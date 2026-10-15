"노인학대 방치하고 솜방망이 처분"... 세종시립요양원 부실 대응 논란 파장

큰사진보기 ▲14일 열린 세종시의회 행정복지위원회 행정사무감사에서 박범종 시의원이 김려수 보건복지국장을 상대로 질의하고 있다. ⓒ 세종시의회 생중계 화면 갈무리 관련사진보기

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큰사진보기 ▲노인학대사건 타임라인 자료 ⓒ 박범종 시의원 제공 관련사진보기

큰사진보기 ▲14일 열린 세종시의회 행정복지위원회 행정사무감사에서 박범종 시의원이 이기준 세종시사회서비스원 원장을 상대로 질의하고 있다. ⓒ 세종시의회 생중계 화면 갈무리 관련사진보기

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세종시립요양원에서 발생한 노인학대 사건의 대응 과정과 세종시의 행정처분을 두고 봐주기 논란이 제기됐다. 사건 인지 후 두 달간 피해자와 가해자의 분리가 이뤄지지 않은 점, 세종시가 법정 처분보다 감경된 행정처분을 내린 점이 의회 행정사무감사에서 주요 쟁점으로 떠올랐다.14일 열린 세종시의회 행정복지위원회 행정사무감사에서 박범종 시의원(종촌동·더불어민주당)은 보건복지국과 세종시사회서비스원을 상대로 세종시립요양원 노인학대 사건의 처리 경과 및 행정처분 절차의 적정성을 단계별로 구성해 집중 질의했다.제출된 자료와 질의 내용에 따르면, 2025년 5월 29일 요양보호사 A씨의 신체적 학대(꼬집기 등) 행위를 목격한 요양보호사 B씨가 선임사회복지사에게 공식 대면 보고를 진행했다. 다음 날인 5월 30일 선임사회복지사는 가해 요양보호사 A씨를 면담해 자백을 받고 경위서를 제출받았다.그러나 피해 노인과 가해 요양보호사의 분리 조치는 무려 약 2개월이 지난 7월 26일에야 이뤄졌다. 그 사이 내부 종사자가 충남노인보호전문기관에 공익신고(7월 18일)를 접수했고, 충남노인보호전문기관과 세종시청 노인장애인과의 합동 현장조사(7월 24일)가 진행됐다. 당시 김경호 세종시립요양원 원장은 조사관들에게 "학대 사실에 대해 금시초문"이라고 진술한 것으로 확인됐다.이후 2026년 4월 7일 충남노인보호전문기관 사례판정위원회는 해당 사안을 최종 '신체적 학대'로 판정하고, 5월 27일 세종시에 사례판정서를 공식 통보했다. 판정 사유에는 ▲가해자의 신체 손상 행위뿐만 아니라 ▲상급자 보고 지연, ▲즉각적인 업무배제 및 분리 조치 미실시, ▲가해자의 지속 근무 허용, ▲즉각적 보호조치 미흡, ▲보호자 안내 및 통보 미흡 등 요양원 관리자들의 부실 대응 전말이 명시됐다. 또한 협조사항을 통해 시설장의 신고의무 불이행에 대한 추가 행정조치를 지자체에 요청했다.박범종 의원은 충남노인보호전문기관의 공식 의결 결과에도 불구하고 세종시 보건복지국이 감경·면책 처분을 내린 점을 지적했다.<노인장기요양보험법>상 신체적 학대 발생 시 1차 위반 원칙은 '업무정지 6개월'이다. 그러나 세종시는 '시설장이 상당한 주의와 감독을 게을리하지 아니한 경우'라는 단서 조항을 적용해 업무정지를 면제하고 <사회복지사업법>을 적용해 '개선명령'에 그쳤다. 박 의원은 "시가 상당한 주의·감독의 근거로 든 인권교육 시점을 확인해 보니 모두 사건 발생 이후(6월 초)에 이뤄진 교육이었다"며 "시립요양원의 문을 닫지 않게 하려고 억지 논리로 법을 갈아탄 명백한 특혜성 감경"이라고 주장했다.또한 <노인복지법>상 신고의무자인 시설장에 대해 부과되어야 할 법정과태료 150만 원을 "고의적 은폐로 보기 어렵다"는 이유로 면제하고 법적 근거도 없는 '주의' 조치로 끝낸 점, 그리고 이를 이유로 대시민 위반사실 공표(3년간 시설명 및 대표자 성명 공개) 대상에서 제외한 점도 차례로 짚었다.박 의원은 "시청이 업무정지와 과태료 처분을 '개선명령'과 '주의'로 스스로 깎아주고, 그 이유를 들어 대시민 공표마저 제외한 것은 전형적인 순환논리"라며 "종전의 개선명령 처분을 즉각 취소하고, 정당한 업무정지 및 과태료 부과 처분으로 원칙대로 재처분해야 한다"고 강력 촉구했다. 아울러 "학대 은폐 정황이 확인될 경우 세종시사회서비스원에 대한 시립요양원 위탁 운영 배제에 준하는 근본적 쇄신안을 의회에 제출해 달라"고 덧붙였다.이날 피감기관으로 참석한 이기순 세종시사회서비스원 원장은 당시 상황에 대해 "시설장이 취임한 지 얼마 안 되어 법령이나 대처 면에서 미숙함과 불찰이 있었다는 얘기를 들었다"고 해명했다. 신고가 지연된 점에 대해서는 "신고를 안 한 것은 큰 불찰이라고 생각한다"고 밝혔다.이어 선임사회복지사의 팀장 보직 부여 논란에 대해서는 "승진이 아니라 수평적 구조였던 요양원 내에 결제 라인과 지휘 체계를 확립하기 위해 보직을 만들어 준 것으로 알고 있다"고 설명했다. 아울러 당사자에 대한 징계 절차와 관련해서는 배석한 소속 서비스원 부장이 "시로부터 최종 학대 사실 통보를 받은 후 오는 10월 23일 자로 인사위원회를 개최할 예정"이라고 부연했다.김려수 세종시 보건복지국장은 이날 "당시 학대 예방교육 실시 여부 등 자료 제출을 통해 사실관계를 명확히 하겠다"면서도, "당시 시설장의 진술이나 정황 등 행정처분 과정에서 시가 인지하지 못했던 중대한 사실이 드러난다면 일사부재리의 원칙과 별개로 재조사 및 재처분이 가능할 것 같다"고 밝혔다. 김 국장은 "지적된 사안에 대해 신속히 법적 검토를 진행하여 재처분이 가능한지 여부를 조속히 보고하겠다"고 답변했다.박범종 의원은 질의를 마무리하며 책임 있는 후속 조치가 이어져야 함을 강조했다. 박 의원은 "오늘 답변만으로 이 사안을 종결할 수는 없을 것 같다"며, "책임 있는 조치가 뒤따를 때까지 우리 위원회 차원에서는 끝까지 확인하겠다"고 말했다. 이어 "빠른 확인을 통해 과정이 마무리될 수 있도록 사회서비스원 차원에서도 적극적인 협조를 부탁드린다"고 덧붙였다.