미래혁신기술박람회(FIX), 21일부터 4일간 엑스코에서 열려

큰사진보기 ▲정민규 대구시 인공지능정책관이 14일 오는 21일부터 열리는 미래혁신기술박람회(FIX 2026) 관련 브리핑을 하고 있다. ⓒ 대구시 관련사진보기

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AI(인공지능)가 산업 현장을 넘어 일상의 영역으로 빠르게 스며드는 가운데 미래 혁신 기술의 현재와 미래를 조명하는 '2026 미래혁신기술박람회(FIX 2026)'가 오는 21일부터 24일까지 4일간 대구 엑스코에서 열린다.올해 3회째를 맞는 FIX는 모빌리티, 로봇, ICT, 스타트업 등 미래신산업 4대 분야를 아우르는 지역의 미래산업 대표 전시회로 올해는 역대 최대 규모인 588개 기업이 참여해 미래 신산업의 최신 기술과 혁신사례를 대거 선보인다.특히 해외 참가기업 비중이 28%에 달해 FIX의 국제적 위상과 글로벌 교류기반이 한층 강화됐다는 평가이다.'AI, 기술을 넘어 일상이 되다'를 주제로 한 이번 전시는 자동차, 로봇, ICT 간 경계를 허무는 융합 기술과 시민들이 직접 체감할 수 있는 체험형 콘텐츠가 대폭 확대된 것이 특징이다.모빌리티(DIFA) 분야에는 현대자동차, GMTCK를 비롯해 에스엘, 경창산업, 엘앤에프 등 지역 대표 기업들이 참가하고 메르세데스-벤츠, 지커, 볼로콥터 등 글로벌 모빌리티 기업도 첫 선을 보인다.현대차의 '아트리아AI', 볼로콥터의 UAM(도심항공교통) 실물기체 '볼로시티' 탑승 체험, 사격 국가대표 반효진 선수와 함께하는 드론슈팅챌린지 등 시민 참여형 프로그램도 운영된다.로봇(ROBEX) 분야는 국내 대표 로봇 앵커기업인 HD현대로보틱스와 두산로보틱스가 새롭게 합류해 'AI로봇수도 대구'의 위상을 알린다.HD현대로보틱스의 차세대 협동로봇 및 양팔로봇, 두산로보틱스의 '스캔앤고', 다목적 휴머노이드 'iroiH' 등이 공개되며 로봇이 제조한 드립커피와 마술 시연 등 일상 속 로봇 기술을 체험할 수 있다.ICT(ITCE) 분야에서는 아시아 최대 규모의 클라우드 관리 전문기업인 메가존클라우드와 국내 최초로 상용화된 AI 솔루션을 보유한 원프레딕트를 비롯해 중국 저장성 및 아세안 대표 AI 기업들이 대거 참가한다.자율주행 싱크홀 탐사로봇, AI 무인 로봇 편의점 플랫폼 '피앤고', CES 혁신상을 수상한 파미티의 'FIRA Pose' 등 안전·상거래·헬스케어 분야의 AI 솔루션이 소개돼 일상 곳곳에서 활용되는 모습을 확인할 수 있다.스타트업 분야는 PNP 코리아 엑스포와 스타트업 아레나 전시공간을 통합 운영해 국내외 유망 스타트업의 혁신기술을 한자리에서 소개한다.프랑스 탈레스, 알리바바 클라우드 등 12개국 91개 글로벌 파트너사가 참여해 국내 유망 스타트업과의 기술 교류 및 투자 협력 기회를 넓힌다.오는 21일부터 23일까지 진행되는 컨퍼런스에는 14개국 61명의 전문가가 참여해 신산업 분야의 최신 기술 동향과 주요 현안을 폭넓게 다룬다.서울대 조규진 교수, GMTCK 브라이언 맥머레이 대표, 펀드 WA 주프 탄 셰 웨이 총괄파트너 등이 기조강연에 나서며, 과학 유튜버 '궤도'의 특별강연도 진행된다.수출 및 투자 성과 창출을 위한 비즈니스 프로그램도 22일부터 이틀간 확대 운영한다. 수출상담회에는 해외 바이어 88개사가 참여하며, 삼성SDI, SK하이닉스 등 국내 주요 대기업 50개사가 참여하는 대기업 구매상담회도 함께 열려 대·중소기업 간 동반성장 기반을 다진다.한편 FIX 2026 관람은 행사 이틀 전인 20일 오후 5시까지 홈페이지를 통한 사전 등록 시 무료로 가능하고 참관객 편의를 위해 동대구역과 엑스코를 잇는 순환 셔틀버스가 운행된다.또 행사를 찾는 관람객 등을 대상으로 대구국제오페라축제 입장료 30% 할인 및 이월드 자유이용권 할인 혜택도 제공된다.추경호 대구시장은 "이번 FIX는 산업 간 경계가 허물어지고 기술 융합이 가속화되는 가운데 기업들의 혁신 성과와 새로운 도전을 확인하는 자리"라며 "대구가 미래산업 중심도시로 한 단계 더 도약하는 계기가 되도록 하겠다"고 밝혔다.