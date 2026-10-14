민경선, 글로벌 AI 허브 유치전 본격화… "고양을 '디지털 제네바'로"

큰사진보기 ▲민경선 고양특례시장이 7일 일산호수공원 내 고양꽃전시관에서 열린 'UN 글로벌 AI 허브 유치를 위한 범시민추진위원회' 발대식에서 인사말을 하고 있다. ⓒ 고양시 관련사진보기

큰사진보기 ▲민경선 고양특례시장이 10월 14일 고양시 대표단과 함께 정부세종컨벤션센터 국제회의장에서 열린 '글로벌 AI 허브 입지 선정 공청회'에 직접 참석해 적극적인 유치 의사를 전달했다. ⓒ 고양시 관련사진보기

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큰사진보기 ▲민경선 고양특례시장이 7일 일산호수공원 내 고양꽃전시관에서 열린 'UN 글로벌 AI 허브 유치를 위한 범시민추진위원회' 발대식에서 참석자들과 피켓 퍼포먼스를 하고 있다. ⓒ 고양시 관련사진보기

큰사진보기 ▲민경선 고양특례시장이 10월 14일 고양시 대표단과 함께 정부세종컨벤션센터 국제회의장에서 열린 '글로벌 AI 허브 입지 선정 공청회'에 직접 참석해 적극적인 유치 의사를 전달했다. ⓒ 고양시 관련사진보기

민경선 고양특례시장이 정부의 '글로벌 AI 허브' 국내 입지 선정 절차에 직접 참여해 유치 의사를 전달하고, 제안서 작성에 착수하는 등 유치전에 속도를 내고 있다. 국제회의 시설과 광역교통망 등 고양시의 기반시설을 내세워 국제기구가 즉시 활동할 수 있는 도시라는 점을 강조하고, 시민 참여와 전문가 논의를 바탕으로 정부 공모에 대응하겠다는 구상이다.민경선 시장은 14일 정부세종컨벤션센터 국제회의장에서 열린 '글로벌 AI 허브 입지 선정 공청회'에 시 대표단과 함께 참석했다. 과학기술정보통신부 글로벌 AI 허브 추진위원회 지원단이 주최한 이날 공청회에서는 입지 선정 기준과 평가 절차, 향후 일정, 지방자치단체 참여신청서 작성 및 제출 방법 등이 안내됐다.고양시는 공청회에서 제시된 선정 기준과 공모지침안을 확인하고, 이를 향후 유치 전략과 제안서 작성에 반영할 계획이다. 단순히 유치 의사를 밝히는 데 그치지 않고 정부가 제시한 평가 기준에 맞춰 고양시의 경쟁력을 구체화하는 단계에 들어간 것이다.민 시장은 고양시의 강점으로 국제회의 시설과 업무 공간, 광역교통망을 제시했다. 그는 "고양시는 국제회의가 가능한 킨텍스, 바로 입주할 수 있는 업무 공간, 서울과 국제공항을 연결하는 광역교통망을 갖췄기 때문에 국제기구가 지금 바로 업무를 시작할 수 있는 준비된 도시"라고 밝혔다.이어 "국제기구가 모인 스위스 제네바처럼, 고양시를 세계가 AI로 협력하는 '디지털 제네바'로 만들겠다"고 말했다.고양시는 지난 7월 도시주택정책실장을 단장으로 하는 글로벌 AI 허브 유치추진단(TF)을 구성하며 유치 활동을 시작했다. 8월 25일에는 국회 의원회관에서 유치 선언식을 열었고, 9월 7일에는 범시민추진위원회 발대식을 개최했다. 현재 범시민추진위원회와 함께 10만 시민 서명운동을 진행하고 있다.10월 8일에는 글로벌 AI 허브 포럼을 열어 입지 경쟁력 확보를 위한 전략과 비전을 논의했다. 이번 공청회 참석까지 이어진 일련의 활동은 유치 선언을 시민 참여, 전문가 의견 수렴, 정부 공모 대응으로 연결하려는 과정으로 볼 수 있다.이번 대표단에는 민경선 시장과 정책수석, 도시주택정책실장 등 시 관계자뿐 아니라 범시민추진위원회 홍영표 위원장과 위원, 고양연구원 연구진도 참여했다. 시는 앞으로도 범시민추진위원회와 연구기관의 협력을 바탕으로 유치 논리를 구체화하고, 경기도와 공동 협력 체계를 마련해 정부 공모에 대응할 방침이다.정부가 추진하는 글로벌 AI 허브는 주요 국제기구에 분산된 인공지능 관련 기능을 집적하고 국제협력을 확대하기 위한 거점이다. 국제기구 파견 인력이 상주하면서 개발도상국의 AI 도입을 위한 정책·표준 개발, 데이터·모델·실증사례 공유, 국제 문제 해결을 위한 AI 기술 개발·확산, 교육·훈련 등을 수행하게 된다.따라서 입지 경쟁에서는 국제회의 시설과 교통망뿐 아니라 국제기구가 안정적으로 활동할 수 있는 업무 환경과 협력 기반, 실제 운영을 뒷받침할 실행계획도 중요하다. 고양시가 내세운 '즉시 운영 가능한 허브'라는 강점을 설득력 있게 입증하려면 시설 현황을 제시하는 데서 나아가 국제기구의 입주와 운영, 국내외 산·학·연 협력 방안을 구체화할 필요가 있다.고양시는 공청회에서 확인한 입지 선정 기준과 공모지침을 분석해 제안서를 작성할 계획이다. 정부는 공청회 의견을 반영해 10월 중 후보지 공모를 공고하고, 평가와 현장 실사를 거쳐 최종 입지를 확정할 예정이다.민경선 시장이 직접 공청회에 참석하고 시 관계자와 범시민추진위원회, 연구진을 함께 움직이는 것은 유치 활동을 행정 내부의 과제로만 두지 않겠다는 의지를 보여준다. 다만 최종 입지는 정부의 평가를 통해 결정된다. '디지털 제네바' 구상이 현실화하려면 시민 참여와 유치 선언을 넘어, 고양시가 다른 후보지와 차별화되는 운영 계획과 국제협력 역량을 제안서에 얼마나 구체적으로 담아내느냐가 중요해질 전망이다.