 고치고 또 고쳤다. 그 과정이 쉽지만은 않았다. 그래도 포기하지 않았던 이유는 분명했다. 내가 만난 사람들의 이야기를 누군가에게 꼭 들려주고 싶었기 때문이다.그렇게 쓴 책이 세상에 나왔다. 그리고 그 책을 구매한 사람들이 기부에 동참했다. 글을 쓰기 시작할 때는 전혀 예상하지 못했던 일이었다. 생각해 보면 신기하다. 경찰관으로 일하면서 만난 사람들의 이야기를 글로 썼고, 그 글을 읽겠다는 사람들이 모여 또 다른 누군가를 돕게 되었으니 말이다. 결국 사람에게서 시작된 이야기가 다시 사람에게 돌아간 셈이다.출판기념회는 끝났다. 전시장에 걸었던 그림도 내렸고, 찾아왔던 사람들도 각자의 일상으로 돌아갔다. 이제 내게 남은 것은 책과 독자들의 평가다. 솔직히 말하면 자신 있다. 정말 열심히 썼다. 경찰관으로 근무하면서 직접 경험한 이야기를 담았고, 한 문장이라도 더 쉽게 읽히도록 여러 번 고쳤다. 그래서 자신 있게 추천하고 싶다. 한 번쯤 믿고 읽어주었으면 한다. 물론 냉정한 평가도 받고 싶다. 읽는 시간이 아까웠다면 냄비 받침으로 사용해도 좋다. 하지만 매우 유익했고, 마음에 남는 이야기가 하나라도 있었다면 주변 사람들에게도 추천해 주었으면 좋겠다.책 한 권이 세상을 바꿀 수 있다고 생각하지는 않는다. 다만 책을 읽은 한 사람이 주변의 누군가를 조금 더 따뜻하게 바라볼 수 있다면 그것만으로도 충분하다. 이번 출판기념회를 통해 적어도 한 가지는 확인했다. 책을 쓴 사람은 나 혼자였지만, 그 책으로 좋은 일을 한 사람은 127명이었다. 그 사실이 참 고맙고 뿌듯하다.나는 앞으로도 경찰관으로 살아갈 것이다. 현장에서 사람들을 만나고, 그들의 이야기를 듣고, 시간이 허락하는 한 글도 계속 쓸 생각이다. 그리고 언젠가 두 번째 책을 쓰게 된다면 이번 출판기념회에서 만난 127명의 이야기도 꼭 담고 싶다. 책을 쓰면서 사람을 배웠고, 책을 출간하면서 다시 사람에게 감사하는 법을 배웠다. 그렇게 나의 첫 책은 127명의 이름과 함께 조금 더 특별한 의미를 갖고 사람들을 만나려 한다.