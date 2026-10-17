'내가 되겠어' 했는데 당첨, 베를린 마라톤에서 울어버린 이유

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큰사진보기 ▲베를린마라톤베를린 ⓒ 김애리 관련사진보기

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'설마 내가 되겠어.'

큰사진보기 ▲베를린 마라톤 대회베를린 마라톤 대회 ⓒ 김애리 관련사진보기

큰사진보기 ▲베를린마라톤완주 메달 ⓒ 김애리 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 이 기사는 브런치에도 실립니다.

달리기를 시작한 지 2년 10개월이 지났다. 복합 통증 증후군으로 몸이 아팠던 나에게 달리기는 꿈에도 생각하지 못했던 일이었다. 조금만 걸어도 가시밭을 걷는 기분이었고, 통증이 심한 날에는 일상을 보내는 것만으로도 벅찼다. 처음에는 체력을 기르기 위해 걸었다. 그때는 내가 독일 베를린에서 42.195km를 달리게 될 거라고 상상하지 못했다.달리기에 관심을 두게 된 계기는 운동 단체대화방 참여다. 그들은 서로 다른 지역에서 걷고 달리는 사람들이었고, 운동 사진과 이야기를 올렸다. 관절염으로 통증을 안고 살아가는 사람도 있었고 갱년기와 우울증을 겪으며 달리기를 시작한 사람도 있었다. 각자의 어려움 속에서도 꾸준히 운동하는 모습을 보며 나도 한 번 뛰어 보고 싶었다.일주일에 한 번씩 달리기 시작해 차츰 세 번으로 횟수를 늘렸다. 이후 마라톤 대회에 참가해 10km 코스를 완주했다. 풀코스 마라톤은 다른 사람들의 이야기였다. 통증을 안고 풀코스를 달리는 일은 내게 기적과도 같은 일이었다.지난해 10월, 운동 단체대화방에 독일 베를린 마라톤 참가 신청을 권하는 글이 올라왔다. 주로가 평탄해 처음 풀코스에 도전하는 사람도 달리기 좋다는 말에 마음이 움직였다. 추첨에 당첨되기 쉽지 않다는 이야기를 듣고 오히려 용기도 났다.그렇게 인터넷으로 참가 신청서를 작성해 제출했다. 그해 11월 어느 날 새벽 2시 통증 때문에 침대에서 뒤척이던 중 메일이 도착했다. 탈락 안내 메일인 줄 알았는데 당첨됐다는 내용이었다. 가슴이 두근거렸다. 기쁨도 잠시 걱정이 파도처럼 밀려왔다. 신청할 때는 멀게만 느껴졌던 42.195km가 이제 내가 달려야 할 거리가 되었다.이후 일주일에 네 번, 새벽 5시 반에 달리기 벗들과 함께 제주시 탑동 해안 도로를 달렸다. 비가 오는 날에는 척추와 발가락에 가시가 박힌 듯 뜨겁고 따가웠다. 누워 있어도 몸이 아프기는 마찬가지였다. 여름에는 비를 맞으며 달리고 나면 가슴 속이 시원해지는 듯했다. 훈련 거리가 늘어날수록 몸이 버거웠고, 장거리 훈련을 마친 뒤에는 통증으로 잠들지 못한 날도 있었다.이렇게 힘든 일을 왜 계속하는지 스스로 묻기도 했다. 그만둘까 생각했다. 그래도 달리기 시작한 뒤 조금씩 몸에 변화가 생겼다. 조금만 걸어도 숨이 차던 몸에 힘이 붙었고, 일상에서 느끼는 통증도 이전보다 약해지는 듯했다.지난 2월에는 고구려 마라톤 하프 코스에 참가했다. 18km 부근에서 몸이 힘들어지자 풀코스는 내게 너무 큰 꿈이 아닐까 싶었다. 그때 시각장애 선수와 동반 주자가 줄로 연결된 채 호흡을 맞추며 달리는 모습이 눈에 들어왔다. 두 사람의 걸음을 바라보며 남은 길을 조금 더 가 보고 싶어졌다. 결승선을 통과하자 가슴이 뭉클했다. 베를린 마라톤에 도전하려면 훈련이 더 필요했지만, 그날의 완주는 오래 마음에 남았다.지난 9월 27일, 베를린 마라톤 대회 날이 왔다. 새벽 5시에 눈을 떴다. 가볍게 스트레칭을 하고 대회장으로 향했다. 지하철에는 참가자들이 가득했다. 서로 다른 나라에서 온 사람들이 같은 목적지를 향하고 있었다. 나도 그들 사이에 있다는 사실이 설레고 긴장되었다.출발 소리와 함께 선수들과 달렸다. 풀코스는 처음이었기에 초반에는 서두르지 않았다. 병목 현상이 있을 때는 오히려 마음이 편하게 느껴졌다. 천천히 달리며 내 호흡과 통증을 살폈다.베를린의 거리는 드넓은 도로 양옆으로 푸른 나무들이 늘어서 있었다. 달리는 동안 거리의 아름다움도 눈에 담았다. 곳곳에서 흥겨운 타악기 소리가 울려 퍼졌고 시민들은 주로 가까이서 손뼉을 치고 춤을 추며 선수들을 응원했다. 낯선 도시에서 처음 보는 사람들이 나와 나의 완주를 응원해 준다는 사실에 가슴이 뭉클했다. 통증이 몰려올 때면 그들의 응원이 힘을 보태 주었다.달리는 동안 힘든 구간을 세 차례 겪었다. 그때마다 훈련 중 선배님께서 해주셨던 조언이 떠올랐다. 빨리 뛰려고 하지 말고 나만의 속도로 달리라고 했다. 사점은 누구에게나 찾아오니 당황하지 말고, 걸으면서 다시 달릴 준비를 하라는 말도 기억났다.눈이 감길 만큼 체력이 떨어지기도 했다. 아직 가야 할 거리가 10km가 남아 있는데 다리에 힘도 들어가지 않았다. 마침 급수 구역이 보여 물을 먹고, 에너지젤을 먹으며 천천히 걸었다. 조금 힘이 돌아오면 다시 달렸다. 통증이 올라올 때는 속도를 줄이거나 걸으며 몸의 상태를 살폈다. 그렇게 걷기와 달리기를 반복하며 남은 길을 이어 갔다.걷는 동안에는 주변 참가자들이 빠르게 지나갔다. 하지만 그 흐름 속에서 내 속도를 찾아야 했다. 걸으며 숨을 고르고 힘이 돌아오면 다시 달렸다. 곁에서 페이스를 맞춰 준 벗의 응원도 큰 힘이 됐다.햇살은 뜨겁고 찬란했지만, 브란덴부르크 문까지 남은 거리는 멀게만 느껴졌다. 결승선이 가까워질수록 엄마의 얼굴이 떠올랐다. 그곳에서 나를 기다리고 있을 엄마를 생각하며 남은 길을 끝까지 달렸다. 브란덴부르크 문을 지나 결승선을 통과하자 눈물이 왈칵 쏟아졌다. 해냈다는 생각에 가슴이 벅찼다. 여기까지 오는 동안 견뎌 낸 힘겨운 순간들도 떠올랐다.완주했다고 통증이 사라지는 것은 아니다. 앞으로 아픈 날은 언제든 찾아올 것이고, 계획한 만큼 달리지 못하는 날도 있을 것이다. 그럴 때마다 나는 베를린 마라톤 완주를 떠올릴 것이다. 그날의 기억이 앞으로 살아갈 날들에 힘이 되어 줄 거라고 믿는다.누구나 병들고 아픈 순간을 맞을 수 있다. 나 역시 아픔을 마음대로 피할 수 없다는 것을 안다. 하지만 그 안에서 내가 선택할 수 있는 것은 하나다. 아픈 날에도 작은 즐거움을 찾는 마음, 내 몸에 맞춰 달팽이처럼 느린 속도로 삶을 즐기려 한다. 오늘도 나는 달린다.