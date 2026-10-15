북한, 동해에서 잠수함발사 전략순항미사일 2종 시험발사

큰사진보기 ▲북한이 14일 동해에서 2종의 잠수함발사 전략순항미사일을 시험발사했다고 밝혔다. 조선중앙통신은 15일 "미사일총국은 14일 조선 동해에서 두종의 잠수함발사 전략순항미사일을 시험발사했다"고 보도했다.2026.10.15 ⓒ 평양 조선중앙통신=연합뉴스 관련사진보기

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북한이 지난 14일 동해에서 두 종류의 잠수함발사 전략순항미사일을 시험발사했다고 15일 밝혔다.북한 관영 <조선중앙통신>은 이날 "조선민주주의인민공화국 미싸일총국은 14일 조선동해에서 두종의 잠수함발사전략순항미싸일을 시험발사하였다"고 보도했다.통신에 따르면 이번 시험발사에는 노동당 중앙군사위원회 위원이자 당 중앙위원회 제1부부장인 김정식 대장과 장창하 미사일총국장(대장), 북한 해군의 수중무기체계 기술자들이 참관했다.북한은 이번 시험발사가 잠수함발사 무기체계의 운용 준비 상태를 점검하고 해군의 전략적 임무 수행능력을 높이기 위한 것이라고 설명했다.통신은 "시험발사는 수중전투체계들의 경상적인 동원태세를 검열하고 해군의 전략적임무수행능력을 숙련시키는데 기여하였다"고 밝혔다.이어 이번 시험이 "조선의 전쟁억제수단들의 높은 신뢰성과 믿음성, 능력을 보여주는데 이바지하였다"고 주장했다.북한이 잠수함발사 전략순항미사일을 시험한 것은 수중에서 운용하는 전략무기 체계의 실전 운용능력을 과시하려는 의도로 풀이된다. 잠수함발사 순항미사일은 수중 플랫폼을 이용해 발사 위치를 노출하지 않은 채 목표물을 공격할 수 있다는 점에서 지상발사 미사일과 구별된다.다만 북한은 이번에 시험한 두 종류의 미사일 명칭과 구체적인 제원, 비행거리, 비행시간, 명중 여부 등은 공개하지 않았다. 실제 잠수함에서 발사했는지, 별도의 수중 발사장치를 이용했는지도 밝히지 않았다.북한은 시험발사가 주변국의 안전에 영향을 미치지 않았다고 주장했다. <조선중앙통신>은 "시험발사는 주변국가들의 안전에 그 어떤 부정적영향도 주지 않았다"고 전했다.