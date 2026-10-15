"모니터 없이 일하면 다들 놀라죠"... 박문수씨가 말하는 '진정한 접근성'

본 기사는 마을 내 정보 접근성과 장애인 이동권 문제 등, 당사자의 시선으로 짚어보기 위해 기획되었습니다. 시각장애인이 일상에서 직면하는 정보·물리적 문턱의 현실을 기록한 연속 기획의 첫 번째 이야기입니다.

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"시각장애인이 컴퓨터로 일할 때 모니터를 켜두면 화면이 정신없이 바뀝니다. 소리를 들으며 머릿속으로 위치를 다 그리면서 작업하거든요. 비장애인들이 뒤에서 그 모습을 보면 소름이 돋는다고 해요."

"시각장애인에게 컴퓨터와 보조기기는 놀이 도구가 아니라 경제 활동을 가능하게 하는 생존 도구입니다. 하지만 지원 제도의 경쟁률이 수십 대 일에 달해 혜택을 받지 못하는 이들이 여전히 많아요. 정부 차원에서 이런 기기들을 접할 기회를 더 넓혀줘야 합니다."

큰사진보기 ▲점자정보단말기구글 Gemini 및 터치 점자 디스플레이를 탑재한 한소네7 ⓒ 힘스인터내셔널 관련사진보기

"보통 접근성이라고 하면 계단 옆에 경사로 하나 놓는 걸 떠올리잖아요. 하지만 진정한 접근성은 시각장애인이 혼자 버스를 타고, 원하는 매장에 들어가 물건을 집어 들고, 마을 주민과 자연스럽게 눈을 맞추며 대화할 수 있는 환경을 만드는 것입니다."

"유도 블록 하나를 설치하더라도 지체장애인이나 비장애인 모두 편하게 다닐 수 있도록 동선을 지혜롭게 맞출 수 있어요. 장애인을 위한 환경이 갖춰지면 어르신, 아이, 유모차를 미는 부모까지 모두가 편해집니다. 에스컬레이터나 무빙워크가 결국 모두의 편의가 된 것처럼요."

큰사진보기 ▲반려견 쪼꼼이를 품에 안고 환하게 웃고 있는 박문수 씨 ⓒ 권미숙 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 매탄마을신문(종이신문)에도 실립니다.

두 시간이 이렇게 짧게 느껴졌던 적이 참 오랜만이다. 준비해 간 질문들이 무색해지는 시간이었다. 지난 10일 염수진 활동지원사와 두 반려견 쪼꼼이, 뽕이의 반가운 환대 속에서 박문수씨를 만났다. 그가 풀어낸 이야기에는 20년간 현장에서 몸으로 부딪히며 터득한 일상의 경험과 통찰이 고스란히 담겨 있었다.2004년 베체트병(자가면역 이상으로 눈 등에 염증이 생겨 시력 상실을 일으키는 희귀 질환)으로 중도 실명을 겪은 박문수씨는 컴퓨터 활용 강의부터 웹 접근성 자문, 점자·음성 보조기기 매뉴얼 제작까지 시각장애인의 정보 접근성을 넓히는 일에 앞장서 왔다.그가 보여준 700만 원 상당의 점자 출력 보조기기(한소네)에는 시각장애인을 향한 세심한 고민이 담겨 있었다. 단자가 고장 나기 쉬운 점을 고려해 자석식 충전 방식을 적용한 부분이나, 일반 키보드와 6점 점자 방식을 모두 지원하는 기능 등이 대표적이다.인터뷰가 진행될수록 대화의 중심은 자연스럽게 '진정한 접근성'으로 이어졌다.그는 바깥의 유도 블록이나 엘리베이터 점자 표기뿐만 아니라, 인터넷 공간의 접근성도 같은 맥락이라고 설명했다. 이미지를 설명하는 대체 텍스트 하나, 화면 읽기 프로그램이 인식할 수 있는 웹 구조 하나가 외부 세계와 연결되는 유일한 통로가 되기 때문이다.조례를 바꾸고 예산을 움직이는 정치인의 개입은, 변화를 이끄는 가장 빠르고 효과적인 열쇠다. 박문수씨 역시 정치인들과 끊임없이 소통하며 제도적 문턱을 낮추는 데 힘을 보태고 있다. 하지만 현장의 변화는 제도만으로 완성되지 않는다. 유도 블록 하나를 깔더라도 주민 간의 이해와 공감이 뒷받침되지 않으면 또 다른 민원과 갈등으로 이어지기 때문이다.정치와 제도가 틀을 세운다면, 그 공간을 실질적으로 완성하는 것은 결국 주민들의 관심과 이해다. 오늘 우리가 무심코 지나친 길목에는 어떤 문턱이 서 있는지, 그리고 우리는 이웃에게 어떤 시선으로 눈을 맞추고 있는지 스스로에게 물어볼 때다.