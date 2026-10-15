엄마는 '엄마의 집'에 돌아가지 못합니다

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큰사진보기 ▲지난 겨울, 집에 갈 채비를 마친 엄마.매일 옷보따리를 싸고 매일 옷보따리를 풀렀다 ⓒ 이선주 관련사진보기

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큰사진보기 ▲이번 여름, 집에 갈 채비를 마친 엄마옷을 입고 화장을 하고 아버지와 오빠를 기다리는 엄마 ⓒ 이선주 관련사진보기

"너 나 가면 혼자 있기 심심하겠다. 밥 잘 챙겨 먹고 있어."

큰사진보기 ▲'엄마의 집' 쪽문 열쇠엄마의 애착 손가방 속에 다소곳이 들어있는 쪽문 열쇠. 엄마가 이 열쇠를 다시 사용할 수 있는 날이 올까 ⓒ 이선주 관련사진보기

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어머니가 오는 20일 요양원에 입소하기로 결정됐다.8월과 9월이 나의 시간에서 순식간에 사라졌다. 아버지의 입원, 엄마의 입원, 면회, 요양원 알아보기 등등 시간이 어떻게 갔는지 모르겠다.8월 초, 아버지가 급격한 신장 기능 저하로 병원에 입원하시면서 엄마가 나의 집에 오셨었다. 내 집에서 일주일 가까이 지내시고 아버지가 퇴원하시면서 집에 가셨던 엄마는 며칠 후 척추골절로 입원을 하시게 된다. 시술을 받으신 후 요양병원으로 옮겨 2달 가까이 지내고 계시고 가족들의 상의 끝에 요양원에 모시기로 결정했다.아버지는 엄마를 다시 집에 데려가고 싶어 하셨다. 엄마는 주간보호센터에 다시 나갈 수 있을 만큼 호전되었지만 아버지의 체력이 입원 전 체력의 절반 이하로 줄어 아버지가 엄마의 일상을 돌볼 수가 없다.엄마는 요양원 입소를 하고 아버지는 형제들이 전에 하던 대로 주말에 교대로 가서 음식과 집안일을 챙겨드리기로 했다. 예전부터 아버지께 시골집을 정리하고 올라와 자식들 곁에서 사시면 좀 더 자주 편하게 돌봐 드릴 수 있다고 했었지만, 집에 대한 애착을 버릴 수 없는 아버지는 아버지의 고집(내 입장에선 고집이라고 할 수밖에 없다)을 꺾지 않았고, 예상했던 걱정스러운 일들은 차근차근 찾아 와 주었다.지난 몇 년간 엄마가 나의 집에서 지낸 시간 들이 몇 번 있었다. 겨울에는 엄마에게 따뜻한 집에서 지내시게 해 드릴 수 있어 좋았고 여름에는 시원한 집에서 지내실 수 있게 해서 좋았다. 내 손으로 한 밥과 좋아하는 간식을 오물오물 먹는 것을 보면 90살의 엄마가 귀여웠다. 그러나 나흘쯤 되면 나의 에너지는 고갈되기 시작했다.주간보호센터에서 시간을 보내던 엄마는 나와 둘이 있는 시간을 너무 심심해 했고. 수시로 아버지와 오빠를 찾았다. 낮에는 시름시름 앓는 사람처럼 있었고 밤에는 집에 가야 한다고 옷 보따리를 쌌다. 한밤중에 일어나 밥을 퍼 놔야 한다고 돌아 다녀 쟁반과 주걱을 들고 따라다니기도 했다. 어스름 저녁 즈음이면 어린 아기를 찾아 다니고 아침이면 그 아기의 행방을 물었다.그 다음에 오시면 지난 경험을 바탕으로 대처할 방법을 생각 했었지만, 막상 다시 오시면 그 방법이 먹히지도 않았고 또 새로운 상황들을 만드셨다. 웃었다가 달랬다가 화냈다가 또 웃었다가 달랬다가 화냈다가 하면서 시간을 보냈다. 그렇게 내가 체력과 마음이 방전될 쯤 엄마는 "나 밥해서 주느라 고생했다"며 멀쩡한 한마디를 남기고 엄마의 집으로 가셨다.이번 여름에 아버지가 입원했을 때 오셨을 때는 엄마의 상태가 너무 좋았다. 주간보호센터에 다니신 지 2년 반 정도 되셨는데 엄마의 총명함은 지금까지 본 중에 최고였다. 목욕하게 준비 해 드리면 혼자서 씻으셨다. 자식들의 이름도 잘 따라 쓰셨다. 트로트 방송을 틀어드리면 노래 가사도 따라 읽고 노래도 따라 불렀다.어쩌다 최수종씨가 나오는 방송을 틀었더니 최수종이 예쁘다고 하셨다(엄마가 최수종씨를 좋아하는 줄 처음 알았다). 같이 믹스커피를 마시고 엄마가 좋아하는 단팥빵을 먹으며 웃었다. 다른 때보다 엄마 돌보기가 수월했다.그러나 낮에 그럭저럭 잘 지냈던 엄마는, 밤이 되면 화재경보기 불빛이 무서워 집에 가야 한다고 옷 가방을 쌌고 전날까지는 예쁘다던 집 앞 공원 불빛이 무섭다고 온 집의 블라인드를 다 내리게 했다. 물론 집안의 불도 다 꺼야 했다. 저녁 7시부터 방에 들어가 꼼짝도 못하고 엄마가 잠들 때까지 있었다. 잠들지 않으면 아버지와 오빠는 언제 오는 지 수시로 물었다.아침이면 집에 가야 한다고, 아버지가 올지 모른다고 5시만 넘으면 일어나 나를 깨웠다. 씻을 준비를 다 하고 나를 깨우는 때도 있었다.전보다 엄마는 총명했고 나는 전보다 수월했지만 여전히 내가 감당할 수 없는 일들이 많아 '엄마가 내 집에 계시는 것이 이번이 마지막일 것 같다'는 생각이 들었다.'예전의 엄마'같은 말을 남기고 엄마는 퇴원한 아버지를 따라 집으로 가셨다. 지친 몸과 마음을 충전하던 며칠 후 새벽, 오빠의 다급한 전화를 받았다. 엄마가 허리가 아파 꼼짝을 못한다고 아버지가 전화를 하셨다고 했다. 부랴부랴 오빠와 부모님 집에 가 보니 엄마는 팽개쳐진 인형처럼 누워 있었다. 가까운 병원에서 척추골절 진단을 받고 입원 시술이 필요하다고 해 오빠 집 지역 병원으로 옮겨 입원을 했다.병원에서의 밤과 새벽, 엄마는 가만히 누워 있어야 하는데 허리가 아프다고 하면서도 집에 가야 한다고 계속 일어나 앉았다. 허리보호대가 불편하다고 빼 버렸다. 다시 채우려고 하면 성질을 냈다. 어릴 때로 되돌아가 오래전 돌아가신 외할머니 외할아버지를 기다렸다. 밥을 퍼 놔야 한다고 나를 끌고 간호사실로 나갔다. 보이지 않는 '쑤어놓은 묵'을 건져야 한다고 나를 못 자게 하기도 했다. 못 들은 척 등 돌리고 누워 있으면 "모르쇠 한다"고 욕을 하기도 했다.엄마가 빨리 잠들기를, 빨리 아침이 오기를 빌었다. 섬망 때문에 수술한 병원에 입원해 있을 수 없어 퇴원은 해야 하는데, 부모님 집으로 모셔갈 수도 내 집에 모실 수도 없어서 오빠 집 가까운 요양병원에 모시기로 했다.콧줄 끼운 환자들 사이에 엄마를 뉘어 놓고 집에 오던 길, 터덜터덜 걷는 동안 전철에서 버스에서 마스크가 눈물을 받아줬다. 내 집에 모셔가지 못하는 나의 무능에, 왜 살만 하니깐 갑자기 척추골절이야, 아버지는 진작에 자식들 말 좀 듣지. 여러 가지 마음들로 복잡했다.엄마가 요양병원에 계시는 동안 아버지도 시골에 혼자 계실 수가 없고 신장기능검사를 자주 받아야 해서 오빠 집에 임시 둥지를 틀었다. 아버지는 아버지대로 '집에 가고 싶다'를 노래하고 면회 가면 엄마는 엄마대로 '집에 가야 한다'를 노래 하셨다. 결국 아버지는 추석이 지나자마자 '아버지의 집'으로 내려가셨다.'아버지의 집'은 내가 초등학교 때(그때는 국민학교) 직접 힘들게 지으신 집이어서 그런지 애착이 강하시다. 동네의 대부분 어른들이 도시로 떠났을 때도 집을 지키고 계셨다. 찾아오던 친구들도 지금은 대부분이 돌아가셨다. 그런데도 그 곳을 못 떠나고 계신다. 집을 정리하고 도시로 나올 것을 여러 번 말씀 드렸지만 그 마음을 꺾을 수가 없어 지금은 주말에 가서 돌봐 드리고 더 이상 얘기 하지 않았다.그런데 이제 아버지 몸도 점점 더 쇠약해지고 엄마도 아버지가 케어 할 수 없는 지경이 되고 있는데도 그 곳을 못 떠나신다. 아버지의 고집 때문에 엄마도 덩달아 그 곳에 살고 계시니 때로는 아버지가 원망스러울 때도 있다. "집을 떠난다고 아버지가 노력했던 시간들이 없어지지 않는다. 자식들이 다 기억하고 있다"고 해도 소용이 없다.오래된 집, 낡은 집, 겨울이면 추운 집, 그 집이 뭐가 좋다고 그리 못 떠나는 것일까.엄마가 돌아가고자 하는 '엄마의 집'은 어디일까? 엄마는 가끔 예전 집에 가보자고 하신다 . 예전 집은 '아버지의 애착 집'에 살기 전 집으로 지금은 흔적조차 없다. 신작로 옆 초가집이었다가 나중에 슬레이트 지붕을 얹었던 작은 집, 도로공사 하면서 집의 절반이 도로로 들어 가 버린 집. 지금은 없어졌다고 해도 그래도 한번 가 보자고 해서 길을 나서면 몇 발자국 못 가서 힘들다고 다음에 가자고 하신다.엄마가 가고 싶은 집은 지금의 집일까? 아니면 결혼해서 우리 어릴 때까지 살았던 그 초가집일까? 아니면 아버지가 있는 장소를 말하는 걸까?고등학교 시절부터 엄마, 아버지 곁을 떠나 산 나는 결혼 후 지금까지 4년~5년마다 이사를 다녀서인지 그리 돌아가고 싶은 집은 없다. 29살 아들에게 제일 좋았던 집을 물으니 중·고등학생 시절의 집을 말한다. 남편에게 물으니 남편은 아이의 유치원과 초등학교 저학년 때 살았던 햇빛 잘 들던 20평 임대 아파트를 말했다. 내가 엄마 아버지의 나이가 되거나 혹은 엄마처럼 돼서 '집에 가야 한다'고 말할 때 나는 어떤 집을 그리워 하게 될까.엄마는 엄마의 일생 중 가장 편안한 생활을 하게 될 것이다. 겨울이면 따뜻하고 여름이면 시원하고 해 주는 밥을 먹고 빨래해 준 옷을 입고 낮에는 놀이를 하고 밤에는 자면 될 것이다. 엄마가 요양원의 생활에 익숙해져 편안한 시간을 보내길 바란다.엄마가 엄마의 집을 그만 잊었으면 좋겠다. '엄마의 집'에 다시는 돌아 갈 수 없다는 것을 엄마가 이해 한다면 마음이 너무 저릿할 일이다.