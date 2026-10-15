'호돌이 아빠' 김현 디자이너, 동해 연필뮤지엄서 57년 디자인 인생 조명

큰사진보기 ▲김현 디자이너 특강14일 오후 강원 동해시 연필뮤지엄에서 김현 디자이너가 ‘아이덴티티 디자인의 원칙과 실천’을 주제로 특별강연을 진행하고 있다. ⓒ 조연섭 관련사진보기

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1988 서울 올림픽 공식 마스코트 '호돌이'를 탄생시킨 김현 디자이너가 14일 오후 4시 강원특별자치도 동해시 연필뮤지엄에서 특별강연을 열고 57년에 걸친 디자인 인생과 창작 철학을 공유했다.연필뮤지엄 기획 전시 '우리가 사랑한 멋글씨' 와 연계해 마련된 이번 강연은 '정체성 있는 디자인의 원칙과 실천'을 주제로 진행됐다. 김현 디자이너는 자신의 대표작과 작업 과정, 성공과 실패의 경험을 소개하며 한국 그래픽 디자인의 발전 과정과 디자인의 사회적 역할을 설명했다.이날 강연은 대중에게 친숙한 '호돌이'의 창작자를 직접 만나는 자리이자, 한 디자이너의 경험을 통해 한국 현대 디자인의 역사를 살펴보는 시간이었다. 김 디자이너는 50여 년 동안 축적한 작업 자료와 다양한 사례를 바탕으로 디자인이 만들어지는 과정과 그 안에 담긴 생각을 풀어냈다.디자이너가 이날 강조한 창작 원칙은 생각과 계획, 현장 조사, 핵심 추출, 시각적 구현, 지속적인 수정과 보완으로 이어지는 다섯 단계였다. 그는 디자인을 시작할 때 먼저 무엇을 표현해야 하는지 충분히 생각하고 계획해야 한다고 설명했다. 이후 현장을 직접 찾아 대상의 특성을 조사하고, 수집한 자료에서 가장 중요한 의미를 찾아내는 과정이 필요하다고 강조했다.특히 지역의 정체성을 표현하는 디자인에서는 현장 조사의 중요성이 더욱 커진다. 지역마다 산과 바다, 역사와 문화가 존재하지만 이를 익숙한 이미지로 반복하는 것 만으로는 차별화된 정체성을 만들기 어렵기 때문이다.또한 디자인은 최초의 결과물이 완성됐다고 끝나는 작업이 아니라고 강조했다. 실제 사용 과정에서 나타나는 문제를 수정하고 변화하는 환경에 맞춰 지속적으로 보완해야 한다는 것이며, 디자인을 완성된 이미지가 아닌 조사와 실행, 평가와 개선이 반복되는 실천 과정으로 이해하는 관점이라고 했다.강연에서는 1988 서울올림픽 마스코트 '호돌이'를 비롯해 대한민국 정부 상징과 국가 기관, 지방자치단체, 기업 등 시각적 정체성을 담아내는 디자인 과정이 주요 사례로 다뤄졌다.이인기 연필뮤지엄 대표는 '우리가 사랑한 멋 글씨' 전시는 글씨와 디자인을 통해 우리 사회의 시각 문화를 돌아보는 프로그램이다. 이번 특별 강연은 전시에서 만난 디자인의 결과물을 창작자의 경험과 철학으로 연결했다는 점에서 의미가 있다" 라고 밝혔다.