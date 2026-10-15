한 단에 990원, 남편 도시락은 이거면 해결됩니다

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'에이, 얼마 안 남았는데 그냥 겉절이나 해 볼까?'

큰사진보기 ▲집밥단배추로 만든 돼지고기 배추 된장국, 겉절이, 찌짐 3종 반찬으로 식탁이 풍성해졌어요. ⓒ 황윤옥 관련사진보기

"와! 배추 된장국 오랜만이네."

"돼지고기 배추 된장국 한 번 더 해 줄래?"

"오! 나야 좋지."

"나 도시락 좀 싸 줘. 밖에서 먹으려니 메뉴도 만만찮고 기다리는 시간도 오래 걸려. 무엇보다 당신이 해 주는 집밥이 더 맛있어. 배추 된장국하고 겉절이만 싸도 되겠어. 달걀프라이 하나 얹어주면 더 좋고."

"…. 도시락? 알겠어."

큰사진보기 ▲마트 진열대단배추 한 단에 990원입니다. ⓒ 황윤옥 관련사진보기

"다른 날보다 찌짐이 더 고소하고 바삭하네. 내일 아침에 이거랑 똑같이 도시락 싸 줄 거지?"

"당연하지!"

큰사진보기 ▲남편의 점심 도시락보온 도시락이 새어 일반 반찬통에다 점심을 쌌어요. ⓒ 황윤옥 관련사진보기

큰사진보기 ▲보온도시락새로 산 보온 도시락에는 수저통도 있네요. 여기에다가 사랑과 고마움을 담을 거예요. ⓒ 황윤옥 관련사진보기

'남편! 내일은 따뜻한 점심 먹게 해 줄게.'

덧붙이는 글 | 이 기사는 브런치에도 실립니다.

날씨가 서늘해지면서부터는 국을 끓이게 된다. 가을로 막 접어들었을 때 가장 먼저 끓여 먹은 국은 소고기 뭇국이었다. 역시 국은 주방 감독인 내게 할 일을 확 줄어들게 해주는 든든한 조감독이다. 가을과 겨울이면 우리 집 식탁에 돼지고기 배추 된장국이 자주 오른다. 바람이 서늘해지는 계절에 이렇게 뜨끈한 국 한 그릇을 먹고 나면 차가워진 몸도 고단했던 마음도 사르르 풀리곤 한다.며칠 전 동네 마트에서 단배추 두 단과 돼지고기 목살을 사 왔다. 정육점에 가서 목살을 국거리로 썰어달라고 하면 나를 의아하게 쳐다보곤 한다. '찌개가 아니라 국이라고?' 하는 표정을 수없이 많이 봤다. 젊은 날에 친정엄마가 솥뚜껑을 열어 보여주셨던 그리운 손맛의 비법이다. 사람들에게 요리법을 설명해 줘도 선뜻 믿지 못하는 눈치였다. '한 번도 안 먹은 사람은 있어도 한 번만 먹은 사람은 없다'라는 말처럼 한번 먹어보면 끊을 수 없는 맛일 텐데 그 맛을 모르다니, 늘 안타까웠다.푸른 잎이 많고 줄기가 길쭉한 단배추는 사계절 내내 마트에서 만날 수 있는 친숙한 식재료다. 여름에는 물김치나 짤박이로, 가을에는 배추 된장국으로 즐겨 먹는다. 평소에는 한 단만 사서 국을 끓이는데 지난 9일은 무슨 바람이 불었는지 두 단을 사 왔다. 큰 냄비에 국을 끓였는데 배추가 다 들어가지 않았다. 조금 남은 단배추를 냉장고에 넣으려고 지퍼백을 꺼내려던 순간이었다.지난번에 여성시대에서 상품으로 받은 간장 세트에는 홍게맛액젓도 들어 있었다. 홍게맛간장은 여러 요리에 넣어 벌써 바닥이 보이지만 액젓은 아직 뚜껑도 열지 않았다. 이번에는 그 액젓으로 겉절이를 무쳐 보기로 했다. 이미 홍게맛간장으로 요리 신세계를 경험했던 나는 자신 있게 홍게맛액젓의 뚜껑을 호기롭게 땄다.국이 끓을 동안 씻은 단배추를 양푼에 넣었다. 그 위로 홍게맛액젓을 두 숟가락 넣고 마늘, 설탕, 식초와 고춧가루를 넣고 아기 목욕시키듯 살살 버무렸다. 그사이 된장국도 완성되어 상을 차렸다.늦은 밤에 퇴근한 남편이 밥도 세 그릇, 국도 세 그릇을 먹으며 맛있다를 연발했다. 내 입맛에는 국보다 겉절이가 더 맛있었다. 큰 대접에 밥을 넣고 비벼 먹으니 어깨춤이 절로 났다. 남은 재료로 뚝딱 만들었는데 시원하고 청량한 물김치의 맛이 느껴졌다. 며칠 동안 국과 겉절이로 밥을 먹다 보니 벌써 동이 났다.남편의 요청에 고개를 끄덕끄덕했다. 무슨 국을 끓일까 고민하지 않아도 답이 나왔으니 나로서는 누워서 떡 먹기다.장을 보러 나서려는데 아침부터 비가 부슬부슬 내렸다. 다행히 오후가 되자 파란 가을 하늘이 드러났고, 나무들도 빨간 옷으로 갈아입고 있었다. 사야 할 게 단배추와 돼지고기뿐이라 장바구니를 챙겨 들고 동네 마트로 향했다.편의점 배송 일을 하는 남편은 멀리 경주로 가는 날이면 식당에서 점심을 해결한다. 남편이 집에 오지 않는 날은 혼자 국수나 짜장면을 사 먹으며 속으로 '자유부인의 날'을 외치곤 했다. 마침 일주일 내내 경주로 간다기에 속으로 '야호!'를 부르던 참이었다.일하러 가는 사람의 요청을 들어주는 건 주부인 아내로서 당연한 도리다. 도시락만 싸 주면 점심엔 자유부인 놀이를 할 수 있으니 그것도 썩 나쁘지 않다. 덥석 그러겠다고 대답했다.단배추는 한 단에 천 원 안팎인데 그날은 990원이었다. 석 단과 돼지고기 목살 한 근을 사 왔다. 한 단 반은 국을, 한 단은 겉절이를, 남은 반 단은 배추찌짐을 부칠 생각이었다. 집밥과 남편 도시락 반찬을 한꺼번에 해결할 수 있겠다 싶었다.돼지고기 배추 된장국은 끓이기 너무 쉽다. 된장을 체에 걸러 된장 물만 받은 뒤 동전 육수를 넣고 끓인다. 그동안 목살에 홍게맛액젓과 맛술, 마늘을 넣고 밑간을 해 둔다. 육수가 펄펄 끓어오르면 단배추와 목살을 넣고 한소끔 더 끓인 다음 대파를 숭덩숭덩 잘라 넣는다. 마지막 간은 홍게맛간장으로 하면 감칠맛 나는 시원한 국이 완성된다. 맵지도 짜지도 않아 손자의 최애 음식이기도 한 이 국은 어린아이나 어르신이 먹기에도 부담 없는 요리다.겉절이도 함께 준비해 반찬 통에 담아 놓는다. 푸릇푸릇한 잎에 빨간 고춧가루 옷을 입은 새콤달콤 겉절이는 보기만 해도 군침이 스르르 도는 비주얼이다. 된장국만 끓이던 내가 겉절이를 무치더니 이제는 전까지 부치려고 한다. 요리 실력이 나날이 진화하고 있다. 오스트랄로피테쿠스에서 호모 사피엔스로 진화하는 정도는 되려나.경상도에서는 통배추로 찌짐('전'의 경상도 사투리)을 자주 부쳐 먹는다. 시원하고 달큰해서 명절이나 제사 때 빠지지 않는 별미다. 통배추로는 많이 해봤지만 연한 단배추로 부치는 건 나도 처음이다. 은근히 신경 쓰이던 남편의 도시락 반찬으로도 딱이겠다 싶었다.단배추는 잎도 줄기도 연해서 따로 소금으로 절이지 않고 바로 했다. 튀김가루와 부침가루를 반반 섞은 후 전분가루를 조금 넣어 반죽했다. 전분가루는 재료가 떨어지지 않고 자석처럼 착 달라붙는 역할을 한다. 고소한 기름 냄새가 늦은 밤 온 집안을 나풀나풀 날아다녔다.그러고 보면 단배추는 참 겸손한 식재료다. 된장을 만나면 시원한 국이 되고, 액젓을 만나면 상큼한 겉절이가 되며, 기름을 만나면 고소한 전으로 변신한다. 화려하지 않아도 식탁을 풍성하게 채우는 단배추를 보며 소박하면서도 묵묵히 제 자리를 지켜온 우리 부부의 삶과 닮았다는 생각을 해본다.단배추로 만든 반찬 3종 세트를 식탁 위에 차려 놓았더니 풍성한 식탁으로 탈바꿈했다.전분가루를 넣은 걸 기차게 알아차리는 미슐랭 남편이다. 예전에 유행했던 예능 프로그램의 '당연하지' 게임이 떠올라 나도 모르게 큰소리로 대답했다.이튿날 새벽에 일어나 남편의 도시락을 쌌다. 20년 전, 아들이 수능을 볼 때 마련했던 보온도시락이었다. 자식이 떨지 않고 따뜻한 밥 한 끼 먹기를 바라는 마음으로 쌌던 그 도시락이 세월이 흘러 이제는 남편의 고된 일터를 묵묵히 지켜주고 있다. 그런데 그 도시락 국 통이 전날 새었다는 말에 일반 반찬 통에다 도시락을 싸면서 '식으면 맛없을 텐데' 하는 마음에 내내 마음이 쓰였다.그날 낮, 마트로 달려가 마음에 쏙 드는 새 보온도시락 하나를 장만했다. 보기만 해도 마음이 따뜻하고 든든해졌다. 도시락에 남편을 향한 사랑 한 국자와 고마움 두 국자를 가득 담아 줄 생각을 하니 벌써 입꼬리가 씰룩거린다.