"법 개정은 충분" '추적단 불꽃' 원은지가 제안한 다음 과제

부산에서 캐리어를 끌고 올라온 성범죄 피해 당사자, 그와 같은 피해자들의 곁을 지켜온 조력자들, 인스타그램 공지를 보고 찾아온 전직 국회의원. 14일 오후 7시 30분 서울 종로구의 작은 책방에 같은 책을 읽은 이들이 한데 모였다. n번방 사건을 추적해 세상에 알린 '추적단 불꽃' 원은지 대표의 신간 <불꽃이 꺼지지 않게>(돌고래) 북토크 자리였다.
평일 저녁임에도 현장엔 30여 명의 참석자가 몰려 곳곳에 보조 의자를 놓아야 했다. '부산 돌려차기 사건' 피해자 김진주(가명)씨와 장혜영 전 정의당 의원을 비롯해 여성의당 소속 박진숙 비상대책위원장·유지혜 대변인, 성범죄 피해자 지원 활동가, 대학생과 시민들이 자리를 채웠다.
행사 시작 전 기자와 만난 김진주씨는 "책을 읽을수록 원은지라는 사람이 궁금해지더라"라고 말했다.
"저는 제 일이니까 (활동)하는 건데, 원은지 작가의 경우엔 (피해가) 자기 일은 아니잖아요. 그런데도 왜 이렇게까지 하는 걸까, 그 의지는 어디에서 나오는 걸까, 구체적인 이야기를 더 듣고 싶어서 왔어요. 저도 다른 피해자분들을 돕지만 결코 쉽지 않은 일이거든요."
장 전 의원은 현장에 도착하자마자 원 대표와 악수하고 사진을 찍었다. 최근 <한겨레> 칼럼에서 이 책을 대통령과 국회의원들에게 추천한 그는 원 대표에게 "책을 너무 잘 봤다"며 "북토크가 꼭 국회에서도 열릴 수 있으면 좋겠다"고 전했다.
"분노에서 시작해 회복으로... 이 책은 분투기"
선글라스에 흰 마스크 차림으로 참석자 앞에 선 원 대표는 "활동을 안전하게 지속하려면 얼굴은 가리는 게 좋겠다고 생각했다"며 양해를 구했다.
대신 이름을 걸었다. 앞서 2020년 출간한 <우리가 우리를 우리라고 부를 때>는 '추적단 불꽃'의 이름으로 쓰였으나, 이번 신간 <불꽃이 꺼지지 않게>의 저자는 '원은지'로 표기했다. 원 대표는 "취재원들은 가명을 쓰면서도 자기 이야기를 들려주고 보도에 용기를 냈다"며 "나도 용기를 내고 책임져야겠다는 생각에 2022년 '엘(L) 사건' 보도 때부터 실명을 쓰고 있다"고 설명했다.
신간 1부엔 엘 사건, 서울대 딥페이크 사건, 겹지방 사건 등의 취재기를 모았다. '추적단 불꽃'이 2022년 <오마이뉴스>에 연재한 불법 성착취물 사이트 R 추적기도 여기 담겼다. 2부엔 피해 생존자와 원민경 성평등가족부 장관 등의 인터뷰를, 3부엔 저자의 번아웃과 회복기를 실었다.
원 대표는 "처음엔 분노로 활동을 이어왔다고 생각했는데, 다 쓰고 보니 분노에서 시작해 회복하는 과정을 담았더라"며 이 책을 "회복을 어떻게 습관화할지에 대한 분투기"라고 소개했다. 끝내 동의를 얻지 못해 책에서 뺀 피해자 가족 인터뷰는 "아직도 마음에 남아 있다"고 털어놨다.
"이젠 처벌 제대로 되는지 '감시'해야"
참석자들로부터 받아둔 사전 질문엔 '지금 당장 우리가 할 수 있는 일'을 묻는 내용이 많았다. 원 대표의 답은 '감시'였다. 그는 "조주빈도, n번방 때부터 활동한 '자경단' 김녹완도 자신은 잡히지 않을 것이라 믿고 범행을 이어갔다"며 "경찰이 반드시 잡는다는 메시지를 낼 수 있도록 우리가 감시해야 한다"고 말했다.
이어 "법 개정은 충분히 된 것 같다"며 "n번방 이후 마련된 대법원 양형기준이 제대로 지켜지는지, 플랫폼이 책임을 다하는지 계속 지켜봐야 한다"고 강조했다. 디지털 성범죄 사건이 정치 기사 등에 묻힐수록 "피해자가 지금 어떻게 일상을 회복하고 있는지 궁금해 해야 한다"는 당부도 전했다.
40분 넘게 이어진 질의응답에선 질문이 끊이지 않았다. 원 대표가 답하는 중간중간 참석자들은 고개를 끄덕이거나 함께 웃고 박수를 치기도 했다.
디지털 성범죄와 교내·사내 성폭력에 관심을 가지며 피해자들을 지원해 왔다는 한 참석자는 "책 초반엔 울면서 읽었는데 나중엔 연대감을 느끼며 담담하게 읽었다"며 법이 제대로 작동하는지, 어떻게 감시할 수 있을지를 질문했다. 원 대표는 '재판 방청 연대'를 권하며 "피해자들이 실제로 힘을 많이 받았다고 했던 연대 방식"이라고 알렸다.
"생존자들 서로 궁금해해, 자조모임 만들고 싶다"
가끔 피해 생존자와 개인적으로 연대한다는 또 다른 참석자는 "사건이 최소 2~3년씩 이어지는데, 힘이 되고 싶어도 드릴 위로의 말이 생각나지 않을 때가 있다"고 털어놨다. 원 대표는 "저도 늘 고민하는 질문"이라며 "담백하게 '내가 여기에 있다', '네 잘못 아닌 거 알지?'처럼 믿음을 주는 말을 계속 들려주고, 밥을 자주 같이 먹으며 (피해자가) 먼저 꺼내는 이야기를 잘 들어주면 좋겠다"고 답했다.
김진주씨도 손을 들었다. 김씨는 "불꽃은 빨강보다 파랑이 더 뜨거운 온도"라며 "가해자에게는 파란 불꽃으로 쏘아대고, 피해자에게는 은은하게 오래 남는 빨간 불꽃 같은 사람의 책을 읽어 마음이 따뜻해졌다"고 말했다.
장 전 의원은 "추적단 불꽃 말고 원은지가 어떤 생각을 하는지 궁금했다"며 원 대표의 추후 활동 계획을 물었다. 원 대표는 "책에 이야기를 모은 피해 생존자들이 서로 궁금해하고 고마워하더라"며 "당장은 아니지만 이분들의 자조 모임을 만들어 크게 키워보고 싶다는 꿈이 있다"고 답했다.
원 대표는 "연대가 효능감을 얻거나 끊임없이 자기를 증명해야 하는 일이 되면 고통스러울 수 있다"며 "그러니 너무 부담 갖지 않았으면 좋겠다"는 말로 행사를 마쳤다. 원 대표는 이날 진행을 맡았던 조연주 돌고래 편집자와 포옹한 뒤엔 참석자들이 들고 온 책에 사인을 이어갔다.
[추적단 불꽃 오마이뉴스 연재] 디지털 성범죄, 지금
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