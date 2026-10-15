마음 급한 트럼프, 선거전에 '무리수' 남발

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도널드 트럼프 미국 대통령이 확정되지도 않은 사업과 협정을 선거전에 남발하고 있다.트럼프 대통령은 14일(현지시각) 소셜미디어 트루스소셜에 한국이 알래스카 액화천연가스(LNG) 개발 사업에 500억 달러(약 67조 원)를 투자할 것이라고 밝혔다.이어 "나는 알래스카 역사상 최대 규모의 에너지 인프라 사업인 '알래스카 LNG 프로젝트'의 출범을 알렸다"라며 "한국의 500억 달러 규모 인프라 투자는 나와 그들의 무역·투자 합의의 일부"라고 주장했다. 그러면서 "이는 내가 백악관에 있을 때만 가능한 일"이라고 강조했다.그는 전날 알래스카주 와실라에서 진행한 중간선거 지원 유세 연설에서도 "대만이 향후 20년간 알래스카 가스관에서 나오는 가스의 30%를 구매하기로 방금 합의했다"라며 "대만은 한국이 이미 알래스카에 약속한 500억 달러에 더해 이 프로젝트에 44억 달러를 투자할 것"이라고 말했다.트럼프 대통령은 지난 9월 한국이 알래스카 LNG 파이프라인 프로젝트에 투자하기로 합의했다고 일방적으로 선언했다. 반면에 한국 정부는 사업성을 확인 중이라며 투자가 최종 결정된 것은 아니라는 입장이다.<로이터통신>도 이 발언에 대해 "트럼프 대통령은 한국이 알래스카 LNG 파이프라인 프로젝트에 투자하기로 합의했다고 밝혔지만, 한국은 아직 확정된 것은 아니라고(not yet set in stone) 반박했다"라고 설명했다.하지만 하워드 러트닉 상무장관도 연단에 올라 "트럼프 대통령이 역사적인 합의를 성사시켰다"라며 "이에 따라 한국이 알래스카에 가스관을 건설하는 데 501억 달러를 투자하기로 약속했다"라고 밝혔다. 트럼프 대통령보다 한술 더 떠서 1억 달러를 보탠 것이다.러트닉 장관은 "가스관을 건설하라(Build the line)"고 외치면서 유세장 분위기를 띄웠고, 청중들도 이 구호를 따라 하며 환호했다.이처럼 트럼프 행정부가 한국의 투자를 강조하는 것은 불과 3주 앞으로 다가온 11월 중간선거에서 알래스카가 주요 경합지로 떠올랐기 때문이다. 한국의 알래스카 LNG 사업 투자를 마치 확정된 것처럼 주장하면서 외교 성과로 내세운 것이다.트럼프 대통령은 이날 소셜미디어에 올린 다른 글에서 "그린란드에서 대규모 석유, 가스 및 광물 탐사가 곧 시작될 예정"이라며 "일부 전문가는 이곳에서 쉽게 채굴할 수 있는 석유 매장량이 전 세계 어느 지역보다 훨씬 많다고 말한다"라고 밝혔다.또한 "미국과 유럽의 방어 및 공격 측면에서 그린란드의 안보상 가치는 그 어디에도 견줄 수 없다"라며 "앞으로 미국을 향한 어떤 공격도 그린란드를 거쳐야 할 것이며, 그곳에서 우리 군은 드론, 미사일, 혹은 그 어떤 형태의 무기라도 격추할 것"이라고 강조했다.그린란드를 마치 미국 영토처럼 강조했으나, 그린란드 자치정부는 트럼프 대통령의 주장을 곧바로 반박했다.요르겐 함메켄-홀름 그린란드 광물부 차관은 미 CNN방송에 "그린란드에서 미국 기업들이 활동하고 있는 것은 맞다"라면서도 "대규모 탐사와는 거리가 매우 멀다"라고 밝혔다.이어 "많은 소규모 탐사가 진행 중이지만, 이것들이 실제 운영 단계에 이르기까지는 수년이 걸릴 수 있다"라며 그린란드 자원을 채굴하기가 매우 까다롭고, 막대한 비용이 들 것이라는 연구자들의 의견을 덧붙였다.지난달 미국은 덴마크, 그린란드와 미군의 그린란드 주둔을 강화하는 내용의 3자 안보 협정을 체결했다. 그러나 CNN은 "협정문에 석유나 가스 등 구체적인 자원 개발은 명시되지 않았다"라고 지적했다.트럼프 대통령은 우크라이나 전쟁과 관련해서도 당사자들이 전혀 모르거나, 동의하지도 않은 협정을 일방적으로 발표했다.그는 지난 11일 러시아와 우크라이나가 서로의 에너지 시설을 공격하지 않는 휴전에 합의했다면서 "이는 즉각적으로 효력이 발생한다"라고 강조했다. 그러나 공격 중단 범위나 휴전 기간 등에 대한 내용은 없었다.볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령은 "처음 듣는 소식"이라는 반응을 보였다. 다만 만약 러시아가 동의한다면 우크라이나도 따를 것이라고 밝혔다.반면에 러시아는 협정에 동의했는지 여부도 밝히지 않았고, 우크라이나 에너지 시설을 잇달아 공격했다. 젤렌스키 대통령은 13일 "트럼프 대통령이 에너지 부문 휴전을 발표한 이후 우크라이나는 러시아 정유 시설을 포함한 에너지 부문을 공격하지 않았지만, 러시아는 이를 무시했다"라고 항의했다.트럼프 대통령은 백악관에서 기자들이 '러시아도, 우크라이나도 에너지 부문 휴전에 동의하지 않았다고 한다'고 지적하자 "그들은 동의했다. 왜인 줄 아나. 내가 '당신들은 동의하는 거다'라고 말했기 때문"이라는 황당한 주장을 폈다.기자들이 '러시아가 우크라이나를 계속 공격하고 있다'고 거듭 묻자 트럼프 대통령은 "살펴볼 것"이라며 "양쪽에서 휴전을 계속 위반하고 있다"라고 떠넘겼다.트럼프 대통령은 고유가로 인한 물가상승이 중간선거에서 정치적 부담으로 작용하자 러시아산 경유를 미국 및 글로벌 시장에 공급하기로 합의했다면서 미국 정부와 의회가 만든 대러 제재를 완화했다.그러나 공화당 의원들은 성명을 내고 "의회는 러시아가 우크라이나에 대한 침략을 중단할 때까지 미국은 러시아산 에너지를 수입해서는 안 된다는 점을 분명히 했다"라며 "트럼프 대통령이 러시아산 디젤 수입을 허용한 결정은 법률에 정면으로 위배된다"라고 반대했다.<워싱턴포스트>는 "원칙을 무시한 트럼프 대통령의 결정은 공화당 후보들이 선거 유세에서 무슨 말을 해야 할지 난감하게 만들고 있다"라며 "일부는 트럼프 대통령이 자신들을 위해 유세에 나서는 것조차 꺼리고 있다"라고 전했다.