세계에서 두 번째로 오래된 지하철은 여전히 운행 중

7월 22일부터 31일까지 튀르키예를 여행했다. 목적은 유네스코 세계유산 답사다. 이번 여행기를 통해 튀르키예의 역사와 문화유산을 살펴보려고 한다.

큰사진보기 ▲보스포루스 해협에서 바라본 톱카프 궁전 ⓒ 이상기 관련사진보기

큰사진보기 ▲고흐풍으로 그린 갈라타 타워, 보스포루스 해협, 갈라타 다리, 성 소피아 사원, 블루 모스크 ⓒ 이상기 관련사진보기

큰사진보기 ▲탁심광장의 노면전차 트램 ⓒ 이상기 관련사진보기

큰사진보기 ▲카라쾨이역과 튀넬역 사이를 운행하는 지하철 푸니쿨라 ⓒ 이상기 관련사진보기

큰사진보기 ▲갈라타 타워 ⓒ 이상기 관련사진보기

큰사진보기 ▲실크로드 우호협력 기념비 ⓒ 이상기 관련사진보기

"2013년 이스탄불-경주 세계문화 엑스포 개최를 기념하여, 실크로드 기점과 종점인 대한민국 경상북도와 터키 이스탄불 시의 영원한 우정을 위하여 이 비를 세운다."

큰사진보기 ▲카라쾨이 부두로 들어오는 여객선 ⓒ 이상기 관련사진보기

큰사진보기 ▲카라쾨이 부두에서 바라본 이스탄불 도심의 저녁 ⓒ 이상기 관련사진보기

이스탄불 구도심은 동로마제국과 오스만 투르크 시대 형성되었다. 동로마제국 시대 문화유산이 테오도시우스 성벽, 성 소피아 사원, 히포드롬, 예레바탄 지하 물 저장고다. 그리고 오스만 투르크 시대 문화유산이 톱카프 궁전, 블루 모스크, 그랜드 바자르다. 테오도시우스 성벽으로 둘러싸인 구도심은 동쪽으로 보스포루스 해협이 지나간다. 남쪽에는 마르마라해가 있고, 북쪽에는 골든혼이 있어, 천혜의 요새다. 그 때문에 동로마제국의 수도로 1453년까지 유지될 수 있었다.콘스탄티노플을 점령한 오스만 투르크의 술탄 메흐메트 2세는 전쟁으로 파괴된 도시를 재건했다. 톱카프 궁전(1459~1465)을 세우고, 지붕이 있는 상설시장(바자르)을 건설했다. 그리고 새로운 도시 계획을 통해 이스탄불을 제국의 수도로 변화시켰다. 그리고 16세기 술레이만 1세 통치 시기(1520~1566) 건축과 예술 분야에서 뚜렷한 성취를 이룩했다. 술레이마니에 자미 같은 이슬람 사원이 건설되었고, 오스만 양식의 다양한 예술 작품이 만들어졌다.구도심에서 골든혼에 있는 갈라타 다리를 건너면 카라쾨이 부두가 나온다. 이곳에서 언덕을 올라가면 갈라타 타워가 나타난다. 타워 옆 튀넬역에서 이스티크랄 거리를 따라 올라가면 탁심 광장에 이르게 된다. 이 지역이 이스탄불의 신도심을 형성하고 있다. 갈라타 타워는 1348년 제노바 성벽의 북문으로 건설되었다. 성벽으로 둘러싸인 도심은 중세 제노바 공국의 식민지(1273~1453)였다. 갈라타 지역은 오스만 제국에 점령된 후 이스탄불의 신도심으로 발전했다.갈라타 타워 주변에는 14/15세기 지어진 교회와 모스크가 남아 있다. 18~19세기 지어진 건축물은 교회, 학교, 은행, 병원 등으로 사용한다. 튀넬 광장에서 탁심 광장까지 이어지는 1.4㎞의 보행자 도로는 이스티크랄((İstiklal) 거리로 불린다. 1923년 튀르키예 공화국의 독립전쟁 승리를 기념해, 독립이라는 뜻을 가진 이스티크랄을 거리 이름으로 정했다. 그전까지 이름은 페라(Pera) 대로 또는 케비르(Kebir) 대로였다.거리 주변에는 신고전주의, 신고딕, 르네상스, 보자르(Beaux-Arts), 아르누보 같은 서양 양식의 건물을 볼 수 있다. 그리고 오스만 투르크 후기에 만들어진 튀르키예 민족주의 양식 건물들도 많다. 또한 튀르키예 공화국 초기 지어진 아르데코 양식 건물도 있다. 20세기에 지어진 미술관, 영화관, 극장, 도서관, 카페, 나이트클럽, 호텔, 레스토랑, 체인점과 기념품점도 보인다. 현재 이곳은 우리나라 명동처럼 상업과 오락 그리고 관광업의 중심지가 되었다.튀넬 광장과 탁심 광장 사이에는 노면 전차인 트램이 운행된다. 5개의 역이 있고 거리는 1.6㎞다. 1871년 말이 끄는 트램이 처음 등장했고, 20세기 초 전기 트램이 나왔으며, 1961년 운행이 중단되었다. 옛 향수를 불러일으키는 관광용 트램이 다시 운행된 것은 1990년 12월이다. 트램은 오전 7시부터 오후 8시까지 10~20분 간격으로 운행된다. 보행자 도로를 운행하는 것이어서 속도가 느리고, 장애물이 나타나면 멈추기도 한다.카라쾨이 역과 튀넬 역 사이는 경사를 이용한 지하철이 운행된다. 이 지하철이 1875년 1월 개통되었으니, 1863년 1월 개통된 런던 지하철에 이어 두 번째로 역사가 오래되었다. 지하철은 카라쾨이 부두에서 24도 경사로를 따라 해발 62m까지 올라간다. 철도의 길이는 573m고, 하루 이용객은 4만 명 정도로 알려져 있다. 1968년 수리와 리노베이션을 위해 문을 닫았다가 1971년 다시 개통되었다.2007년 내진설계를 마쳤고 새로운 전동차가 도입했다. 단선 운행으로, 1분 30초 만에 170명의 승객을 실어 나른다. 양쪽 역에서 3분 30초 정차하기 때문에 상․하행 역에서 10분마다 1회씩 운행하는 셈이 된다. 우리는 위쪽 튀넬 역에서 아래쪽 카라쾨이 역으로 내려갔다. 경사로를 운행하기 때문에 푸니쿨라(Funicular)라는 이름을 얻게 되었다. 푸니쿨라는 현지인보다 관광객들이 많이 이용하고 있다.지하철이 지나가는 노선 위에는 갈라타 타워가 있다. 갈라타 타워는 이스탄불 신도심인 베이올루(Beyoğlu) 지역의 상징이다. 1348년 제노바 성벽의 북쪽 가장 높은 곳에 로마네스크 양식의 전망대로 만들어졌다. 높이가 67m로 콘스탄티노플에서 가장 높았다. 오스만 투르크에 정복된 후 제노바인이 떠나고, 도시가 성곽 밖으로 확장되면서 성곽의 일부가 파괴되기 시작했다. 그러나 갈라타 타워는 화재 감시탑, 감옥 등으로 사용되었다.1831년 화재로 인해 탑이 크게 손상되었고, 탑의 원뿔형 지붕이 철거되기도 했다. 그리고 베이올루를 넘어 베식타시(Beşiktaş)까지 신도심이 확장되면서 갈라타 타워 주변 성벽 대부분이 철거되었다. 1965년부터 2년 동안 갈라타 타워에 대한 복원과 리모델링이 이루어져 일반인에게 개방되었다. 그리고 2020년 박물관으로 재개장해 많은 관광객이 찾는 명소가 되었다. 그러나 탑에 오르기 위해서는 많은 비용(30유로)과 시간이 필요하게 되었다. 그것은 시간당 입장객을 100명으로 제한하기 때문이다.갈라타 타워 옆에는 우리나라와 터키가 공동으로 세운 실크로드 우호협력 기념비가 세워져 있다. 2013년 9월 1일 경상북도지사, 경주시장, 이스탄불 시장이 함께 세웠다. 경상북도와 경주시는 코리아 실크로드 프로젝트의 일환으로 8월 31일부터 9월 22일까지 이스탄불에서 경주를 세계에 알리는 문화축제를 열었다. 실크로드 우호협력 기념비는 17,000㎞ 실크로드 거점 국가인 중국, 우즈베키스탄, 이란, 터키, 경주에 세워졌다.카라쾨이 부두에는 보스포루스 해협과 골든혼으로 오가는 여객선들이 끊임없이 들락거린다. 카라쾨이가 골든혼에서 보스포루스로 나가는 입구이자 길목이기 때문이다. 현재는 해상교통의 허브이자 중심 상업지역이다. 갈라타 다리를 통해 구도심의 에미뇌뉘(Eminönü)와 연결되고, 푸니쿨라와 트램을 통해 탁심 광장으로 갈 수 있다. 부두에서는 골든혼의 에윕(Eyüp), 보스포루스 해협 건너편 위스퀴다르(Üsküdar), 더 멀리 마르마라해 지역으로 운행하는 배가 떠난다.제노바 공국 식민지였던 13세기부터 이곳은 교통과 상업의 중심지로 발전했다. 현재는 관광의 중심지가 되어 레스토랑과 상점들이 즐비하다. 이곳은 또한 어시장이 형성되어 있고, 홍등가로도 유명하다. 이스탄불시 당국은 홍등가를 철거하고 예술가촌을 만드는 작업을 하고 있다. 카라쾨이는 과거 기독교 구역이어서 역사적 문화적으로 의미 있는 건축물이 많다. 로마 가톨릭 성당, 그리스, 터키, 러시아, 아르메니아, 불가리아 정교회, 유대교 회당을 볼 수 있다.카라쾨이 부두 2층에는 책방이 있어, 부두와 갈라타 다리 그리고 건너편 구도심 지역을 조망하기에 좋다. 남쪽으로는 석양을 받아 검붉게 변한 성 소피아 사원의 실루엣과 블루 모스크의 미나렛 6개가 보인다. 동쪽 보스포루스 해협 건너편에는 높이가 339m나 되는 TV 송신탑이 보인다. 갈라타 다리 아래에는 수많은 식당이 불야성을 이루고 있다. 북쪽으로 갈라타 타워에도 조명이 들어와 은은한 분위기를 연출한다. 이스탄불의 저녁은 그렇게 깊어가고 있다.