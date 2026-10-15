물속에 고향 둔 사람들, 배차 간격 120분인 마을에서 사는 법

큰사진보기 ▲고령화 현장고령화로 인한 일손 부족으로 논에는 벼가 안 보이고 잡초만 가득하다 ⓒ 이은하 관련사진보기

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"팔아 줘. 나는 저기 8000원만 줘."

큰사진보기 ▲이현동 돌탑마을 주민 중 한 분이 어머니 병 완쾌를 빌며 매일 하나 씩 쌓았다는 돌탑. ⓒ 이은하 관련사진보기

큰사진보기 ▲농부와 만난 대전시민이성희씨가 대전 시민들과 대화를 나누고 있다. ⓒ 이은하 관련사진보기

큰사진보기 ▲방치된 조형물호박마을축제를 위해 호박을 올려 키우던 터널의 파이프만 흉물스럽게 남아있다 ⓒ 이은하 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 책이밥주식회사 홈페이지에도 실립니다.이 기사는 책이밥주식회사 홈페이지에도 실립니다.10월13일 대덕구 이현동에 있는 대덕구 물둘레 마을의 고구마체험 활동을 갔다가 인터뷰를 하게 되었습니다.

고구마를 캐러 갔지만 밭에 들어가지는 못했다. 10월 13일, 대전YWCA가 마련한 체험으로 찾은 대덕구 이현동에는 비가 내렸다. 마을에서는 비 예보를 듣고 전날 고구마를 캐놓았다. 체험을 진행하던 이성희 씨(50·농부, 대덕구 대청호 물둘레 협동조합 체험해설사)는 우리가 직접 캐든, 미리 캔 것을 가져가든 주민이 기른 고구마가 팔리는 것은 같다고 했다.그는 단체의 방문을 '생명 연장'이라고 표현했다. 처음에는 손님을 반기는 말로 들렸다. 이야기를 듣다 보니 그 말에는 다음 농사를 지을 수 있느냐는 걱정이 들어 있었다. 고구마가 팔려야 농사지은 사람에게 돈이 돌아가고, 그래야 다시 심을 수 있다는 것이었다.이씨는 서울에서 발레와 안무를 하던 사람이었다. 교사로 일하다 은퇴한 어머니가 이현동에 정착해 농사를 짓고 체험을 운영했다. 어머니가 고추장 단지를 들다가 어깨를 다치자 딸이 내려왔다. 일할 사람을 구할 때까지만 돕기로 했다. 서울 집도 정리하지 않았다.그때만 해도 농산물은 돈을 주고 사 먹으면 되는 것이었다고 했다. 전문직으로 일하던 자신이 감자 장사를 하는 것도 달갑지 않았다. 어머니는 장터에 나가 앉아만 있으라고 했다.감자 상자 옆에 앉은 이씨에게 지나가던 사람이 직접 농사지은 것이냐고 물었다. 어머니가 아파 대신 나왔다는 말을 듣더니 다른 손님들에게도 감자를 권했다. 딸과 자리를 바꾸러 온 어머니는 감자가 다 팔린 것을 보고 다시 감자를 가져왔다. 이씨는 그날 백 상자를 팔았다고 기억했다.소문이 나자 주민들이 새벽에 감자 상자를 놓고 갔다.팔아야 할 감자가 늘었다. 어머니 한 사람을 도우러 왔던 딸은 주민들이 기른 작물의 판로를 고민하게 됐다. 조금씩 생산하는 농산물을 함께 팔자고 설득하고 출자금을 모아 협동조합을 만들었다. 그가 아이들을 상대로 진행하는 체험에도 손님이 늘었다. 잠시 맡았던 일에서 손을 빼기가 점점 어려워졌다.지금은 봄이면 체험에 필요한 작물을 주민들과 의논한다. 주민의 밭에서 체험하면 밭 사용료와 농산물값을 지급한다. 배추를 절이는 일에도 품삯을 준다. 팔지 못한 무는 말리고 옥수수는 볶아 차로 만든다. 농산물이 버려지지 않도록 다른 길을 찾는다.그런데 팔 길을 만드는 동안, 농사짓는 사람들의 몸이 예전 같지 않아졌다. 이씨는 나이 든 주민들이 경작 면적을 줄이고, 쉬는 땅이 늘고 있다고 했다. 마을에 오래 사는 사람들은 있지만 새로 들어오는 사람은 드물다는 것이 그의 걱정이었다.이곳도 대전이다. 그러나 이씨가 설명한 생활의 거리는 도시라는 이름에서 짐작한 것과 달랐다. 병원이나 약국, 학교, 식료품을 살 가게가 마을 안에 없다고 했다. 병원이 있는 신탄진까지 차로 약 20분을 나가야 하고, 어르신들은 콜택시를 이용한다고 했다.시내버스가 들어오기는 한다. 그가 말한 배차 간격은 120분이었다. 차가 없는 사람에게 두 시간은 병원에 가거나 장을 볼 때마다 맞춰야 하는 시간이다. 아이를 학교에 보내야 하는 가족에게도 이 거리는 이사할 집을 고르는 조건이 된다.이씨 역시 처음에는 긴 배차 간격이 원망스러웠다고 했다. 그러다 어느 날 혼자 큰 버스를 타고 돌아오면서, 자신마저 타지 않았다면 빈 차가 오갔겠다고 생각했다. 주민의 불편을 알면서 운행하는 쪽의 사정도 헤아리게 된 것이다.그는 큰 버스 대신 작은 차로 더 자주 오갈 수는 없겠느냐고 말했다. 승객이 적다는 사실은 차를 비워서 다니는 이유이면서, 이동할 사람이 없다는 뜻은 아니었다. 이곳에서는 약을 타러 나가야 하는 주민이 살고 있었다.그렇다면 왜 이 불편한 곳을 떠나지 않을까. 이씨도 처음에는 궁금했다고 했다. 그러다 주민들에게 집과 학교가 물속에 있다는 이야기를 들었다.대청댐 건설로 살던 곳을 잃고 높은 곳에 다시 자리 잡은 수몰민들이었다. 물이 줄면 다녔던 학교가 보인다고 말하는 주민도 있었다고 했다. 그들은 물에 잠긴 고향 가까이에서 다시 농사를 짓고 살아왔다.우비를 입고 걷는 방문객에게 호수는 잠시 보는 풍경이다. 그 물 아래에 집과 학교를 두고 온 사람에게는 지나간 생활이기도 하다. 불편하면 다른 곳으로 옮기면 된다는 말은, 그 사람이 이미 한 번 고향을 떠나야 했다는 사실까지는 담지 못한다.이 씨는 상수원 보호를 위한 제약도 마을의 생계를 어렵게 하는 조건으로 꼽았다. 농사에 사용하는 자재부터 시설을 늘리는 일까지 제한이 많다는 설명이었다. 그는 친환경 농자재 지원을 받지만, 농민에게는 수확량과 비용에 대한 부담도 있다고 말했다.물이 깨끗해야 한다는 것과 그 곁에 사는 사람이 먹고살아야 한다는 것은 함께 지켜야 할 일이다. 도시가 사용하는 물을 지키면서 주민은 어떻게 농사를 이어갈 것인가. 보호구역 안에서 가능한 생활시설은 무엇이며, 마을 안에 두기 어려운 서비스는 어떻게 닿게 할 것인가. 시설이 없다는 현실을 주민이 불편을 감수해야 한다는 결론으로만 남겨둘 수는 없다.마을을 살리려는 사업이 없었던 것도 아니다. 길에는 호박을 올려 키우던 터널의 파이프가 남아 있었다. 호박마을이라는 이름도 남았다. 이씨는 체험 설명에서 한때 열렸던 호박축제와, 축제가 이어지지 못한 데 대한 아쉬움을 이야기했다.그의 설명에 따르면 외부 업체가 호박을 심었지만 이후 관리가 제대로 이어지지 않았고, 작물이 죽어 다시 심는 일이 있었다. 그는 농사에 익숙한 주민들에게 기르고 돌보는 일을 맡겼다면 어땠을까 생각한다고 했다. 주민이 일을 맡고 대가를 받으며 계속 운영할 수 있는 방식에 대한 이야기였다.다만 당시의 계약 범위와 관리 책임, 주민들과 어떤 협의가 있었는지는 운영기관의 설명까지 들어야 판단할 수 있다. 호박이 잘 자라지 못한 원인도 그의 기억만으로 확정할 수는 없다. 그럼에도 현장에는 사업이 끝난 뒤 남은 시설을 어떻게 쓸 것인가 하는 질문이 남아 있었다.이씨는 호박을 키우기 어렵다면 그늘막을 씌워 걷는 길로 활용할 수도 있지 않겠느냐고 했다. 이미 있는 것을 쓰고, 사람들이 머물고, 그 방문이 주민의 생활로 이어지기를 바라는 제안이었다. 관광객이 다녀간 숫자만으로는 그 뒤 마을에 어떤 일이 남았는지 알 수 없다. 시설을 돌볼 사람과 비용, 주민이 맡을 일까지 이어져야 사업 이후의 생활이 생긴다.이 씨가 해온 일도 그 연결이었다. 농사만으로 팔기 어려운 작물을 체험과 판매로 이어왔다. 그러나 그 연결을 한 사람의 수고에 계속 맡겨둘 수 있을까.그는 대표직에서 물러난 뒤에도 행정과 회계, 홍보와 체험 진행을 맡고 있다. 다른 사람이 대표를 맡는 대신 실무는 자신이 계속하는 것으로 합의했다고 했다. 마을기업에서는 지금도 월급을 받지 않는다. 그는 별도로 금산에서 애플망고를 재배하고 있다. 마을기업의 실무를 여러 사람이 나누고 그 노동에 대가를 지급할 수 있는지도, 이 일을 오래 이어가려면 살펴야 할 문제다.이 씨는 마을이 소멸할 수 있다고 걱정했다. 주민이 농사를 그만두거나 세상을 떠난 뒤 그 밭은 누가 맡을 것인가. 땅이 남는다고 농사도 저절로 남지는 않는다. 새 사람이 들어오려면 농사지을 땅뿐 아니라 병원과 학교에 닿을 길, 생활을 꾸릴 소득이 필요하다.마을을 지킨다는 일은 그 조건을 갖추는 일이기도 하다. 작은 차량을 활용한 이동편을 검토하고, 주민이 필요한 진료와 돌봄에 접근할 방법을 찾는 것. 남은 시설의 관리와 활용을 주민들과 의논하고, 그 일을 맡는 사람에게 대가가 돌아가도록 하는 것. 어느 방안이 가능한지 따져볼 출발점은 관광객이 무엇을 볼 것인가에 앞서 주민이 어떻게 살고 있는지 묻는 데 있다.주민들이 모두 떠난 뒤에도 호수와 땅은 남을 것이다. 그러나 물 아래 어느 자리에 학교가 있었는지 이야기해줄 사람, 새벽에 감자 상자를 가져와 팔아 달라고 부탁할 사람, 그 감자를 팔아줄 사람은 없을 수 있다. 마을이 사라진다는 것은 건물이 없어지는 일만이 아니다. 그곳에서 서로에게 일을 맡기고 기대어 살던 관계가 끊어지는 일이다.우리는 미리 캐 놓은 고구마를 가져갈 수 있었다. 그 고구맛값이 주민에게 돌아가는 것은 분명 의미 있는 일이었다. 그러나 내년에도 그 밭에 고구마가 심기려면 하루의 방문보다 오래가는 조건이 필요했다. 고구마를 캐러 간 길에서, 나는 사람들이 그곳에 계속 살 수 있어야 한다는 문제를 만났다.