"정책 제안 들려주세요"… 논산시의회, 소통창구 활짝

큰사진보기 ▲논산시의회 전경 (사진제공 논산시의회) ⓒ 서준석 관련사진보기

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큰사진보기 ▲▲이건창 논산시의회 의장이 9월 30일 오전 6시 30분 논산시 노성농협 앞에서 농촌 폐비닐 수거에 나선 새마을지도자들로부터 현장의 이야기를 들은 뒤 자신의 의견을 말하고 있다. ⓒ 서준석 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 논산포커스에도 실립니다.

충남 논산시민들이 생활 속 불편이나 지역 현안에 대한 의견을 시의회에 직접 전달할 수 있는 길이 넓어졌다. 시의회를 방문하거나 인터넷으로 민원과 정책을 제안하면 정해진 절차에 따라 검토한 뒤 답변을 받을 수 있다.논산시의회(의장 이건창)는 시민들의 다양한 의견을 듣고 의정활동에 반영하기 위해 온·오프라인 소통창구를 본격 운영한다고 14일 밝혔다.시의회는 청사 2층에 '시민소통창구'를 설치하고 공식 홈페이지에도 온라인 소통 공간인 '시민의 소리'를 개설했다. 시민들은 이곳을 통해 생활 속 불편사항부터 행정에 대한 건의, 정책 제안, 진정과 탄원 등 다양한 의견을 전달할 수 있다.이번 소통창구 운영은 지난달 21일 제275회 논산시의회 제1차 정례회에서 이건창 의장이 대표 발의한 '논산시의회 시민소통 및 민원 처리에 관한 조례안'이 통과된 데 따른 후속 조치다.지난달 30일 '민원 접수, 과정도 알려줘야…논산시의회 민원 처리 틀 바꾼다'는 기사를 통해 조례 제정 배경과 민원 처리 절차 개선 내용을 보도했다.당시 시의회는 조례 공포 이후 시민소통창구 설치 등 후속 절차에 나설 계획이라고 밝혔다. 이후 지난 12일 조례가 시행됐고, 방문 창구와 온라인 소통 공간도 마련되면서 시민들이 직접 이용할 수 있게 됐다.조례에는 민원 처리기한도 명시됐다. 일반적인 제도나 절차에 관한 질의는 접수일부터 7일 이내, 법령에 관한 질의와 진정·탄원·호소 등 고충민원은 14일 이내 처리하는 것이 원칙이다. 부득이하게 기간을 연장할 경우 민원인에게 진행 상황을 알리고, 처리가 끝나면 결과를 통보하도록 했다.접수된 민원은 사안에 따라 관련 상임위원회에서 검토하거나 관계기관으로 이송할 수 있다. 같은 문제가 반복되거나 장기간 해결되지 않으면 원인을 살펴 조례 제·개정이나 예산 심사, 행정사무감사 등에 활용할 수 있도록 했다.시의회를 직접 방문하기 어려운 시민은 인터넷을 이용하면 된다. 논산시의회 공식 홈페이지(www.nonsancl.go.kr)에 접속한 뒤 상단 메뉴의 '열린 소통방'에서 '시민의 소리'를 선택하면 의견을 제출할 수 있다.이건창 논산시의회 의장은 "이번 조례 제정과 소통창구 운영은 시민 한 분 한 분의 목소리를 더욱 가까이에서 듣고 의정에 담아내기 위한 출발점"이라며 "모든 문제의 답은 현장에 있다는 마음으로 시민들의 고충과 소중한 정책 제안에 귀 기울이겠다"고 말했다.이어 "시민들의 의견을 의정활동에 적극 반영하고, 시민에게 신뢰받는 대의기관으로서 맡은 역할을 충실히 수행하겠다"고 덧붙였다.논산시의회는 앞으로 소통창구에 접수된 의견을 체계적으로 관리하고, 민원 처리 과정에서 확인된 문제를 의정활동에 반영할 방침이다. 조례 제정과 창구 설치에 이어 실제 민원 처리 과정과 결과가 시민들에게 얼마나 충실하게 전달되는지 과제로 남았다.