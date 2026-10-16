출산 후 72시간, 산모가 홀로 버티는 시간

글쓴이는 30년 경력의 간호사이자 간호학 박사수료, 유방 관리 전문가입니다.

"선생님, 애가 계속 울고 젖은 안 나오는데 제가 잘못하고 있는 건가요?"

큰사진보기 ▲일부 숙련된 간호사나 수유 전문 상담사의 '개인적 헌신과 손끝 기술'에만 의존해서는 산모 건강증진이라는 구조적 과제를 해결하기 어렵다. ⓒ jonathanborba on Unsplash 관련사진보기

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산후조리원과 병동을 거쳐가는 수많은 초산모들이 출산 후 2~3일 차에 약속이라도 한 듯 던지는 질문이다. 아이를 안고 눈시울을 붉히는 산모들의 얼굴에는 미안함과 죄책감이 가득하다. 하지만 단언컨대 이는 산모의 잘못이 아니다. 출산 직후 형성되어야 할 초기 수유 환경이 여전히 산모 개인의 의지와 노력에만 전적으로 의존하고 있기 때문이다.출산 후 첫 72시간은 모유수유의 성공 여부를 결정짓는 가장 중요한 골든타임이다. 이 시기에 적절한 유방 자극과 유두·유륜부의 유연성 확보, 그리고 올바른 물리기(Latching)가 이루어져야 울혈(젖몸살)을 예방하고 자연스러운 유즙 분비를 유도할 수 있다.그러나 현실의 문턱은 높다. 의료진의 인력 부족으로 인해 개별 산모에게 밀착하여 맞춤형 수유 자세나 유방 상태를 점검해 줄 여력은 턱없이 부족하다. 조리원에 입실하더라도 사정은 크게 다르지 않다. '전문가'의 도움을 받으려면 추가 비용을 지불해야 하거나, 일회성 마사지에 그치는 경우가 다반사다. 결국 산모들은 인터넷 카페나 포털 사이트의 불확실한 정보에 의존하며 홀로 통증과 싸운다.초기 유방 관리의 부재는 단순한 불편함을 넘어 모유수유 중단으로 직결된다. 출산 후 3~4일 경 시작되는 급격한 유즙 분비는 적절한 배출이 이루어지지 않을 경우 가슴이 돌처럼 딱딱하게 부풀어 오르는 '울혈'을 유발한다.이때 발생하는 통증은 출산의 고통에 비견될 만큼 극심하다. 통증 때문에 아이에게 젖을 물리지 못하고, 물리지 못해 유즙 체증이 가중되면서 유선염으로 악화되는 악순환이 되풀이된다. 결국 수많은 산모들이 "엄마 자격이 없는 것 같다"는 심리적 위축과 함께 모유수유를 중도 포기하게 된다. 이는 개인의 선택이라기보다는, 돌봄 체계의 부재가 강요한 '어쩔 수 없는 포기'에 가깝다.그동안 현장에서 모유수유 성공률을 높여온 핵심은 숙련된 전문가에 의한 '전문 유방 수기(Hands-on) 관리'였다. 유방 기저부의 유착을 풀어주고 유선 순환을 촉진하여 유즙 배출을 돕는 정교한 수기요법은, 산모의 젖몸살 통증을 획기적으로 줄이고 자연스러운 수유를 유도하는 데 매우 효과적인 방법이다.하지만 문제는 이러한 고도의 수기 기술을 갖춘 전문 인력이 매우 한정적이라는 점이다. 시설별·지역별 서비스 격차가 크고, 산모 개인이 부담해야 하는 비용과 접근성의 문턱도 높다. 결국 일부 숙련된 간호사나 수유 전문 상담사의 '개인적 헌신과 손끝 기술'에만 의존해서는 산모 건강증진이라는 구조적 과제를 해결하기 어렵다.이제는 질문을 바꿔야 한다. "왜 엄마가 더 노력하지 않는가"가 아니라 "우리 사회가 출산 직후 산모에게 어떤 표준화된 돌봄 솔루션을 제공하고 있는가"를 물어야 한다.첫째, 모유수유 초기 관리 체계의 공공성 강화와 표준화가 시급하다. 출산 후 초기 수유 관리를 단순한 개인의 선택이나 사적인 서비스 영역에 방치할 것이 아니라, 보건소 및 지역 산후조리원 등과 연계된 표준화된 방문 케어 및 전문 상담 인프라를 제도적으로 구축해야 한다. 이를 통해 의료·돌봄 인력의 지역 간 격차를 줄이고 누구나 평등한 수유 지원을 받을 수 있도록 해야 한다.둘째, 출산 초기 유방 케어의 제도적 지원 확대다. 분만 병원과 산후조리원, 보건소 방문 간호 사업 등과 연계하여 출산 후 초기 72시간 동안의 전문 수유 지도 및 유방 관리를 필수 공공 돌봄 항목으로 지정해야 한다.출산은 끝이 아닌 시작이다. 갓 아이를 낳은 산모가 통증과 불안 속에서 눈물 흘리지 않도록, 이제는 체계적인 제도와 따뜻한 관심이 산모의 가슴을 안아주어야 할 때다.