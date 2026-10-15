이세계 말고, 이 세계를 살아가는 오타쿠들

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큰사진보기 ▲윤석열 탄핵 촉구 시위에 등장한 '애니메이션' 깃발들 ⓒ <깃발들> 사이트 갈무리 관련사진보기

큰사진보기 ▲필자가 물류센터에서 작업 전 굿즈를 들고 촬영한 사진 ⓒ 쏘가리스튜디오 관련사진보기

'오타쿠'라고 하면 어떤 모습이 떠오를까. 애니메이션과 게임을 좋아하고, 마음에 드는 캐릭터의 굿즈를 모으고, 주말마다 행사를 찾아다니는 사람. 좋아하는 것에 푹 빠져 현실과는 조금 떨어져 살아가는 사람. 아마 많은 이들이 이런 모습을 떠올릴 것이다.필자도 오타쿠다. 좋아하는 캐릭터를 기념하는 생일카페와 동인 행사를 직접 꾸려온 적도 있다. 그러면서 알게 된 것이 있다. 좋아하는 것을 즐기는 일은 생각보다 현실과 가까운 곳에서 이루어진다는 사실이다.2024년 12월 3일 밤, 비상계엄이 선포됐다. 그 겨울 여의도와 광화문에는 아이돌 응원봉이 빛났고, 소녀시대의 '다시 만난 세계'가 울려 퍼졌다. 노동조합과 시민단체의 깃발 사이로 애니메이션과 게임의 캐릭터를 그려 넣은 깃발, 온라인에서 익숙한 농담을 담은 깃발도 나부꼈다.평소 애니메이션 이야기를 하거나 집에서 게임을 즐기던 사람들이 그날만큼은 자신이 살아가는 사회의 문제를 마주하고자 거리로 나왔다. 누군가는 재치 있는 시위 문화라며 웃고 넘겼지만, 오타쿠인 필자에게는 가볍게 웃어넘길 수만은 없는 장면이었다. '방구석'에 있다고 놀림받던 사람들이 누구보다 빠르게 광장에 서 있었으니까.해외에서도 비슷한 모습을 찾아볼 수 있다. 2011년 칠레 학생 시위에서는 만화 <드래곤볼>의 '원기옥'을 본뜬 커다란 흰 공이 시위대 머리 위를 굴러다녔다. 2025년에는 일본 만화 <원피스>의 밀짚모자 해적단 깃발이 인도네시아를 시작으로 네팔과 마다가스카르, 프랑스 등 여러 나라의 시위 현장에 등장하며 저항과 연대의 상징으로 쓰였다.'오타쿠는 사회와 동떨어져 산다'는 말은 정말 맞는 걸까?오늘날 한국에서 서브컬처라고 하면 애니메이션, 만화, 게임, 라이트노벨과 그 주변의 2차 창작, 코스프레 문화를 떠올린다. 한때 일부 마니아의 취향으로 여겨졌던 문화는 이제 홍대 거리를 채운 생일카페와 극장가의 애니메이션 흥행에서도 존재감을 드러낸다. 서브컬처 시장은 더 이상 작다고만 할 수 없다.그런데 시장이 커진 만큼 그 안의 사람들에게도 관심이 쏟아지고 있을까. 좋아하는 캐릭터를 기념하는 행사의 접근성, 굿즈를 사기 위해 감당하는 노동, 문화를 둘러싼 규제와 권리의 문제는 여전히 충분히 이야기되지 않는다. 문화는 상업적으로 주목받고 있지만, 그 문화를 즐기는 사람들이 겪는 일상과 문제는 좀처럼 조명받지 못하는 것이다.비주류라는 자리는 약점이기도 하지만 남다른 시선이 되기도 한다. 사회의 중심에서 조금 떨어진 곳에서 우리 사회를 바라보면, 평소에는 지나쳤던 모습이 보이지 않을까.덕질을 조금만 들여다봐도 사회와 부딪히는 지점을 쉽게 찾을 수 있다.생일카페에 가고 싶은데 휠체어로는 계단을 오를 수 없다면, 그건 한 행사의 사정으로 끝나지 않는다. 행사장에 계단이 있는지, 휠체어로 내부를 이동할 수 있는지 확인하기 어려운 상황이라면 방문을 계획하는 단계부터 장벽이 생긴다. 누군가에게는 좋아하는 캐릭터를 만나러 가는 가벼운 외출이 다른 누군가에게는 사전에 여러 조건을 확인해야 하는 일이 되는 것이다. 좋아하는 마음만으로 해결할 수 없는 접근성의 문제가 여기에 있다.굿즈를 사기 위해 일하는 사람에게도 덕질은 노동과 연결된다. 원하는 물건을 손에 넣기 위해 노동시간을 늘리거나 지출을 조절해야 한다. 메이드카페를 둘러싼 규제 논의에서도 비슷한 질문을 던질 수 있다. 업소의 운영 방식이나 사회적 우려를 이야기하는 동안, 그곳에서 일하는 메이드들의 노동환경과 경험, 당사자로서의 의견은 얼마나 반영되고 있을까. 규제의 필요성을 논하는 것과 그 영향을 받는 사람들의 목소리를 듣는 일은 함께 이뤄져야 한다.해외에서 굿즈를 직구한다면 환율이 부담이 되고, 지방에 살면서 서울에서 열리는 행사에 참여하려면 교통비와 숙박비도 고려해야 한다. 좋아하는 작품을 즐기는 일 뒤에는 노동과 경제적 여건, 거주 지역에 따른 차이가 따라붙는다.이런 문제가 서브컬처에만 존재한 것은 아니다. 장애인의 접근성, 노동자의 처우, 지역 간 문화 향유 기회의 격차는 우리 사회가 오랫동안 마주해 온 문제들이다. 그 문제가 애니메이션과 게임을 좋아하는 사람들의 일상에서는 어떤 모습으로 나타나는지 충분히 이야기되지 않았을 뿐이다.좋아하는 작품을 둘러싼 규제나 행사 취소에 목소리를 내고, 부당한 대우를 받은 창작자를 위해 서명을 모으거나 게임사에 항의하는 일도 있다. 이런 행동이 오타쿠 모두의 경험을 대표하는 것은 아니다. 그러나 취향을 공유하는 사람들이 온라인에서 연결되고, 그 연결이 때로는 공동의 행동으로 이어지는 모습은 덕질과 사회가 서로 떨어져 있지 않다는 사실을 보여 준다.필자가 관심을 두는 것도 오타쿠가 사회에 얼마나 관심이 많은지를 증명하는 일이 아니다. 좋아하는 것을 즐기며 살아가는 사람들의 일상에서 어떤 사회적 조건이 드러나는지 살펴보는 일이다. 광장에서 깃발을 드는 순간뿐 아니라, 그 깃발을 들기 전부터 이어져 온 생활에도 사회는 존재한다.이 연재의 이름은 서브컬처에서 자주 등장하는 장르인 '이세계물'에서 따왔다. 이세계(異世界)는 말 그대로 다른 세계다. 평범한 주인공이 어느 날 다른 세계로 이동해 검과 마법을 만나고, 특별한 능력을 얻어 새로운 삶을 시작하는 이야기다.주인공들이 어디서 출발하는지 살펴보면 흥미롭다. 야근에 지쳐 쓰러진 회사원, 취업에 번번이 떨어진 청년, 학교에서 겉돌던 학생이 자주 등장한다. 이 세계에서 버티기 힘들었던 사람들이 저 세계로 떠나는 셈이다. 그래서 이세계물은 흔히 현실도피의 이야기로 읽힌다.필자는 조금 다르게 본다. 다른 세계를 꿈꾸려면 지금 사는 세계의 어디가 아픈지부터 알아야 한다. 과로와 경쟁, 기회의 불평등처럼 많은 이세계물이 출발점으로 삼는 문제는 모두 '이 세계'의 것이다. 이세계를 상상하는 사람들은 어쩌면 이 세계의 문제를 오래 들여다본 사람들이기도 할 것이다.이 연재는 그런 시도에서 출발한다. 애니메이션과 게임, 라이트노벨과 2차 창작을 즐기는 사람들의 일상에서 시작해 그 안에 스며 있는 사회의 모습을 들여다보려 한다. 생일카페에 가고, 굿즈를 사기 위해 일하고, 행사를 찾아 이동하고, 좋아하는 문화를 지키기 위해 목소리를 내는 일. 그 안에는 노동과 접근성, 경제와 권리의 문제가 얽혀 있다. 당연하게 여겼던 덕질의 풍경에서 우리가 살아가는 사회의 모습을 발견하고 싶다.물론 필자와 주변 사람들이 겪은 일이 모든 오타쿠의 경험을 대변하지는 않는다. 서브컬처를 즐기는 방식도, 사회를 바라보는 관점도 다르다. 그래서 이 연재는 하나의 경험을 모두의 이야기로 바꾸기보다, 구체적인 일상에서 발견한 장면과 질문을 같이 들여다보려 한다. 좋아하는 마음만으로는 설명되지 않는 것들, 그동안 쉽게 지나쳐 온 풍경들을 하나씩 꺼내 보는 일이 될 것이다.이세계가 아닌 이 세계에서 살아가는 오타쿠들의 이야기. 좋아하는 것에서 출발해 그 너머의 사회를 바라보는 일을 <오마이뉴스>에서 시작해 보려 한다.