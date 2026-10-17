우리 집 옆에 15만 볼트 송전선로가 묻힌다고 합니다

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큰사진보기 ▲10월 7일 송전선로 지중화 공사 소식을 가족단톡방에 알림154kv 송전선로 지중화 공사 통보 받고 가족단톡방에 공유해주신 아버지 ⓒ 한송영 관련사진보기

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큰사진보기 ▲주민들에게 전달된 154kV 송전선로 공사 안내문전남 영광군 불갑면 녹산리 주민들에게 전달된 송전선로 전기관로 공사 안내문. 2026년 10월 12일부터 11월 30일까지 약 50일간 공사가 진행될 예정이라고 적혀 있다. ⓒ 한송영 관련사진보기

큰사진보기 ▲평화로운 가을 들녘 앞에 걸린 송전선로 공사 현수막전남 영광군 불갑면 녹산리 도로변에 설치된 154kV 송전선로 전기관로 공사 현수막. 노랗게 익은 가을 들녘 뒤로 산이 펼쳐져 있다. ⓒ 한송영 관련사진보기

큰사진보기 ▲마을 인근을 지나는 고압 송전선로 설치 계획아버지가 가족 단체대화방에 공유한 송전선로 설치계획도. 전남 영광군 불갑면 일대의 송전선로 경로가 표시돼 있다. 주택 가까이 송전선로가 설치될 예정이라는 소식에 가족들은 안전 문제를 걱정하고 있다. ⓒ 한송영 관련사진보기

큰사진보기 ▲"전자파 피해 대책 없는 지중화 선로공사가 웬말이냐"영광군 도로변에 설치된 송전선로 지중화 공사 반대 현수막. 주민들은 전자파에 대한 우려를 나타내며 충분한 안전 대책과 설명을 요구하고 있다. ⓒ 한송영 관련사진보기

지난 10월 7일, 가족 단체대화방에 아버지가 사진 한 장을 올리셨다. 고향 마을 앞 도로에 고압 송전선로가 설치된다는 내용이었다.아버지는 집 바로 앞에 고압선이 매설될 예정이라며 대책이 필요하다고 말씀하셨다.처음에는 무슨 말인지 선뜻 이해되지 않았다. 고압선이라고 하면 높은 철탑에 걸린 전선을 떠올렸기 때문이다. 그런데 이번에는 전선을 땅속에 묻는 '지중화 공사'라고 했다. 그것도 154kV, 무려 15만 4000볼트의 전기를 보내는 송전선로란다.전기에 대해 잘 알지 못하는 나에게는 그 숫자만으로도 두려움이 밀려왔다. 무엇보다 놀라웠던 것은 공사 구간이 우리 시골집 바로 옆이라는 사실이었다.그리고 다음 날인 10월 8일, 아버지는 공사 안내문과 도로변에 걸린 현수막 사진을 보내주셨다.현수막에는 '영광 그린 태양광발전 154kV 송전선로 전기관로공사'라는 문구가 적혀 있었다.공사 안내문에 따르면 위치는 전남 영광군 불갑면 녹산리 산 23-2 일대 군도 13호선이었다. 공사 기간은 2026년 10월 12일부터 11월 30일까지 약 50일간으로 안내돼 있었다.안내문에는 당일 굴착과 복구를 원칙으로 하고, 교통안전시설물을 설치하겠다는 내용이 담겨 있었다.그런데 정작 내가 가장 궁금했던 내용은 찾아보기 어려웠다.왜 하필 우리 마을 앞 도로를 지나는 것인지, 송전선로는 주택과 얼마나 떨어져 설치되는지, 주민들의 건강과 생활환경에 미칠 영향은 없는지에 대한 설명이었다.아버지에게 전해 들은 바로는 송전선로가 우리 집과 매우 가까운 곳에 설치될 예정이고, 매설 깊이도 약 1.5m라고 한다. 실제 깊이와 거리는 공사 도면을 통해 확인해야겠지만 마음이 불안했다.더욱 답답했던 것은 주민들과 충분한 협의가 이뤄졌는지조차 알기 어렵다는 점이었다. 도대체 누구와 협의한 것일까. 주민들에게 제대로 설명은 했을까.사실 내가 이번 공사에 더욱 민감할 수밖에 없는 이유가 있다. 아버지는 심장에 인공심장박동기를 삽입하고 생활하고 계신다. 인공심장박동기는 심장의 전기적 활동을 감지하고, 필요할 때 전기 자극을 전달해 심장박동을 조절하는 의료기기다. 그런 아버지가 살고 계신 집 바로 옆 도로 아래로 고압 송전선로가 지나간다고 한다.알아보니 인공심장박동기는 강한 전자기장에 노출될 경우 기기 작동에 간섭이 발생할 가능성이 있다고 한다.물론 이번 송전선로가 실제로 아버지의 심장박동기에 영향을 미칠지는 알 수 없다. 송전선로의 전압만으로 위험성을 판단할 수 없으며, 실제 자기장 세기와 거리, 심장박동기의 종류와 설정 등을 종합적으로 검토해야 하기 때문이다.그런데 바로 그 점이 답답하다.우리 가족은 공사 안내문을 받았지만, 심장박동기를 삽입한 사람이 인근에 거주할 경우 어떤 영향을 받을 수 있는지에 대해서는 설명을 듣지 못했다.다른 사람에게는 하나의 전력시설 공사일지 모르지만, 나에게는 아버지의 건강과 관련된 문제다.공사를 추진하기 전에 의료기기에 영향을 미칠 가능성은 없는지 살펴보고, 주민들이 안전성 검토를 요청할 수 있도록 해야 하는 것 아닐까.나는 아버지가 걱정된다. 혹시라도 심장박동기에 문제가 생기지는 않을까. 앞으로 집 앞을 오갈 때마다 불안해하시지는 않을까. 막연히 괜찮을 것이라고 믿고 기다리기에는 마음이 편치 않다.송전선로 공사 소식이 알려지면서 마을 분위기도 뒤숭숭해졌다. 주민들이 걱정하는 것은 단순한 공사 소음이나 통행 불편만이 아니다. 공사가 끝난 뒤에도 계속 남아 있을 송전선로가 생활 환경에 어떤 영향을 미칠지 알 수 없다는 점이다.지중화 공사는 전선을 땅속에 묻기 때문에 송전탑이 세워지지 않는다는 장점이 있다. 하지만 땅속에 묻는다고 전자파가 완전히 사라지는 것은 아니다. 그렇다고 지중 송전선로가 무조건 건강에 해롭다고 단정할 수도 없다. 실제 노출 수준은 전류량과 매설 구조, 거리 등에 따라 달라지기 때문이다.그래서 더욱 정확한 설명이 필요하다. 특히 농촌 마을에는 연세가 많은 어르신들이 많다. 복잡한 공사 도면이나 전문용어를 이해하기 어려운 주민들에게 공사 일정만 적힌 안내문으로 충분한 설명이 됐다고 할 수 있을까.나는 전남 영광군 불갑면 녹산리에서 태어나고 자랐다. 지금은 고향을 떠나 생활하고 있지만 부모님은 여전히 그곳에 살고 계신다. 내가 어린 시절 뛰어놀던 마을이고, 부모님이 오랜 세월 살아오신 곳이다.아버지가 보내주신 현수막 사진을 다시 바라봤다. 푸른 산 아래 노랗게 익은 가을 들녘이 펼쳐져 있었다. 평소 같았다면 참 아름답다고 생각했을 풍경이었다. 그런데 이번에는 그 풍경 앞에 걸린 공사 현수막이 먼저 눈에 들어왔다.누군가에게는 50일 동안 진행되는 공사일지 모른다. 하지만 우리 부모님에게는 앞으로도 계속 살아가야 할 집 앞에서 벌어지는 일이다. 공사가 끝난다고 송전선로까지 사라지는 것은 아니다. 도로는 복구되겠지만 땅속에 설치된 전력시설은 계속 남게 된다.부모님은 앞으로도 그 길을 오가며 생활하실 것이다. 나 역시 고향에 내려갈 때마다 그 길을 지나 부모님 집으로 들어갈 것이다. 그래서 공사 기간의 불편보다 공사가 끝난 이후의 삶이 더 걱정된다.전력시설이 우리 사회에 필요한 기반시설이라는 사실은 이해한다. 하지만 그 필요성이 주민들의 걱정까지 없애주는 것은 아니다.주민 동의가 법적으로 반드시 필요한 사업인지는 관련 절차를 확인해야 한다. 그러나 법적인 절차를 지켰다는 것과 주민들이 충분히 이해하고 받아들였다는 것은 다른 문제라고 생각한다.왜 이 노선으로 공사가 추진되는지, 다른 노선은 검토했는지, 주택과 가까운 구간의 안전성은 어떻게 확인할 것인지 설명을 듣고 싶다. 특히 아버지처럼 심장박동기를 삽입한 주민이 안전하게 생활할 수 있는지도 확인받고 싶다.나는 전력시설 전문가도, 법률을 잘 아는 사람도 아니다. 그저 녹산리에서 태어나고 자란 주민이자 그곳에 살고 계신 부모님의 딸이다.그래서 묻고 싶다.부디 관계기관과 시공사가 주민들의 목소리에 귀를 기울여 주기를 바란다. 우리가 바라는 것은 거창한 것이 아니다. 부모님이 평생 살아오신 집에서 앞으로도 불안하지 않게 살아가실 수 있는 것.그리고 마을의 미래를 바꾸는 일에 그 마을 주민들의 목소리도 존중받는 것이다.한편, <인사이드 전남> 보도에 따르면 영광군은 도로점용허가를 내주면서 '구간별 공사 시작 전 해당 마을 주민설명회를 반드시 개최하여 공사를 알리고 주민 양해를 구할 것'을 착공 승인의 조건으로 제시했다. 시공사인 센트럴이엔지 측은 애초 9월 28일 주민설명회를 열 예정이었으나 일정이 취소되어 우편으로 먼저 안내한 것이라고 해명하며 추후 설명회를 다시 열겠다고 밝혔다.